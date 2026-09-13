Un secret regal pentru oamenii viitorului! Regina Elisabeta a lăsat o scrisoare care va fi citită abia peste 59 de ani

Un secret regal pentru oamenii viitorului! Regina Elisabeta a lăsat o scrisoare care va fi citită abia peste 59 de ani
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Regina Elisabeta a-II-a, sursa-colaj CANCAN.RO
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Regina Elisabeta a II-a a lăsat în urmă un mister care va supraviețui cu mult generației noastre. Suverana britanică, care a murit în septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani, a scris în 1986 o scrisoare adresată locuitorilor orașului Sydney, însă a cerut ca plicul să rămână sigilat până în anul 2085. Nimeni nu știe ce conține mesajul, iar documentul este păstrat într-o zonă cu acces restricționat din spectaculoasa Queen Victoria Building, una dintre clădirile emblematice ale metropolei australiene. Regina a lăsat o singură instrucțiune clară: într-o zi potrivită din 2085, scrisoarea trebuie deschisă, iar mesajul ei transmis cetățenilor din Sydney.

Regina Elisabeta a II-a a scris scrisoarea în 1986

Potrivit Express Uk, misteriosul mesaj datează din 1986, anul în care au fost finalizate ample lucrări de restaurare la Queen Victoria Building, cunoscută în Sydney sub abrevierea QVB. Clădirea, ridicată în 1898 și denumită în onoarea Reginei Victoria, stră-străbunica Elisabetei a II-a, a avut de-a lungul timpului numeroase întrebuințări, găzduind inclusiv o sală de concerte, cafenele, spații de prezentare, depozite și diferiți comercianți, înainte de a deveni actualul centru comercial de lux.

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Pentru a marca finalizarea restaurării, Regina Elisabeta a II-a a scris o scrisoare destinată locuitorilor orașului, însă, în loc ca mesajul să fie citit atunci, suverana i-a cerut primarului din Sydney de la acea vreme să păstreze plicul sigilat pentru aproape un secol.

Ordinul Reginei: plicul să fie deschis abia în 2085

Pe plic există o instrucțiune din partea Elisabetei a II-a, iar aceasta este practic singura parte a mesajului cunoscută publicului. Regina a cerut ca autoritățile viitorului să aleagă o zi potrivită în anul 2085 pentru deschiderea documentului.

„Într-o zi potrivită, aleasă de dumneavoastră în anul 2085, vă rog să deschideți acest plic și să transmiteți cetățenilor din Sydney mesajul meu pentru ei”, a scris Regina.

Asta înseamnă că oamenii care vor afla conținutul scrisorii s-ar putea să nu se fi născut încă atunci când Elisabeta a II-a a murit, iar între momentul redactării documentului și deschiderea lui vor trece aproape 100 de ani.

Regina Elisabeta a-II-a, sursa profimedia.ro

Nimeni nu știe ce se află în scrisoarea secretă

Conținutul propriu-zis al scrisorii nu a fost făcut public, iar plicul nu poate fi deschis pentru verificarea mesajului. Potrivit publicației britanice, una dintre ipoteze este că Regina le-ar fi transmis locuitorilor din Sydney un mesaj de mulțumire pentru salvarea Queen Victoria Building, care la un moment dat fusese amenințată cu demolarea, înainte ca o campanie pentru conservarea sa să contribuie la salvarea edificiului. Este însă doar o posibilitate, nu conținutul confirmat al scrisorii.

Alegerea anului 2085 are, la rândul său, o posibilă explicație. Data se află aproximativ în perioada în care actualul contract de închiriere pe 99 de ani al clădirii ar urma să ajungă la final.

Scrisoarea este ținută departe de ochii curioșilor

Până când va veni momentul stabilit de Regină, documentul rămâne într-o zonă cu acces restricționat din interiorul Queen Victoria Building, ferit de privirile vizitatorilor.

Locul în care este păstrat mesajul nu este nici el unul oarecare. QVB ocupă un întreg cvartal din centrul orașului Sydney, între străzile George, Market, York și Druitt, iar una dintre caracteristicile sale arhitecturale spectaculoase este cupola centrală, formată dintr-o cupolă interioară din sticlă și una exterioară acoperită cu cupru.

Clădirea păstrează vitralii, elemente arhitecturale elaborate și o scară originală din secolul al XIX-lea. În timpul restaurării au fost refăcute cu grijă arcadele, coloanele, balustradele și pardoselile complexe din plăci ceramice, tocmai pentru ca edificiul să-și păstreze caracterul istoric.

Misterul Reginei va rămâne nerezolvat încă aproape 60 de ani

Elisabeta a II-a nu va fi singurul monarh britanic pe care Australia îl va fi avut până când plicul va putea fi deschis. Australia face parte din Commonwealth și este o monarhie constituțională, în care suveranul britanic este șeful statului, deși rolul său este în mare măsură ceremonial.

Dacă instrucțiunile lăsate de Regină vor fi respectate, misterul va continua până în 2085. Abia atunci, la aproape un secol după ce Elisabeta a II-a a pus mesajul pe hârtie, locuitorii din Sydney vor afla ce a vrut suverana să le transmită.

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