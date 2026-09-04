Beyonce vinde o cutie goală din lemn cu aproape 1.000 de dolari. Fanii au luat foc: „Pentru banii ăștia trebuie să ieși tu din ea”

Beyonce a reușit să-și surprindă fanii chiar de ziua ei de naștere. Artista a lansat o cutie de colecție din lemn care costă aproape 1.000 de dolari, însă cumpărătorii nu primesc în interior nici albume, nici alte produse. Prețul obiectului gol a provocat rapid reacții pe internet.

Beyonce a împlinit vineri, 4 septembrie, 45 de ani, iar aniversarea coincide cu împlinirea a două decenii de la lansarea albumului „B’Day”.

Pentru a marca momentul, artista a lansat o serie de produse dedicate fanilor. Cel care a atras însă cea mai mare atenție este „Bey Keeper Collector’s Box”, o cutie din lemn creată pentru depozitarea și expunerea discurilor de vinil ale cântăreței.

Prețul este unul neobișnuit: 948,01 dolari. Cumpărătorii trebuie să achiziționeze separat discurile pe care vor să le păstreze în interior, relatează Page Six.

View this post on Instagram A post shared by Baller Alert (@balleralert)

De ce costă cutia lui Beyonce exact 948,01 dolari

Prețul ales nu este întâmplător. Numărul 948,01 reprezintă o trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981, scrisă în formatul american: 9/4/81.

Cutia este realizată din lemn masiv de pin și finisată cu ulei de ceară de albine. Interiorul este căptușit cu catifea verde, iar produsul are o curea din material cu aspect de piele de aligator și accesorii aurii.

Obiectul este produs într-o ediție limitată la 500 de exemplare, fiecare fiind numerotat și gravat individual.

Chiar și așa, prețul i-a surprins pe mulți dintre fanii artistei, mai ales că niciun disc de vinil nu este inclus.

Pentru cumpărătorii din Statele Unite, costul final poate depăși chiar 1.100 de dolari. Page Six a calculat că, după adăugarea transportului și a taxelor estimate, prețul poate ajunge la aproximativ 1.111 dolari.

Fanii au ironizat cutia de aproape 1.000 de dolari

Produsul a provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde fanii au ironizat atât prețul, cât și faptul că obiectul este vândut gol.

Unul dintre comentariile care au atras atenția sugera că pentru o asemenea sumă artista ar trebui să fie inclusă în pachet.

„Pentru 948 de dolari, Beyonce ar trebui să iasă din cutie și să cânte”, a glumit un utilizator.

Un alt fan a găsit o întrebuințare ceva mai macabră obiectului și l-a comparat cu un „sicriu pentru hamster”.

Alții au susținut că prețul ar fi fost mai ușor de justificat dacă produsul ar fi venit împreună cu o colecție de albume.

Au existat însă și admiratori care s-au arătat interesați de obiectul de colecție, iar unii s-au întrebat dacă Beyonce nu a ascuns în interior vreun indiciu sau o surpriză pentru cumpărători.

Beyonce sărbătorește 20 de ani de la lansarea „B’Day”

Cutia face parte din produsele lansate pentru aniversarea albumului „B’Day”, apărut pe 4 septembrie 2006, chiar în ziua în care Beyonce împlinea 25 de ani.

Albumul a inclus unele dintre cele mai cunoscute melodii ale artistei, printre care „Déjà Vu”, „Irreplaceable” și „Beautiful Liar”.

Pentru aniversarea de 20 de ani, Beyonce a pregătit și o ediție extinsă a albumului, cu 31 de piese. Aceasta include melodii bonus, înregistrări rare și versiuni în limba spaniolă ale unor cântece.

CITEȘTE ȘI:

Controverse după apariția unor imagini rare cu Beyonce la 19 ani. Ce se întâmplă în timp ce vorbește cu Michael Jackson la telefon

Beyoncé surprinde din nou lumea muzicii. După doi ani de pauză, artista a lansat pe neașteptate un nou single și reaprinde așteptările pentru „Act III”