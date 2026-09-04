Beyonce vinde o cutie goală din lemn cu aproape 1.000 de dolari. Fanii au luat foc: „Pentru banii ăștia trebuie să ieși tu din ea”

Beyonce vinde o cutie goală din lemn cu aproape 1.000 de dolari. Fanii au luat foc: „Pentru banii ăștia trebuie să ieși tu din ea”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Beyonce a reușit să-și surprindă fanii chiar de ziua ei de naștere. Artista a lansat o cutie de colecție din lemn care costă aproape 1.000 de dolari, însă cumpărătorii nu primesc în interior nici albume, nici alte produse. Prețul obiectului gol a provocat rapid reacții pe internet.

Beyonce a împlinit vineri, 4 septembrie, 45 de ani, iar aniversarea coincide cu împlinirea a două decenii de la lansarea albumului „B’Day”.

Pentru a marca momentul, artista a lansat o serie de produse dedicate fanilor. Cel care a atras însă cea mai mare atenție este „Bey Keeper Collector’s Box”, o cutie din lemn creată pentru depozitarea și expunerea discurilor de vinil ale cântăreței.

Prețul este unul neobișnuit: 948,01 dolari. Cumpărătorii trebuie să achiziționeze separat discurile pe care vor să le păstreze în interior, relatează Page Six.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Baller Alert (@balleralert)

De ce costă cutia lui Beyonce exact 948,01 dolari

Prețul ales nu este întâmplător. Numărul 948,01 reprezintă o trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981, scrisă în formatul american: 9/4/81.

Cutia este realizată din lemn masiv de pin și finisată cu ulei de ceară de albine. Interiorul este căptușit cu catifea verde, iar produsul are o curea din material cu aspect de piele de aligator și accesorii aurii.

Obiectul este produs într-o ediție limitată la 500 de exemplare, fiecare fiind numerotat și gravat individual.

Chiar și așa, prețul i-a surprins pe mulți dintre fanii artistei, mai ales că niciun disc de vinil nu este inclus.

Pentru cumpărătorii din Statele Unite, costul final poate depăși chiar 1.100 de dolari. Page Six a calculat că, după adăugarea transportului și a taxelor estimate, prețul poate ajunge la aproximativ 1.111 dolari.

Fanii au ironizat cutia de aproape 1.000 de dolari

Produsul a provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde fanii au ironizat atât prețul, cât și faptul că obiectul este vândut gol.

Unul dintre comentariile care au atras atenția sugera că pentru o asemenea sumă artista ar trebui să fie inclusă în pachet.

„Pentru 948 de dolari, Beyonce ar trebui să iasă din cutie și să cânte”, a glumit un utilizator.

Un alt fan a găsit o întrebuințare ceva mai macabră obiectului și l-a comparat cu un „sicriu pentru hamster”.

Alții au susținut că prețul ar fi fost mai ușor de justificat dacă produsul ar fi venit împreună cu o colecție de albume.

Au existat însă și admiratori care s-au arătat interesați de obiectul de colecție, iar unii s-au întrebat dacă Beyonce nu a ascuns în interior vreun indiciu sau o surpriză pentru cumpărători.

Beyonce sărbătorește 20 de ani de la lansarea „B’Day”

Cutia face parte din produsele lansate pentru aniversarea albumului „B’Day”, apărut pe 4 septembrie 2006, chiar în ziua în care Beyonce împlinea 25 de ani.

Albumul a inclus unele dintre cele mai cunoscute melodii ale artistei, printre care „Déjà Vu”, „Irreplaceable” și „Beautiful Liar”.

Pentru aniversarea de 20 de ani, Beyonce a pregătit și o ediție extinsă a albumului, cu 31 de piese. Aceasta include melodii bonus, înregistrări rare și versiuni în limba spaniolă ale unor cântece.

CITEȘTE ȘI:

Controverse după apariția unor imagini rare cu Beyonce la 19 ani. Ce se întâmplă în timp ce vorbește cu Michael Jackson la telefon

Beyoncé surprinde din nou lumea muzicii. După doi ani de pauză, artista a lansat pe neașteptate un nou single și reaprinde așteptările pentru „Act III”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Harry vrea să facă un film despre Diana, la 30 de ani de la moartea ei. De ce ar fi furios Prințul William
Prințul Harry vrea să facă un film despre Diana, la 30 de ani de la moartea ei. De ce ar fi furios Prințul William
20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Mesajele emoționante ale copiilor săi: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”
20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Mesajele emoționante ale copiilor săi: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”
Richard O’Sullivan, starul comediilor britanice, a murit la 82 de ani. A avut o carieră de peste șase decenii
Richard O’Sullivan, starul comediilor britanice, a murit la 82 de ani. A avut o carieră de peste șase decenii
Sandra Bullock mărturisește că a văzut nave extraterestre. „Cred că există. Ne observă și râd de noi”
Sandra Bullock mărturisește că a văzut nave extraterestre. „Cred că există. Ne observă și râd de noi”
Meghan Markle vrea să se împace cu Kate Middleton, dar pune o condiție. „Nu vrea să se umilească”
Meghan Markle vrea să se împace cu Kate Middleton, dar pune o condiție. „Nu vrea să se umilească”
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
Adevarul
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
Click.ro
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.