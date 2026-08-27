Câți bani a dat Gabriela Cristea pe injecțiile de slăbit! Tratamentul pe un an a costat o avere

Câți bani a dat Gabriela Cristea pe injecțiile de slăbit! Tratamentul pe un an a costat o avere
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Gabriela Cristea a slăbit cu tratament injectabil
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Gabriela Cristea a vorbit despre transformarea prin care a trecut în ultimul an și despre costurile tratamentului care a ajutat-o să slăbească zeci de kilograme. Vedeta a mărturisit că, pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, a apelat la injecții pentru slăbit, recomandate și monitorizate de un medic diabetolog.

Fosta prezentatoare TV a ajuns la aproximativ 100 de kilograme și spune că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate asociate obezității. Printre acestea s-au numărat apneea de somn, problemele cu tensiunea arterială, ficatul gras și un nivel ridicat al colesterolului. Astfel, Gabriela Cristea a decis să urmeze un tratament medical pentru scăderea în greutate.

Gabriela Cristea a slăbit 35 de kilograme

Procesul de slăbire nu a fost unul rapid. Vedeta a explicat că a urmat tratamentul timp de aproximativ un an și că a fost supravegheată de un specialist. Aceasta a insistat asupra faptului că rezultatele nu au apărut peste noapte și că nu crede că a slăbit într-un „timp record”. Vedeta susține că a reușit să dea jos aproximativ 35 de kilograme și că a ajuns în prezent la etapa de menținere.

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Cât a costat tratamentul pentru slăbit

Rezultatul a venit însă și cu un efort financiar considerabil. Gabriela Cristea a dezvăluit că a cheltuit între 4000 și 5000 de euro într-un singur an pentru tratamentul cu injecții. Prețul unei doze poate varia semnificativ, ajungând, potrivit declarațiilor sale, de la aproximativ 900 de lei până la 2400 de lei, în funcție de dozaj și de etapa tratamentului.

„Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”, a explicat Gabriela Cristea, vorbind despre banii investiți în tratament.

Tratamentul nu a fost lipsit de provocări

Gabriela Cristea a povestit și despre modul în care organismul său a reacționat în perioada tratamentului. Vedeta a explicat că a avut probleme în special atunci când a consumat alimente nepotrivite sau când doza tratamentului a fost crescută. Printre reacțiile menționate de ea s-au numărat probleme digestive, iar constipația este unul dintre efectele cu care spune că se mai confruntă și în prezent.

În același timp, Gabriela Cristea le-a transmis celor interesați de astfel de tratamente că experiența sa nu trebuie generalizată. Ea a spus că fiecare organism poate reacționa diferit și că tratamentul trebuie urmat doar la recomandarea și sub supravegherea unui medic.

Pentru Gabriela Cristea, schimbarea nu s-a tradus doar în kilogramele pierdute. Vedeta spune că se simte mai bine și că a reușit să își schimbe relația cu mâncarea. Transformarea a avut însă un preț pe măsură, cei 4000-5000 de euro investiți într-un singur an fiind o sumă inaccesibilă pentru foarte mulți români.

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