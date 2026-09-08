Cum îi dă teroare Bianca Ghiurcă soțului când pleacă de acasă. Prințul Marco și-a spus oful la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco sunt în atenția publicului odată cu participarea la cel de-al nouălea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși formează un cuplu de aproape un deceniu și sunt căsătoriți de trei ani, cei doi au decis să își supună din nou relația unei provocări și să vadă cum se descurcă atunci când sunt puși în situația de a sta separat și de a interacționa cu persoane noi.

Pentru Bianca și Marco, experiența nu a fost una complet nouă. Cei doi au mai încercat să ajungă la emisiune și în urmă cu un an, când au participat la casting. În cele din urmă, revenirea pe insulă a devenit realitate, iar relația lor a ajuns din nou în centrul atenției.

Cât de geloasă este Bianca pe Prințul Marco

Unul dintre subiectele care a atras atenția încă de la început a fost gelozia Biancăi. Concurenta a recunoscut că, în prezent, este chiar mai posesivă decât era în urmă cu un an. Pentru un cuplu care petrece foarte mult timp împreună și care are o relație de lungă durată, separarea și apropierea de alte persoane reprezintă o adevărată provocare.

În cazul celor doi, gelozia nu ar fi apărut doar în contextul emisiunii. Potrivit celor povestite de Prințul Marco în cadrul sezonului anterior, atitudinea soției sale ar fi ajuns să aibă inclusiv consecințe asupra vieții sale profesionale. Marco deține un bar, iar comportamentul Biancăi atunci când acesta interacționa cu alte femei ar fi fost observat și de clienți.

Nici ieșirile lui Marco alături de prieteni nu ar fi fost lipsite de tensiuni. Concurentul a povestit că Bianca obișnuia să îi ceară informații despre locul în care se află și să păstreze legătura cu el inclusiv atunci când acesta ieșea doar cu grupul său de prieteni. Pentru ea, faptul că partenerul era plecat de acasă putea deveni un motiv de îngrijorare.

„La fel și cu plecările, dacă plec cu prietenii maxim două zile și atunci trebuie să-i trimit poze și locație și tot. Mă sună în timp ce suntem la masă, e deranjant. Să fii prietenul meu, ce zici? Te controlează așa femeia?”, a spus Marco la Insula Iubirii.

CITEŞTE ŞI: Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Scandal monstruos la Burlacii, noua emisiune Pro TV. Bogdan Mocanu, la un pas să fie linșat: a sărit să-l bată