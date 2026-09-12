Bianca Ghiurcă , în stare de șoc după ce a aflat pentru cine s-a aprins Flacăra Ispitei: ”Simt că mi se sfâșie sufletul!”

Bianca Ghiurcă , în stare de șoc după ce a aflat pentru cine s-a aprins Flacăra Ispitei: ”Simt că mi se sfâșie sufletul!”
Flacăra ispitei s-a aprins/foto: Antena 1
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Episodul 4 din „Insula Iubirii” vine cu primele momente cu adevărat tensionate pentru concurente. După dezvăluirile care le-au dat peste cap încă din primele zile și după ce au început să descopere secretele partenerilor, fetele vor avea parte de o nouă provocare: primul bonfire.

Emoțiile vor atinge cote maxime în momentul în care, în curtea vilei, se va aprinde flacăra ispitei. Cele cinci concurente vor privi cu teamă spre foc, sperând ca semnalul să nu aibă legătură cu bărbații alături de care au venit în Thailanda. Pentru una dintre ele, însă, vestea va fi greu de suportat, iar emoțiile o vor copleși.

Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor

Printre concurentele care au fost cuprinse de panică s-a numărat și Claudia „Nu îmi vine să cred”. Vizibil afectată de momentul în care flacăra ispitei s-a aprins, aceasta a încercat să-și stăpânească emoțiile, însă tensiunea și teama că semnalul ar putea avea legătură cu partenerul ei au copleșit-o.

Este pentru prima dată când flacăra ispitei se aprinde în vila fetelor, la doar o săptămână de la sosirea concurentelor în Thailanda. Momentul le-a luat prin surprindere și a declanșat panică, mai ales pentru cele care au început deja să se teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla în vila băieților.

Fetele au primit și coliere care simbolizează legătura cu partenerii lor. Dacă simt că relația începe să se clatine și că limitele au fost depășite, acestea au dreptul să arunce colierul în foc, gest care marchează o ruptură simbolică a conexiunii dintre cei doi.

Bianca la Insula iubirii/foto: captură video

„Nu îmi pot imagina ceva. Sunt șocată! Simt că mi se sfâșie sufletul!”, a spus Bianca.

Flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca, soția lui Marco, iar momentul a stârnit panică în vila fetelor. Flacăra se aprinde atunci când una dintre condițiile stabilite de partenere înainte de plecarea în Thailanda este încălcată de bărbați. În cazul lui Marco, acesta a intrat în apă alături de ispita Gabriella în timpul unui date, astfel că este foarte posibil ca tocmai acest gest să fi declanșat flacăra pentru Bianca.

VEZI ȘI: Cum îi dă teroare Bianca Ghiurcă soțului când pleacă de acasă. Prințul Marco și-a spus oful la Insula Iubirii

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