Ultimele imagini hot ale verii cu Antonia, Inna și Bianca Drăgușanu. Sună periculos, trage bluza mai...sus!

Ore bune în sala de fitness, transpirație, disciplină și, evident, un pic de mândrie când rezultatul se vede cu ochiul liber. Divele din România au găsit rețeta perfectă pentru a transforma abdomenul lucrat într-un veritabil accesoriu de fashion și nu s-au sfiit să-l scoată la înaintare ori de câte ori au avut ocazia. Și de data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă un top de senzație, cu o galerie foto de neratat!

Bluzitele au devenit mai scurte, treningurile s-au ridicat strategic, iar pătrățelele au primit liber la defilare. Fie că vorbim despre o plimbare prin oraș, o sesiune de shopping sau pur și simplu o apariție în care au vrut să demonstreze că orele petrecute în sala de fitness nu au fost degeaba, vedetele au transmis același mesaj, munca se vede!

Inna, Bianca Drăgușanu și Antonia, abdomenele la vedere!

Inna nu are nevoie de prea multe artificii ca să atragă atenția, dar de această dată artista a venit cu un accesoriu greu de ignorat, un abdomen super lucrat.

Artista a luat bicicleta prin București și a pornit la plimbare prin Capitală, însă apariția ei nu a trecut deloc neobservată. Cu bluzița ridicată suficient cât să lase la vedere rezultatul antrenamentelor, Inna a demonstrat încă o dată că sportul și stilul pot merge foarte bine împreună. Și, să fim serioși, la un asemenea abdomen era păcat să nu-l vadă și Bucureștiul.

Bianca Drăgușanu a demonstrat, încă o dată, că nici măcar o banală sesiune de cumpărături nu trebuie să însemne renunțarea la spectacol. Vedeta a apărut într-un trening roz, însă piesa de rezistență a ținutei a fost, evident, abdomenul lăsat la vedere. Look-ul sport a venit la pachet cu o doză serioasă de glam, iar Bianca nu a avut niciun motiv să-și ascundă formele lucrate.

La Antonia, abdomenul lucrat nu mai reprezintă de mult o surpriză. Artista este deja cunoscută pentru silueta impecabilă și pentru faptul că nu ratează ocazia de a-și etala formele. Așa a fost și de această dată. Antonia și-a lăsat abdomenul la vedere și a demonstrat că, atunci când ai un astfel de rezultat, îl poți purta cu mândrie.

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