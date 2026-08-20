Fiul lui Marcel Toader le ”dinamitează” pe Gabriela Cristea și Maria Constantin

Fiul lui Marcel Toader le ”dinamitează” pe Gabriela Cristea și Maria Constantin
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Au trecut șapte ani de la moartea lui Marcel Toader, iar fiul regretatului om de afaceri, Maximilian, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre Gabriela Cristea și Maria Constantin. Tânărul spune că nu mai știe nimic despre cele două și că nu l-au mai căutat. Mai mult, este convins că niciuna dintre ele nu a trecut vreodată pe la mormântul lui Marcel Toader. La 7 ani de la moartea tatălui său, anumite declarații făcute de cele două în apariții media au rămas, însă, un subiect dureros pentru Maximilian.

Maximilian Toader este singurul fiu al lui Marcel Toader, rezultat din căsnicia fostului om de afaceri cu prima sa soție, Raluca, și omul care i-a fost alături până în ultimele clipe. Cei doi aveau o relație extrem de apropiată, iar după moartea tatălui său, Maximilian a rămas să ducă mai departe toate responsabilitățile lăsate în urmă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Maximilian, reacție după declarațiile făcute de fostele soții ale lui Marcel Toader

După Raluca, Marcel a mai trecut prin alte patru căsnicii înainte de a ajunge la cele două relații care au ținut prima pagină a presei: cea cu Gabriela Cristea și, ulterior, cea cu Maria Constantin. În 2019, când Marcel Toader s-a stins din viață, acesta era singur. Ultima sa căsnicie, cea cu Maria Constantin, se închisese cu doi ani înainte.

Maximilian Toader, afirmații la 7 ani după moartea tatălui său, Marcel Toader

CANCAN: Ai idee dacă fostele soții ale regretatului tău tată, Maria Constantin și Gabriela Cristea, au trecut pe la mormântul acestuia?

Maximilian Toader: Nu m-am intersectat cu ele, nu le-am văzut, dar tind să cred că nu. Eu nu am mai vorbit cu ele după divorțul lor de tata.

CANCAN: Nu te-au căutat deloc după moartea tatălui tău?

Maximilian Toader: Nu. Eu am vorbit cu ele doar în perioada în care au fost căsătorite cu tata.

CANCAN: Te-ai fi așteptat, totuși, să facă acest gest din respect, pentru că au făcut parte din viața lui?

Maximilian Toader: Am înțeles. Din respect, în 2026, nu știu… În 2026, respectul ăsta este foarte greu de atins.

CANCAN: A fost ceva care te-a deranjat din ceea ce ai auzit în presă, din partea celor două, după moartea tatălui tău?

Maximilian Toader: Da. Ele au mai fost invitate la podcasturi, au fost întrebate despre anumite lucruri legate de tata și au răspuns. Adică nu sunt reacții ale mele, ci sunt lucrurile pe care le-au spus ele. În momentul în care jignești un om sau te contrazici în afirmațiile pe care le faci atunci când te desparți de el, iar după trec ani și vii cu alte declarații… Nu vreau să detaliez treaba asta. Este vorba despre respect.

Vă reamintim că Marcel Toader a avut două dintre cele mai mediatizate căsnicii cu Gabriela Cristea și Maria Constantin. Cu Gabriela Cristea s-a căsătorit în 2008, iar mariajul lor a durat aproximativ cinci ani, până în 2013. Relația s-a încheiat cu un divorț intens mediatizat și cu numeroase controverse. Doi ani mai târziu, în 2015, Marcel Toader s-a căsătorit cu artista Maria Constantin. Povestea lor de dragoste a fost însă mult mai scurtă, mariajul durând aproximativ doi ani, până la despărțirea și divorțul din 2017. La înmormântarea lui Marcel Toader, nici Gabriela Cristea, nici Maria Constantin nu au fost prezente. Gabriela a ales să nu participe și a transmis doar condoleanțe familiei, în timp ce Maria Constantin a preferat să țină distanța de presă, dar a trimis o coroană de flori. În schimb, alături de Maximilian, fiul lui Marcel, s-a aflat Raluca, mama acestuia.

NU RATA: Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie! Abia acum a recunoscut motivul: „Am mai dat o șansă”

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fiul lui Marcel Toader a ajuns la cuţite cu Gabriela Cristea? „Eu aştept ca datoriile..”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
I s-a ”topit” averea de 30 mil. €! Milionarul care și-a ucis bunica a pierdut tot!
I s-a ”topit” averea de 30 mil. €! Milionarul care și-a ucis bunica a pierdut tot!
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Adda și Cătălin Rizea părăsesc România! Unde se vor muta cei doi soți
Adda și Cătălin Rizea părăsesc România! Unde se vor muta cei doi soți
Atenție! Alex Bodi și Ancuța, apariție de Hollywood la LOFT
Atenție! Alex Bodi și Ancuța, apariție de Hollywood la LOFT
Cătălin Scărlătescu spune totul despre noua iubită: „Am păcălit-o”
Cătălin Scărlătescu spune totul despre noua iubită: „Am păcălit-o”
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Mediafax
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență
Adevarul
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Mediafax
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Click.ro
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.