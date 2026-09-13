Ea s-a născut la 2:43, el la 2:45, în același spital! Ce s-a întâmplat între ei după 21 de ani

Faye McComb și Joshua Young au venit pe lume în aceeași zi, în același spital și la numai două minute distanță unul de celălalt, fără să știe că peste mai bine de două decenii aveau să formeze un cuplu. Amândoi s-au născut pe 3 martie 2004, la Antrim Hospital din Irlanda de Nord, Faye la ora 2:43, iar Joshua la 2:45. Au crescut la numai opt minute distanță unul de celălalt, însă drumurile lor nu s-au intersectat cu adevărat până când au ajuns să studieze aceeași specializare la Ulster University din Belfast. Astăzi au 22 de ani, sunt împreună și spun că șirul incredibil de coincidențe este greu de explicat printr-un singur cuvânt. Pentru ei, este „destin”.

Au venit pe lume în același spital, la numai două minute distanță

Povestea lui Faye McComb și a lui Joshua Young începe cu mult înainte de prima lor întâlnire. Pe 3 martie 2004, Faye s-a născut la ora 2:43 dimineața la Antrim Hospital, în Irlanda de Nord, iar numai două minute mai târziu, la ora 2:45, în același spital, venea pe lume Joshua.

Coincidențele nu se opresc aici. Cei doi au crescut în aceeași zonă, locuințele lor aflându-se la numai aproximativ opt minute distanță, însă timp de mai bine de două decenii nu au ajuns să se cunoască.

Abia după ce amândoi au început să studieze domeniul imobiliar la Ulster University din Belfast au ajuns în aceeași clasă. Chiar și atunci, pentru o perioadă, au rămas practic niște necunoscuți.

„Eu și Joshua eram în aceeași clasă la universitate. Îl văzusem, dar nu vorbisem niciodată cu adevărat cu el”, a povestit Faye.

Privind ulterior fotografiile din acea perioadă, cei doi au descoperit un detaliu care face povestea și mai interesantă: într-o fotografie de grup făcută la facultate, Faye și Joshua stăteau chiar unul lângă celălalt, fără să acorde atunci vreo importanță momentului.

Niciunul nu trebuia să iasă în oraș în seara în care s-au apropiat

Întâlnirea care avea să schimbe lucrurile s-a produs în septembrie 2025, într-un bar aflat departe de localitatea în care locuiau. Partea surprinzătoare este că, potrivit lui Faye, niciunul dintre ei nu intenționase inițial să iasă în oraș în acea seară, iar pentru Joshua era prima ieșire de acest fel după mai bine de un an.

Faye tocmai se pregătea să plece atunci când l-a observat și s-a dus să-l salute.

„Eram pe punctul de a pleca, l-am văzut, m-am dus la el și l-am întrebat ce mai face și cam asta a fost”, și-a amintit tânăra.

Joshua i-a trimis ulterior un mesaj pe rețelele sociale, iar câteva săptămâni mai târziu s-a produs un alt episod care i-a apropiat. Faye se afla într-o seară în Belfast și a postat pe contul său privat întrebând dacă cineva ar putea să o ducă acasă cu mașina.

Joshua s-a oferit imediat să o ajute. Între timp, Faye găsise deja pe cineva care să o ducă, însă gestul lui i-a rămas în minte.

Ea l-a invitat la bowling și de atunci s-au văzut în fiecare zi

După câteva zile, Faye a decis să facă următorul pas și l-a întrebat pe Joshua dacă vrea să meargă împreună la bowling. El a acceptat, iar întâlnirea a reprezentat practic începutul relației lor.

„L-am întrebat dacă vrea să mergem la bowling câteva zile mai târziu, el a spus da și de acolo a început totul. De atunci ne-am văzut în fiecare zi”, a povestit Faye.

Cei doi știau deja că împart aceeași zi de naștere, însă adevărata surpriză avea să apară ceva mai târziu, când au început să compare detaliile despre momentul în care veniseră pe lume.

O cină a scos la iveală coincidența incredibilă

În octombrie, în timp ce se aflau la cină, Faye l-a întrebat pe Joshua la ce oră s-a născut. Tânărul nu știa răspunsul, așa că i-a trimis imediat un mesaj mamei sale.

Răspunsul primit a fost 2:45 dimineața.

Pentru Faye, care știa că se născuse la ora 2:43, informația a fost uluitoare. Apoi a venit și confirmarea că Joshua se născuse exact în același loc: Antrim Hospital.

„Nu ne venea să credem. Am fost pur și simplu șocată, mai ales când mi-a spus că și el s-a născut în Antrim. Este o nebunie. Mă gândeam doar: «Care sunt șansele să se întâmple așa ceva?»”, a povestit Faye.

Tânăra spune că a început imediat să caute pe internet informații despre probabilitatea ca doi oameni care formează ulterior un cuplu să se fi născut în aceeași zi, în același loc și aproape la aceeași oră, iar rezultatele găsite de ea indicau o coincidență extrem de rară.

S-au născut aproape unul lângă altul și au crescut la opt minute distanță

Privită retrospectiv, povestea pare alcătuită dintr-un șir aproape neverosimil de întâlniri ratate. Faye și Joshua s-au născut în același spital, la numai două minute distanță, au crescut foarte aproape unul de celălalt și, mai târziu, au ajuns în aceeași clasă la universitate.

Cu toate acestea, relația lor a început abia după întâlnirea întâmplătoare din septembrie 2025, într-o seară în care nici măcar nu plănuiseră să iasă în oraș.

Pe 18 decembrie 2025, Faye și Joshua au devenit oficial un cuplu, iar descoperirea făcută între timp despre nașterea lor a căpătat pentru amândoi o semnificație aparte.

„Aș spune că este destinul”

Pentru Faye, explicația este simplă: toate aceste coincidențe par să indice faptul că, într-un fel sau altul, cei doi trebuiau să ajungă împreună.

„Aș spune că este destinul faptul că suntem împreună. Suntem foarte asemănători și ne înțelegem foarte bine. Parcă suntem aceeași persoană, cu aceleași obiective, interese și principii”, a spus tânăra.

După ce au venit pe lume la numai două minute distanță, au trăit la câteva minute unul de celălalt fără să se întâlnească și au ajuns chiar să stea unul lângă altul într-o fotografie de facultate fără să realizeze ce avea să urmeze, Faye McComb și Joshua Young s-au găsit, în cele din urmă, la 21 de ani. Pentru ei, povestea nu mai este o simplă coincidență, ci una dintre acele întâmplări care îi fac să creadă că anumite drumuri pot avea nevoie de două decenii pentru a se întâlni.

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