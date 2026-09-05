Prietene de 25 de ani, cuscre pe viață! Copiii lor s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și le-au făcut bunici

Când Leslie și Alexis s-au cunoscut la o biserică din Texas, în 2001, nu aveau de unde să știe că prietenia lor va ajunge, 25 de ani mai târziu, să le transforme în rude. Cele două femei au devenit rapid cele mai bune prietene și, la scurt timp, au descoperit că erau însărcinate în același timp. Familiile lor au ajuns ulterior să locuiască la mii de kilometri distanță, însă Leslie și Alexis au continuat să fie apropiate. Peste ani, au pus la cale întâlnirea dintre Macy, fiica lui Leslie, și David, fiul lui Alexis. Planul a funcționat mai bine decât și-ar fi imaginat: cei doi s-au îndrăgostit, s-au căsătorit în 2021, iar în vara lui 2026 au devenit părinții unei fetițe. Acum, cele două prietene care împărțeau experiența sarcinii în urmă cu un sfert de secol împart și bucuria de a fi bunicile aceluiași copil.

Când mama lui Macy Schmitt, Leslie, a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină cea mai bună prietenă, Alexis, niciuna dintre ele nu și-ar fi imaginat că, într-o bună zi, vor deveni cuscre. Povestea lor începe în 2001, când Leslie și Alexis aveau între 20 și 30 și ceva de ani și locuiau amândouă în Texas.

S-au cunoscut la biserică și au devenit rapid cele mai bune prietene. Relația lor a rezistat timp de 25 de ani și continuă și astăzi. La puțin timp după ce s-au cunoscut, cele două au descoperit o coincidență extraordinară: erau însărcinate în același timp.

Cele două prietene au rămas însărcinate în aceeași perioadă

„Mama era însărcinată cu mine, iar soacra mea era, de fapt, însărcinată cu cumnatul meu. Noi ne-am născut la două zile distanță”, povestește Macy, în vârstă de 24 de ani, pentru PEOPLE.

Așadar, în mod surprinzător, David, viitorul soț al lui Macy, nici măcar nu era copilul pe care Alexis îl aștepta în momentul în care cele două femei au devenit prietene. Când Macy avea aproximativ un an, familia ei s-a mutat din Texas în statul Washington.

Alexis și familia sa au rămas în Texas, iar mai târziu s-au mutat în California. Distanța putea pune capăt cu ușurință unei prietenii, dar nu s-a întâmplat așa.

Au locuit în state diferite, dar mamele au rămas cele mai bune prietene

„Nu prea l-am văzut deloc pe soțul meu când eram copil, deși știam de existența lui”, povestește Macy. „Dar, chiar și cu distanța dintre ele, mamele noastre au rămas bune prietene. Mama lui venea în Washington să ne viziteze, iar mama mea mergea să-i viziteze pe ei.”

Anii au trecut, iar copiii celor două familii și-au văzut de propriile vieți.

Până când s-a produs o nouă coincidență: Macy și David au ajuns să urmeze aceeași facultate. David este cu trei ani mai mare decât Macy, iar ea recunoaște că deja pusese ochii pe el.

Macy îl considera deja „prietenul drăguț al familiei”

„Deja îmi plăcea de el și îl știam drept «prietenul drăguț al familiei», dar nu ne cunoșteam foarte bine”, explică Macy.

Aici au intervenit Leslie și Alexis. După două decenii de prietenie, cele două mame au decis că poate n-ar fi o idee chiar atât de rea să încerce să-și cupleze copiii.

„Atunci mamele noastre s-au pus de acord și au decis să încerce să ne combine”, povestește Macy.

Alexis și-a convins fiul, pe David, care acum are 27 de ani, să-i trimită un mesaj lui Macy. Cei doi au ieșit la prima întâlnire, iar planul mamelor a funcționat.

Mamele i-au combinat, iar câteva luni mai târziu s-au logodit

Macy și David au început să formeze un cuplu în octombrie 2020. Relația a evoluat rapid. În mai 2021 s-au logodit, iar în luna decembrie a aceluiași an s-au căsătorit. Pentru Leslie și Alexis, situația părea aproape prea frumoasă ca să fie adevărată.

Macy își amintește chiar momentul în care David și-a sunat mama pentru a-i spune că vor să se căsătorească.

„Îmi amintesc ziua în care David și-a sunat mama ca să-i spună că vrem să ne căsătorim. A fost atât de fericită, dar imediat după felicitări i-a spus ceva de genul: «David, vreau să mă asigur că nu faci asta pentru mine. Să nu te simți presat doar pentru că eu am vrut să ieși cu ea».”

Reacția lui David a fost cât se poate de clară.

„Mamă, o iubesc!”

„El doar a râs și a spus: «Mamă, o iubesc. Evident că nu mă voi căsători cu ea doar pentru că tu vrei asta»”, își amintește Macy.

Cele două mame erau uimite că planul lor chiar funcționase.

„Cred că ambele mame pur și simplu nu puteau să creadă că a mers și că copiii lor chiar urmau să se căsătorească”, spune Macy.

Pentru ea, situația are și un avantaj pe care nu toate nurorile îl pot invoca atunci când vorbesc despre relația cu soacra.

„Nu aș fi putut cere o situație mai bună, pentru că acum știu că soacra mea nu numai că mă place, dar chiar ea m-a ales!”

În 2025 a venit o nouă veste pentru cele două familii

Povestea a căpătat un nou capitol în noiembrie 2025, când David și Macy au aflat că vor deveni părinți, Aceștia au decis să le dea vestea viitorilor bunici cu ajutorul unui mic body pentru nou-născuți. Iar pentru Alexis și soțul ei, vestea avea o semnificație specială: urma să vină pe lume primul lor nepot.

Fetița lui Macy și David, Juliette, s-a născut la sfârșitul lunii iulie 2026.

După 25 de ani, cele două prietene împart acum aceeași nepoată

„Au fost ATÂT de fericiți pentru noi. Este primul nepot pentru părinții lui David, așa că abia așteptau să devină bunici!”, povestește Macy.

Dar poate cel mai frumos detaliu al întregii povești este reacția celor două femei care au început această aventură cu 25 de ani în urmă.

„Ambele noastre mame spuneau întruna cât de încântate erau că vor împărți aceeași nepoată.”

În 2001, Leslie și Alexis erau două tinere care se cunoscuseră la biserică și descoperiseră, la scurt timp, că treceau simultan prin experiența unei sarcini. Au rămas prietene în ciuda distanței, și-au vizitat familiile ani la rând și, peste două decenii, au decis să încerce să-i aducă împreună pe doi dintre copiii lor.

Planul a mers neașteptat de bine. Macy și David s-au îndrăgostit, s-au căsătorit, iar acum cele două cele mai bune prietene sunt și bunicile micuței Juliette.

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