Adio bone fără număr la dispoziția Andreei Popescu! Compromisul suprem făcut pentru cei trei copii: „Am cunoscut-o”

Adio bone fără număr la dispoziția Andreei Popescu! Compromisul suprem făcut pentru cei trei copii: „Am cunoscut-o”
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„De dragul și pentru binele copiilor, am lăsat orgoliile deoparte.” Andreea Popescu face tot ce îi stă în putere pentru ca cei mici să crească liniștiți și să aibă parte de o relație bună cu ambii părinți. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerița povestește cum stau astăzi lucrurile între ea și fostul soț.

Nu este prima dată când Andreea vorbește despre ajutorul pe care îl primește în creșterea celor trei copii. În urmă cu ceva timp, influencerița a fost ținta unui val de critici după ce a dezvăluit că avea trei bone, iar internauții s-au grăbit să pună la îndoială implicarea ei ca mamă. Andreea le-a răspuns atunci celor care o judecau, explicând că numărul bonelor din casă nu spune nimic despre timpul pe care îl petrece cu cei mici.

„De ce să le dăm copiilor șocuri suplimentare!” Andreea Popescu a pus liniștea celor mici pe primul loc

Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Andreea are o singură bonă și recunoaște că, la ritmul de viață pe care îl are, nu poate face totul singură. În plus, spune că mama ei îi este alături, iar atunci când copiii sunt la tatăl lor, nu înseamnă că dispare din viața lor.

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Andreea Popescu a cunoscut-o pe iubita fostului soț

CANCAN: Ce faci, Andreea? Cum ești cu cei mici? Cine te ajută?

Andreea Popescu: Când aveam trei bone, mă criticau. Acum, că am una, nimeni nu mai zice nimic, „săraca”! (râde) Eu mi-am luat o bonă, am o bonă acum, separat. Când sunt copiii la mine, doarme la mine, iar când sunt la Rareș, vine doar în timpul programului. Mă mai ajută și mama. La viața dinamică pe care o am, nu pot singură. Când aveam trei femei în casă, lumea avea impresia că eu nu fac nimic. Dar sunt bine. Eu mă focusez pe copii. Și în săptămâna în care nu sunt copiii la mine, asta nu înseamnă că nu mă duc să-i văd. Merg la ei, mă duc, îi iau de la școală și îi duc la Rareș sau îi duc la activități. Cu Rareș am o relație foarte bună și ne împărțim atribuțiile.

CANCAN: Apropo de Rareș, cum ești cu noua lui iubită?

Andreea Popescu: În relații ok. Pentru copii, orice fac. Nu am cum să fiu altfel, pentru că pentru copii faci orice. Eu așa cred, că trebuie să faci orice ca să fie liniște pentru ei. De ce să le dăm copiilor șocuri suplimentare? Am lăsat de la mine tot, ca să le fie lor bine. Mereu o să fac asta și probabil și Rareș o să facă același lucru. Momentan nu e cazul la mine. Dar la femei este altceva, pentru că trebuie să fii mai selectivă. Nu zic că bărbații nu sunt selectivi, dar este mai ușor din perspectiva lor. Momentan nu iubesc. Trebuie foarte multă atenție, pentru că sunt niște copii la mijloc și nu merge așa, să bagi pe oricine în viața ta, rapid. Nu cred că este sănătos. Și cine va intra în viața mea trebuie să fiu eu sută la sută convinsă că este o relație sănătoasă și că o să funcționeze.

CANCAN: Ce planuri ai?

Andreea Popescu: O să plec cu copiii două zile în Moldova, la mănăstiri. Îi iau doar pe doi dintre ei, pentru că Alex este mai mic și rămâne la tatăl lui. Mă duc și cu familia mea, să ne liniștim.

NU RATA: Andreea Popescu, criticată fără milă pentru bonele copiilor: „Cei care comentează stau cu mine în casă?”

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