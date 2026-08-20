Fiul lui Marcel Toader le ”dinamitează” pe Gabriela Cristea și Maria Constantin

Au trecut șapte ani de la moartea lui Marcel Toader, iar fiul regretatului om de afaceri, Maximilian, vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre Gabriela Cristea și Maria Constantin. Tânărul spune că nu mai știe nimic despre cele două și că nu l-au mai căutat. Mai mult, este convins că niciuna dintre ele nu a trecut vreodată pe la mormântul lui Marcel Toader. La 7 ani de la moartea tatălui său, anumite declarații făcute de cele două în apariții media au rămas, însă, un subiect dureros pentru Maximilian.

Maximilian Toader este singurul fiu al lui Marcel Toader, rezultat din căsnicia fostului om de afaceri cu prima sa soție, Raluca, și omul care i-a fost alături până în ultimele clipe. Cei doi aveau o relație extrem de apropiată, iar după moartea tatălui său, Maximilian a rămas să ducă mai departe toate responsabilitățile lăsate în urmă.

Maximilian, reacție după declarațiile făcute de fostele soții ale lui Marcel Toader

După Raluca, Marcel a mai trecut prin alte patru căsnicii înainte de a ajunge la cele două relații care au ținut prima pagină a presei: cea cu Gabriela Cristea și, ulterior, cea cu Maria Constantin. În 2019, când Marcel Toader s-a stins din viață, acesta era singur. Ultima sa căsnicie, cea cu Maria Constantin, se închisese cu doi ani înainte.

CANCAN: Ai idee dacă fostele soții ale regretatului tău tată, Maria Constantin și Gabriela Cristea, au trecut pe la mormântul acestuia?

Maximilian Toader: Nu m-am intersectat cu ele, nu le-am văzut, dar tind să cred că nu. Eu nu am mai vorbit cu ele după divorțul lor de tata.

CANCAN: Nu te-au căutat deloc după moartea tatălui tău?

Maximilian Toader: Nu. Eu am vorbit cu ele doar în perioada în care au fost căsătorite cu tata.

CANCAN: Te-ai fi așteptat, totuși, să facă acest gest din respect, pentru că au făcut parte din viața lui?

Maximilian Toader: Am înțeles. Din respect, în 2026, nu știu… În 2026, respectul ăsta este foarte greu de atins.

CANCAN: A fost ceva care te-a deranjat din ceea ce ai auzit în presă, din partea celor două, după moartea tatălui tău?

Maximilian Toader: Da. Ele au mai fost invitate la podcasturi, au fost întrebate despre anumite lucruri legate de tata și au răspuns. Adică nu sunt reacții ale mele, ci sunt lucrurile pe care le-au spus ele. În momentul în care jignești un om sau te contrazici în afirmațiile pe care le faci atunci când te desparți de el, iar după trec ani și vii cu alte declarații… Nu vreau să detaliez treaba asta. Este vorba despre respect.

Vă reamintim că Marcel Toader a avut două dintre cele mai mediatizate căsnicii cu Gabriela Cristea și Maria Constantin. Cu Gabriela Cristea s-a căsătorit în 2008, iar mariajul lor a durat aproximativ cinci ani, până în 2013. Relația s-a încheiat cu un divorț intens mediatizat și cu numeroase controverse. Doi ani mai târziu, în 2015, Marcel Toader s-a căsătorit cu artista Maria Constantin. Povestea lor de dragoste a fost însă mult mai scurtă, mariajul durând aproximativ doi ani, până la despărțirea și divorțul din 2017. La înmormântarea lui Marcel Toader, nici Gabriela Cristea, nici Maria Constantin nu au fost prezente. Gabriela a ales să nu participe și a transmis doar condoleanțe familiei, în timp ce Maria Constantin a preferat să țină distanța de presă, dar a trimis o coroană de flori. În schimb, alături de Maximilian, fiul lui Marcel, s-a aflat Raluca, mama acestuia.

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