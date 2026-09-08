Andrușca a făcut din nou victime! I-a ”spart” casa unui concurent de la Insula iubirii 2026 și s-a mutat cu el

Noul sezon Insula Iubirii se anunță unul interesant și plin de răsturnări de situație. Și de această dată ispitele reușesc să își facă treabă, iar concurenții le-au picat repede în plasă. Ei bine, chiar Andrușca este cea care a reușit să facă din nou furori. Dacă anul trecut a plecat acasă cu Andrei Lemnaru, nici anul acesta nu i-a mers mai rău. A reușit să destrame unul dintre cupluri și să își facă o nouă relație. Iubitul de pe insulă l-a luat și acasă, iar în prezent au o relație care pare că merge foarte bine.

Fanii Insula Iubirii o cunosc pe Andrușca încă din sezonul 9, atunci când a reușit să îi intre în grații lui Andrei Lemnaru, iar aceștia chiar au plecat împreună acasă. Ispita a repetat schema și în acest sezon, iar de la bonfireul final nu a plecat singură. Și-a găsit, din nou, iubit și este împreună cu el și în prezent. Ce cuplu a distrus ispita?

Andrușca a plecat cu iubit de la Insula Iubirii

Andrușca și-a declarat intențiile încă dinainte de a ajunge în Thailanda. Aceasta mărturisea că dacă va găsi un bărbat pe gustul ei nu va ezita. Este disponibilă pentru o relație, iar planul de acasă se pare că s-a potrivit cu cel din Thailanda.

„Dacă aș da de un bărbat care să mă facă să simt, să îmi doresc o relație sau cel puțin să mă apropii de el, mi-aș dori să mă facă să nu îmi fie frică de nimic. Consider că un om care te iubește nu te face să te simți neascultat”, declara ispita.

Ei bine, Andrușca a intrat repede în acțiune la Insula Iubirii și vă spunem în avans că a reușit să destrame unul dintre cupluri. Mai exact, cel care s-a arătat cucerit de ea este chiar Ionuț Mocăniță. Se pare că între cei doi s-au aprins scânteile, așa că nu au mai ținut cont de nimic.

Mai mult, Andrușca și Mocăniță și-au dorit o relație serioasă, așa că la bonfireul final au plecat împreună. Conexiunea lor a rezistat și în România, iar cei doi formează un cuplu și în prezent. Aceștia chiar s-au dat de gol în mediul online. Fiecare este activ pe TikTok, fac live-uri, iar internauții au observat că decorul este similar, ba chiar identic.

Așadar, cei doi deja locuiesc împreună, iar relația le merge destul de bine. Mocăniță pare că a uitat-o definitiv pe Claudia. Deși aveau o relație de aproape trei ani, se pare că aceasta nu a rezistat în fața ispitelor din Thailanda.

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Foto: TikTok, Instagram