Armina și Bianca Ghiurcă, schimb de replici acide la bonfire: ”Nu îți e rușine cu bărbatul ăsta pe care îl ai?”

Deși Insula Iubirii abia a început, spiritele s-au aprins mai mult ca niciodată. Prima ceremonie a focului din acest sezon aduce și o confruntare acerbă între două concurente. Protagonistele sunt Armina și Bianca Ghiurcă. Se pare că imaginile pe care le-au văzut din vila băieților le-au făcut pe cele două să reacționeze vehement. Soția lui Marcel nu a menajat-o deloc pe Bianca.

Deși au trecut doar câteva zile de când au ajuns în Thailanda, în această seară, flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor. Așa că acestea au fost chemate la prima ceremonie a focului. Cea mai emoționată a fost Bianca, asta pentru că soțul ei deja a rănit-o mult atunci când a spus că ispita Gabriella este mai bună ca ea. Însă în ciuda contextului delicat, Armina a luat-o în vizor pe soția lui Marco.

Bianca și Armina, ceartă la bonfire

Primele conflicte au apărut la Insula Iubirii. După ce Marcel și Prințul și-au aruncat replici dure (Vezi mai multe detalii AICI), acum și soțiile lor au intrat într-un puternic conflict. Imediat după ce au ajuns la bonfire, Armina și Bianca au început cearta.

După ce fetele au văzut câteva imagini din vila băieților, Armina și-a pierdut cumpătul și a ajuns să se certe chiar și cu Bianca Ghiurcă. Asemenea soților lor, cele două au avut un schimb acid de replici. Armina a luat foc imediat după ce a auzit ce a spus Prințul despre Marcel.

„Armina: Nu mă interesează, bărbatul meu nu a vorbit urât de al tău.

Bianca: Ok, am înțeles, dar ai grijă cum vorbești!

Armina: Păi am foarte mare grijă. (…) Stă cu tine de 10 ani și îi trebuie party și nu îi convine că nu vine unul după el, despre ce vorbim”, a fost o parte din schimbul de replici acide al celor două.

Armina a continuat în aceeași linie și la testimoniale. Bruneta s-a arătat vehementă, a taxat-o din nou pe Bianca și a ținut să se delimiteze clar de restul fetelor. Mai mult, se pare că aceasta nu suportă să audă nicio critică la adresa lui Marcel.

„Nu îți e rușine cu bărbatul ăsta pe care îl ai? Mie mi-ar fi fost rușine. (…) Să vorbească de soții lor care sunt cum sunt. Nu de al meu”, a mai spus Armina.

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