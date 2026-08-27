Controverse după apariția unor imagini rare cu Beyonce la 19 ani. Ce se întâmplă în timp ce vorbește cu Michael Jackson la telefon

O filmare realizată în 2001 o surprinde pe Beyonce, pe atunci în vârstă de 19 ani, într-un moment care a stârnit controverse după ce imaginile au reapărut online. Artista vorbește la telefon cu Michael Jackson în timp ce stă pe genunchii producătorului Marc Schaffel, iar internauții au început să dezbată dacă gestul poate fi considerat o situație profesională obișnuită sau dacă depășește anumite limite.

Imaginile provin din perioada în care Beyonce făcea parte din Destiny’s Child și participa la proiectul caritabil „What More Can I Give”, inițiat de Michael Jackson după atentatele din 11 septembrie 2001.

Beyonce vorbea la telefon cu Michael Jackson

În filmarea veche de 25 de ani, cântăreața apare într-un studio împreună cu producătorul F. Marc Schaffel. Ea este vizibil emoționată înainte de conversația cu Michael Jackson, iar Schaffel îi spune că artistul admiră ceea ce face. În momentul în care urmează să îi vorbească lui Jackson, Schaffel îi propune lui Beyonce să se așeze pe genunchii săi, spunându-i că astfel îi va fi mai ușor să poarte conversația.

Beyonce acceptă, iar în imaginile care au reapărut online poate fi văzută stând pe genunchii producătorului în timp ce acesta îl sună pe Michael Jackson. După ce Jackson răspunde, Schaffel îi spune că este în studio împreună cu Beyonce și că aceasta stă pe genunchii lui, după care intenționează să pună telefonul pe difuzor.

Beyonce discută apoi cu Michael Jackson despre proiectul la care lucrau. Artista este extrem de entuziasmată de conversație și îi spune cât de mult înseamnă pentru ea oportunitatea de a colabora cu el.



De ce a reapărut acum filmarea

Imaginile fac parte dintr-un volum mai mare de filmări realizate de Marc Schaffel la începutul anilor 2000 pentru un proiect de televiziune care nu a mai fost difuzat.

Schaffel a lucrat în acea perioadă cu Michael Jackson și a filmat mai multe momente din viața artistului, inclusiv secvențe din timpul proiectului „What More Can I Give”.

Materialele au rămas nepublicate timp de mai mulți ani, iar unele dintre ele au început recent să circule din nou în contextul interesului crescut pentru viața și cariera lui Michael Jackson. Presa internațională relatează că Schaffel intenționează să folosească o parte dintre aceste imagini într-un nou proiect documentar.

Momentul a stârnit controverse

Deși filmarea îl are în centru pe Michael Jackson și conversația sa cu tânăra Beyonce, tocmai gestul dintre artistă și Schaffel a devenit cel mai comentat aspect după redistribuirea videoclipului.

Publicația Rap-Up a redistribuit imaginile și a pus întrebarea dacă este vorba despre un moment nevinovat din industria muzicală a începutului anilor 2000 sau despre o situație care ridică semne de întrebare în privința limitelor profesionale.

Mai multe publicații au remarcat că reacțiile internauților s-au concentrat asupra diferenței de vârstă și poziție profesională dintre Beyonce și producător și asupra faptului că o astfel de situație ar fi privită astăzi cu mult mai multă suspiciune.

Unii utilizatori au descris imaginile drept incomode și au pus sub semnul întrebării motivul pentru care Schaffel i-a cerut lui Beyonce să se așeze pe genunchii săi. Alții au atras atenția că o filmare scurtă, scoasă din context după 25 de ani, nu este suficientă pentru a demonstra că s-a întâmplat ceva abuziv.

De altfel, publicațiile care au relatat despre filmare precizează că imaginile nu demonstrează, prin ele însele, existența unui comportament nepotrivit sau a unei situații în care Beyonce ar fi fost obligată să accepte gestul.

Beyonce avea doar 19 ani

În momentul filmării, artista se afla într-o etapă mult diferită a carierei sale. Avea aproximativ 19 ani și era membră a Destiny’s Child, grupul care avea să o transforme în una dintre cele mai importante artiste ale generației sale. Albumul său de debut ca artistă solo, Dangerously in Love, avea să apară abia în 2003.

Beyonce a fost una dintre numeroasele vedete implicate în „What More Can I Give”, proiectul caritabil al lui Michael Jackson.

Piesa a fost înregistrată în 2001, după atentatele teroriste din 11 septembrie, iar printre artiștii care au participat s-au numărat Beyonce, Mariah Carey, Celine Dion, Usher, Anastacia, NSYNC și alți artiști cunoscuți. Jackson își dorea ca proiectul să strângă bani pentru victimele și familiile afectate de atacuri.

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