De la un șervețel la 7,8 milioane! Cele mai nebune obiecte Lionel Messi vândute vreodată

Lionel Messi a scris atât de multă istorie în fotbal încât obiectele rămase în urma marilor sale momente au ajuns să valoreze averi. De la biletul meciului în care și-a făcut debutul la seniori și ghetele cu care a doborât recordul lui Pelé până la celebrul șervețel pe care Barcelona și-a luat angajamentul să-l transfere când avea numai 13 ani, colecționarii sunt dispuși să plătească sume uriașe pentru o bucățică din cariera argentinianului. Recordul îl deține însă un set de șase tricouri purtate de Messi la Cupa Mondială din 2022, vândut pentru nu mai puțin de 7,8 milioane de dolari. Trecem în revistă cinci dintre cele mai spectaculoase obiecte de colecție legate de cariera lui Messi care au ajuns vreodată pe piață.

Lionel Messi a scris o cantitate incredibilă de istorie de-a lungul ilustrei sale cariere, însă recentul anunț că s-a retras din naționala Argentinei a venit ca o amintire dură a faptului că nu mai există foarte multă istorie de scris.

Messi se apropie de final. Decizia de a renunța la meciurile pentru Argentina este un indiciu destul de clar în acest sens. Pentru fanii lui Messi există însă numeroase modalități de a intra în posesia unor fragmente din istoria sa. De-a lungul anilor, a dat nenumărate autografe și există o mulțime de carduri și obiecte de colecție care marchează cele mai importante momente ale carierei sale. Încă mai există timp și pentru a-l vedea jucând pe viu. Iar pentru cei mai mari și, mai ales, cei mai bogați fani ai lui Messi există câteva obiecte de colecție absolut spectaculoase, care definesc nu numai un fotbalist, ci o întreagă epocă.

Care sunt acestea? Iată cinci dintre cele mai neobișnuite obiecte de colecție Lionel Messi care au ajuns vreodată pe piață.

5. Biletul de la debutul împotriva lui Porto – 49.200 de dolari

Puțini dintre oamenii aflați pe stadion în acea zi știau ce bilet țineau în mână și cât avea să valoreze acesta în cele din urmă. Putem presupune fără prea mari riscuri că puțini dintre cei care au intrat pe Estádio do Dragão pe 16 noiembrie 2003 aveau idee la ce urmau să asiste.

Majoritatea spectatorilor veniți la acel meci amical credeau că vor vedea pur și simplu inaugurarea unui nou stadion al unuia dintre cele mai importante cluburi din Portugalia. În schimb, au asistat la prima apariție la seniori a unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Messi a intrat în repriza a doua, ca rezervă, și a oferit câteva mostre din ceea ce avea să-l transforme ulterior în jucătorul pe care îl cunoaște întreaga lume.

Barcelona a pierdut cu 2-0 în fața lui Porto, însă adevărații câștigători au fost cei care și-au păstrat biletele de la ceea ce, la momentul respectiv, părea un simplu meci amical. Potrivit Collectors Tools, au fost evaluate în total 229 de exemplare, între bilete întregi și taloane de bilete, de la debutul lui Messi din 2003. Cea mai mare notă acordată de PSA a fost 8.

Un exemplar evaluat PSA 7 și vândut prin Goldin este în prezent considerat cel mai scump astfel de bilet vândut: 49.200 de dolari. Există, bineînțeles, variante mai ieftine pentru cei care vor să dețină o amintire a începuturilor lui Messi, iar unii fani ar putea prefera obiecte legate de debutul său în La Liga, care a venit un an mai târziu.

Exemplarul PSA 8 rămâne însă un adevărat „Sfânt Graal” pentru oricine își dorește o amintire de la începutul poveștii.

4. Tricoul purtat la celebra Remontada din 2017-între 200.000 și 400.000 de dolari

Puține meciuri din Liga Campionilor sunt mai memorabile decât celebra „Remontada” din 2017 împotriva lui PSG. Deși Barcelona s-a aflat de-a lungul timpului și în partea greșită a unor momente emblematice din Champions League, victoria cu 6-1 împotriva lui PSG ar putea fi cea mai faimoasă dintre toate.

Barcelona începea meciul având de recuperat un deficit de 0-4. Messi a marcat unul dintre cele șase goluri ale catalanilor într-o revenire care rămâne cea mai mare din istoria Ligii Campionilor. Tricoul purtat chiar de Messi în acea zi celebră a fost scos la licitație de Sotheby’s în vara acestui an.

Tricoul, a cărui autenticitate a fost confirmată prin compararea cu fotografii de la meci de către PSA, a fost vândut în cele din urmă pentru o sumă cuprinsă între 200.000 și 400.000 de dolari.

3. Ghetele cu care Messi a doborât recordul lui Pelé-169.000 de dolari

Dacă există un record în fotbal, sunt șanse destul de mari ca Messi să-l dețină. Iar dacă nu îl are Messi, Pelé ar fi o altă variantă foarte bună. Multe dintre recordurile argentinianului au fost preluate chiar de la legendarul fotbalist brazilian. Printre acestea se numără și recordul pentru cele mai multe goluri marcate pentru un singur club.

Pe 22 decembrie 2020, Messi a înscris cel de-al 644-lea gol pentru Barcelona, depășind numărul de goluri marcate de Pelé pentru clubul brazilian Santos. Ghetele purtate de Messi la stabilirea recordului au ajuns ulterior la licitație.

Pe ele sunt înscrise numele soției și copiilor lui Messi, iar fotbalistul le-a donat personal pentru o licitație organizată de Christie’s Online, cu scopul de a strânge bani pentru un spital din Barcelona.

Ghetele prezintă urme de uzură, așa cum este firesc pentru o pereche purtată într-un meci. Însă nimic nu poate șterge istoria scrisă cu ele, o istorie legată inevitabil și de omul al cărui record Messi l-a doborât.

Au fost vândute pentru 169.000 de dolari.

2. Contractul cu Barcelona scris pe un șervețel – 964.450 de dolari

Orice fan Messi cunoaște povestea. În anul 2000, directorul sportiv Carles Rexach a încheiat înțelegerea prin care un puști argentinian firav, în vârstă de numai 13 ani, urma să ajungă în Catalonia.

Înțelegerea a fost pusă pe hârtie, dacă putem spune așa, pe un șervețel, în timpul unui prânz. Rexach a trebuit să intervină după ce familia Messi devenise îngrijorată din cauza lipsei de comunicare din partea Barcelonei după primele probe ale tânărului fotbalist.

Tradus în limba engleză, mesajul de pe șervețel spunea:

„La Barcelona, pe 14 decembrie 2000 și în prezența domnilor Minguella și Horacio, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, se angajează prin prezenta, pe propria răspundere și indiferent de orice opinii contrare, să-l transfere pe jucătorul Lionel Messi, cu condiția să respectăm sumele asupra cărora s-a convenit.”

Puțini oameni știau atunci ce avea să schimbe acel șervețel și nimeni nu ar fi putut prezice cât avea să valoreze peste ani. În 2024, șervețelul a fost vândut la licitație pentru 964.450 de dolari.

Deși nu poartă semnătura lui Messi, este obiectul fizic de la care a început totul. Iar ceva atât de mic și, în același timp, atât de important este imposibil de duplicat sau de reprodus cu adevărat.

1. Șase tricouri purtate de Messi la Cupa Mondială din 2022-7,8 milioane de dolari

Există puține meciuri, dacă există vreunul, mai emblematice decât finala Cupei Mondiale din 2022.

Mondialul din Qatar reprezintă, fără îndoială, momentul definitoriu al carierei lui Messi, în parte și pentru că acel turneu a oferit atât de multe momente care au definit o întreagă epocă. Iar dacă erai în căutarea amintirii supreme din parcursul lui Messi la Mondialul din Qatar, nici măcar nu trebuia să alegi una singură. Sotheby’s a scos la licitație șase tricouri împreună.

În 2023, acest lot extraordinar de obiecte Messi a ajuns pe piață. Colecția cuprindea șase tricouri purtate de argentinian în timpul parcursului Argentinei la Cupa Mondială, inclusiv tricoul purtat în prima repriză a finalei.

Golul împotriva Mexicului, bătălia cu Țările de Jos, legendara finală împotriva Franței-toate aceste momente erau reprezentate prin tricouri purtate chiar de Messi în timpul respectivelor partide.

Evident, o asemenea colecție nu avea cum să fie ieftină. Prețul final a fost de 7,8 milioane de dolari.

Dar, având în vedere caracterul legendar al triumfului Argentinei la Cupa Mondială din 2022 și locul pe care acel turneu îl ocupă în cariera lui Lionel Messi, s-ar putea spune că această colecție este, de fapt, neprețuită.

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