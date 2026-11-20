Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prăznuită în fiecare an, în ziua de 21 noiembrie. Ovidenia sau Sărbătoarea Luminii, cum este denumită în popor, este a doua mare sărbătoare religioasă a lunii, după Sfinții Mihai și Gavril.

În jurul sărbătorii Intrării Maicii Domnului în Biserică există mai multe tradiţii care aduc norocul şi sănătatea în familie. În ţara noastră, în tradiţia strămoşească, acestei mari sărbători religioase i se mai spune şi Ovidenia – cuvânt din limba slavă cu sens de „intrare”. În tradiția populară se spune în această zi iarna se întâlnește cu vara, fiind o perioadă de tranziție și de permanente schimbări, cerurile se deschid, iar cei cu sufletul curat pot înțelege graiul animalelor.

Tradiții și obiceiuri pe 21 noiembrie

Fiind sărbătoare însemnată cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, pe 21 noiembrie nu se spală rufe și nu se face curățenie generală, nu se coase, nu se muncește la câmp și nu se fac treburi grele în gospodărie. De asemenea, se crede că dacă împrumuți bani, obiecte sau alimente îți dai sporul, liniștea și belșugul din casă pentru tot anul următor. Nu ai voie să te cerți, să porți pică sau să rostești cuvinte grele. Se crede că orice conflict izbucnit de Ovidenie va dura tot anul.

Pentru a alunga spiritele rele și a aduce belșug, în ajunul sărbătorii (20-21 noiembrie), credincioșii lasă lumânări aprinse și păstrează focul în vatră peste noapte, iar ușile și ferestrele se ung cu usturoi ca să nu intre strigoii.

În noapte de 21 noiembrie, se fac farmece și descântece, se află ursitul și se fac previziuni meteorologice. Cum va fi vremea de Ovidenie, așa va fi toată iarna. Dacă în ziua Intrării Maici Domnului în Biserică este soare, înseamnă că va urma o vară secetoasă. Dacă sunt nori și o atmosferă apăsătoare, este semn rău, căci peste an vor fi epidemii. În schimb, dacă ninge, va urma o iarnă grea.

În unele regiuni din țară, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, credincioșii nu au voie să doarmă. Conform unui ritual străvechi, aceștia trebuie să umple o farfurie cu apă, lângă care se pune o lumânare. Se stă de veghe la lumina lumănării toată noaptea, să nu se stingă și, între timp, se fac 300 de mătănii. Celor care reușesc să nu adoarmă li se va îndeplini orice dorință.

Pe 21 noiembrie, ortodocșii merg la biserică, la slujbă și îi pomenesc pe cei adormiți prin rugăciune și ofrande: bucate de post, pește și lumânări pe care preoții le sfințesc. De Ovidenie se fac pachete cu pomeni și se împart pentru oamenii morți fără lumânare sau pentru copiii care au murit nebotezați. Există obiceiul de a împărți și haine, pe lângă mâncare. Se pot duce la biserică și coșuri cu colivă, fructe, ulei, făină și vin, pentru a fi sfințite. După terminarea slujbei, coliva și fructele se împart, cu o lumânare aprinsă, oamenilor sărmani.

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