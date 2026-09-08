De la vestiarul lui Arsenal direct într-un dosar cu droguri de 600.000 de lire. Cum și-a făcut praf cariera Jay Emmanuel-Thomas

La 19 ani juca pentru Arsenal alături de Cesc Fabregas, Theo Walcott și Sol Campbell, iar Arsène Wenger spunea despre el că are toate calitățile pentru a deveni un fotbalist mare. Jay Emmanuel-Thomas părea unul dintre produsele de lux ale unei generații extraordinare a academiei londoneze, însă talentul, forța fizică și tehnica sa nu s-au transformat niciodată în cariera pe care o anticipau antrenorii. Au urmat împrumuturi, transferuri, coborârea treptată prin ligile inferioare, aventuri în Thailanda și India și, în cele din urmă, fotbal în liga a doua scoțiană. Acolo, în 2024, povestea sportivă s-a transformat într-un dosar penal: Emmanuel-Thomas a fost arestat pentru implicarea în introducerea în Marea Britanie a 60 de kilograme de canabis, evaluate la aproximativ 600.000 de lire sterline.

La opt ani intra la Arsenal, la 16 era deja căpitan

Născut la Londra, Jay Emmanuel-Thomas a intrat în academia lui Arsenal la numai opt ani și a devenit unul dintre cele mai apreciate produse ale unei generații extrem de talentate. Era un adolescent masiv, puternic, dar suficient de tehnic încât antrenorii să-l încerce în aproape toate zonele terenului. La un moment dat, opțiunile fuseseră restrânse la două posturi, fundaș central sau atacant, însă Arsène Wenger a intervenit și a considerat că ar fi o risipă să fie ținut în apărare.

Combinația dintre înălțime, forță și tehnică i-a permis să joace pe ambele benzi, în spatele atacantului și ca vârf. La numai 16 ani era deja căpitanul echipei Under-18, iar în sezonul 2008-2009 a făcut parte din generația în care se aflau Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury și Emmanuel Frimpong. Arsenal a învins Liverpool în dubla manșă a finalei FA Youth Cup, iar Emmanuel-Thomas a marcat în drumul către trofeu.

Părea momentul în care ușa primei echipe urma să se deschidă larg.

Wenger îl aruncă în luptă lângă Fabregas, Walcott și Sol Campbell

În ianuarie 2010, la 19 ani, Emmanuel-Thomas a primit o șansă uriașă. Wenger l-a titularizat într-un meci din Cupa Angliei cu Stoke City, într-o echipă în care se aflau Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell și Mikael Silvestre.

Arsenal a pierdut, iar tânărul s-a întors ulterior la echipa de rezerve. În octombrie, Wenger l-a trimis din nou pe teren, de data aceasta pe Stamford Bridge, într-o încercare de a schimba finalul unui meci cu Chelsea pe care Arsenal avea să-l piardă cu 2-0.

Tot în acea lună, Emmanuel-Thomas l-a înlocuit pe Nicklas Bendtner în victoria cu 4-0 împotriva lui Newcastle din Cupa Ligii. Atunci, Wenger a vorbit public despre potențialul uriaș al atacantului.

„Jay bate foarte tare la ușa mea-cu ambele mâini”, spunea tehnicianul francez, care îi lăuda calitățile extraordinare și fizicul impresionant.

Wenger considera că limita depindea în primul rând de jucător. Dacă avea să ajungă la nivelul fizic necesar, antrenorul credea că Emmanuel-Thomas putea deveni nu doar un fotbalist bun, ci unul foarte bun. Mai exista o calitate pe care francezul o considera imposibil de predat: capacitatea de a marca.

Visul de la Arsenal începe însă să se destrame

În ciuda încrederii lui Wenger, Emmanuel-Thomas a mai bifat doar două apariții pentru prima echipă, intrând pe final împotriva lui Șahtior Donețk în Liga Campionilor și a lui Wigan în Cupa Angliei.

Potențialul fizic era evident, însă problemele sale tehnice și dificultatea de a se impune constant la nivelul cerut de Arsenal deveneau tot mai vizibile. Chiar fotbalistul avea să admită mai târziu că, atunci când privești jucătorii din prima echipă și oamenii aflați înaintea ta pe postul respectiv, începi să înțelegi cât de bun trebuie să fii pentru a reuși.

Emmanuel-Thomas a povestit pentru The Athletic că petrecuse aproximativ un an în preajma primei echipe a lui Wenger și primise chiar oferta unei prelungiri de contract. El a fost însă cel care a considerat că rămânerea la Arsenal nu mai reprezenta alegerea potrivită.

A plecat ca să înflorească, dar a început coborârea

Experimentase deja un împrumut dezamăgitor la Blackpool, iar la câteva luni după laudele publice ale lui Wenger a urmat o altă perioadă dificilă, de data aceasta la Cardiff.

În 2011 a părăsit definitiv Arsenal, sperând că un alt mediu îi va permite să-și transforme talentul în performanță. S-a întâmplat aproape contrariul. Emmanuel-Thomas impresiona frecvent la început datorită fizicului și controlului mingii, însă nu reușea să mențină același nivel pe termen lung.

La Ipswich, în Championship, primul sezon a fost promițător, însă în stagiunea următoare și-a pierdut locul de titular. Antrenorul Mick McCarthy i-a transmis că nu mai făcea parte din planurile sale și putea să-și caute alt club. Verdictul tehnicianului era simplu: Jay nu își valorificase întregul potențial.

La Bristol a trăit cea mai bună perioadă a carierei

În League One, la Bristol City, Emmanuel-Thomas părea în sfârșit să fi găsit nivelul la care putea deveni un jucător determinant. În sezonul 2013-2014 a înscris 15 goluri în campionat și și-a arătat și calitățile creative prin mai multe pase decisive.

Nici acolo stabilitatea nu a durat. În sezonul următor și-a găsit din nou locul amenințat, însă continua să producă, din când în când, momente spectaculoase.

În ianuarie 2015 a fost unul dintre oamenii decisivi într-o victorie cu 4-0 împotriva lui Notts County. A creat primul gol după o acțiune inteligentă, apoi a controlat mingea în careu și a înscris pentru 3-0. Antrenorul Steve Cotterill l-a lăudat atunci pentru prestație și, mai ales, pentru efortul depus, insistând că adevărata lui calitate devenea vizibilă atunci când muncea suficient pe teren.

Cu peste 100 de meciuri pentru Bristol, aceasta avea să rămână cea mai bună perioadă a carierei sale.

QPR îl readuce în Championship, dar povestea se repetă

Queens Park Rangers i-a oferit șansa revenirii în Championship, însă clubul a renunțat repede la el. Nici împrumuturile la MK Dons și Gillingham nu au produs relansarea mult așteptată.

În 2019, Emmanuel-Thomas a decis că are nevoie de o schimbare radicală de decor și a plecat în Thailanda, la PTT Rayong, formație care tocmai promovase în prima ligă.

Viața în afara terenului îi plăcea enorm. Locuia chiar lângă plajă și avea să povestească ulterior că nu trebuia decât să iasă din apartament, să traverseze strada și ajungea pe nisip. Vremea era minunată și, după cum spunea chiar el, nu avea absolut nimic de reproșat vieții pe care o ducea acolo.

Aventura s-a terminat însă după numai trei luni. PTT Rayong s-a desființat în timpul sezonului din cauza problemelor financiare.

Aproape un an și jumătate fără echipă, apoi o nouă șansă în Scoția

După aproximativ 18 luni în care nu a avut club, Emmanuel-Thomas a fost legitimat de Livingston. Scoțienii au fost convinși de ceea ce văzuseră la antrenamente, iar fotbalistul a demonstrat din nou că talentul nu dispăruse. Problema era aceeași: momentele excelente erau despărțite de perioade lungi în care contribuția sa devenea mult mai redusă.

În ianuarie, a atacat excelent careul și a înscris golul egalizator într-un 2-2 cu Celtic. Apoi a reușit o execuție spectaculoasă într-o victorie cu 2-1 împotriva lui Hamilton. Emmanuel-Thomas spunea că, în momentul golului, se gândise la celebra reușită a lui Thierry Henry împotriva lui Manchester United din 2000.

David Martindale, antrenorul lui Livingston, era fascinat de talentul său. Îl considera unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care îi văzuse din punct de vedere tehnic și spunea că jocul său de picioare, preluarea și abilitatea cu mingea erau impresionante. La nivel strict tehnic, Martindale îl vedea chiar drept cel mai bun jucător de la Livingston și unul dintre cei mai talentați din campionatul Scoției.

Aberdeen îi dă doi ani. După 14 meciuri, totul se rupe din nou

Aberdeen i-a oferit apoi un contract pe doi ani, însă Emmanuel-Thomas a dezamăgit și acolo. A plecat după numai 14 apariții în campionat, iar antrenorul Jim Goodwin a spus că jucătorul nu era suficient de bine pregătit fizic pentru stilul de fotbal pe care voia să-l practice.

A urmat o nouă aventură în străinătate, de data aceasta în India. Și aceea s-a încheiat după doar câteva luni.

Fotbalistul care fusese cândva prezentat drept una dintre marile speranțe ale lui Arsenal ajunsese în cele din urmă în liga a doua scoțiană.

De la Arsenal la 600 de lire pe săptămână în Greenock

Cândva părea destinat Premier League. În 2024, Emmanuel-Thomas ajunsese să câștige aproximativ 600 de lire sterline pe săptămână la Greenock Morton, jucând în fața unor tribune cu aproximativ 1.800 de spectatori.

Experiența a fost un dezastru. În cele cinci apariții din Championship pentru Morton nu a mai arătat aproape nimic din fotbalistul care îl făcuse cândva pe Wenger să creadă într-un viitor strălucit. Prestațiile sale au fost descrise drept lipsite de energie și mobilitate.

După numai două luni, problemele sportive aveau însă să devină aproape neînsemnate în comparație cu ceea ce urma.

Iubita lui pleacă în Thailanda, iar la aeroport sunt găsite 60 de kilograme de canabis

La începutul lunii septembrie 2024, iubita lui Emmanuel-Thomas și o prietenă a acesteia s-au întors dintr-o călătorie în Thailanda. Potrivit acuzării, excursia fusese organizată și finanțată de fotbalist, care le-ar fi promis inclusiv o plată de 2.500 de lire sterline.

La sosirea pe aeroportul Stansted din Londra, bagajele femeilor au fost controlate. În interior au fost găsite pachete vidate care conțineau în total 60 de kilograme de canabis.

În timp ce iubita sa era controlată, Emmanuel-Thomas i-ar fi transmis un mesaj prin care îi cerea să șteargă conversațiile dintre ei.

Cele două femei au susținut că li se spusese că bagajele conțineau aur. Ulterior s-a descoperit că fuseseră plătite și pentru o călătorie aproape identică efectuată în luna iulie. Dovezile găsite în telefoane au susținut versiunea lor, iar procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva celor două.

Pentru Emmanuel-Thomas lucrurile au mers însă în direcția opusă. La scurt timp după incident, fotbalistul a fost arestat în Greenock.

Un transport evaluat la 600.000 de lire sterline

La Chelmsford Crown Court s-a arătat că Emmanuel-Thomas acționase ca intermediar între furnizorii de canabis din Thailanda și distribuitorii din Marea Britanie și că el ar fi organizat deplasarea femeilor pentru ridicarea drogurilor.

Transportul a fost evaluat la aproximativ 600.000 de lire sterline, iar în instanță s-a susținut că fostul jucător al lui Arsenal urma să primească 5.000 de lire sterline pentru rolul său.

Inițial, Emmanuel-Thomas a negat acuzațiile. În luna mai a anului următor și-a schimbat însă poziția și a pledat vinovat.

Avocatul său a vorbit despre probleme financiare serioase

Apărarea a susținut că perioadele lungi petrecute fără club îl aduseseră pe fotbalist într-o situație financiară foarte dificilă și că, în aceste condiții, acesta ar fi „cedat tentației” și ar fi intrat în lumea infracțională.

Avocatul Alex Rose a explicat că Emmanuel-Thomas mai trecuse prin perioade fără contract, însă acestea veneau anterior după acorduri de lungă durată și relativ profitabile. Situația din ultimii ani fusese diferită. Înainte de Greenock Morton avusese doar o scurtă perioadă la Kidderminster Harriers, un contract despre care apărarea spunea că fusese oferit inclusiv datorită unei relații bune pe care fotbalistul o avea cu cineva de la club.

Avocatul a descris implicarea sa în traficul de droguri drept „o eroare catastrofală de judecată” și a recunoscut că fostul mare talent își distrusese singur cariera.

Patru ani de închisoare și un verdict devastator

În iunie 2025, Jay Emmanuel-Thomas a fost condamnat la patru ani de închisoare. Judecătorul Alexander Mills i-a transmis un mesaj extrem de dur: propriile acțiuni făcuseră ca lumea să nu-l mai cunoască drept fotbalist profesionist, ci drept infractor. Era un final aproape imposibil de anticipat în perioada în care Wenger vorbea despre fizicul său extraordinar și despre capacitatea naturală de a înscrie. Numai că povestea avea să mai ofere o întorsătură.

La numai o lună după pronunțarea sentinței, Emmanuel-Thomas a fost eliberat, ținându-se cont de perioada pe care o petrecuse deja în arest preventiv. A rămas supus unor restricții, inclusiv unei interdicții de circulație în anumite intervale și purtării unei brățări electronice.

La aproximativ o săptămână după eliberare, a primit un contract la Totton, în National League South, iar ulterior s-a transferat la Braintree Town.

După ani de scandaluri, dezamăgiri și căderi, fotbalistul a demonstrat chiar la debut că mai păstra ceva din talentul care îl impresionase cândva pe Wenger. A înscris dintr-o lovitură liberă spectaculoasă într-o victorie cu 2-0.

Antrenorul Steve Pitt a remarcat că Emmanuel-Thomas nu mai avea viteza de altădată, însă calitatea tehnică rămăsese evidentă. Tehnicianul a descris execuția drept una pe care cu greu o vezi la acel nivel și avea să numească golul „genial”.

Pitt a refuzat să insiste asupra trecutului jucătorului, argumentând că nu îl poate schimba. Pentru el conta modul în care Emmanuel-Thomas se comporta și muncea alături de actualul staff, iar din acest punct de vedere l-a descris în termeni foarte pozitivi.

De la Wenger la Baller League și un meci de box între doi foști condamnați

Mai târziu, fostul jucător al academiei lui Arsenal a ajuns să colaboreze cu Micah Richards și Daniel Sturridge, foști internaționali englezi implicați într-o echipă din Baller League.

Chiar și la 35 de ani, Emmanuel-Thomas și-a demonstrat instinctul ofensiv și a terminat cea mai recentă ediție a competiției de fotbal în șase drept al doilea cel mai bun marcator.

Următorul episod este și mai neașteptat. Fostul jucător al lui Arsenal se pregătește pentru un meci caritabil de box programat în octombrie împotriva lui Nile Ranger, fost atacant al lui Newcastle și, la rândul său, un fotbalist cu condamnări în trecut.

Este o destinație greu de împăcat cu imaginea adolescentului care, în urmă cu mai bine de un deceniu, bătea „cu ambele mâini” la ușa lui Arsène Wenger.

Jay Emmanuel-Thomas a primit talent, fizic, șanse și numeroase oportunități de relansare. A trecut pe la cluburi din Anglia, Scoția, Thailanda și India, a fost lăudat de antrenori pentru o tehnică ieșită din comun și, chiar și după căderi repetate, a continuat să primească noi contracte. Dar ascensiunea promisă în adolescență nu s-a produs niciodată, prăbușirea sa a ajuns mult dincolo de fotbal. După cum avea să remarce și judecătorul care l-a condamnat, este povestea unui alt fotbalist profesionist care „a aruncat totul pe fereastră”.

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