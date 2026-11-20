Prințul Marco este unul dintre cei mai discutați și analizați concurenți de la Insula Iubirii, sezonul X. Bărbatul nu a atras atenția doar pentru parcursul său din Thailanda, ci și prin prisma luxului în care trăiește. De curând, el a apărut cu o brățară neobișnuită la mână și nu una oarecare, ci una care costă cât 21 de salarii medii din România.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă locuiesc în Roma. Acolo și-au amenajat casa după bunul plac, iar colecțiile impresionante de bijuterii, haine și parfumuri scumpe denotă luxul în care trăiesc. Mai mult decât atât, concurentul deține și o mașină care valorează aproape jumătate de milion de euro. Însă una dintre brățările sale a ieșit în evidență. Pe lângă forma neobișnuită de furculiță, costul ei este unul neașteptat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce brățară poartă Prințul Marco la Insula Iubirii

În timpul unui bonfire, concurentul a optat pentru o brățară care aparține unei creatoare de bijuterii de lux, care transformă obiecte simple în accesorii. Prințul Marco a purtat una în formă de furculiță, care costă în jur de 24.850 de dolari, echivalentul sumei de 120.654 de lei.

Această sumă reprezintă 21 de salarii medii din România. Cu toate acestea, pentru că bijuteria a făcut furori în mediul online, s-au realizat și replici la preț mai mic. De aceea, nu știm cu exactitate dacă brățara purtată de partenerul Biancăi Ghiurcă este originală sau nu.

Ce le-a transmis Prințul Marco celor care îl critică

Concurentul de la Insula Iubirii nu s-a mai abținut și s-a iubit cu ispita Gabriella. În cealaltă vilă, Bianca plângea. Telespectatorii s-au arătat nemulțumiți de atitudinea lui Marco, așa că au comentat momentul în mediul online.

Numai că toate cuvintele negative au ajuns la Prințul Marco, care nu a mai tăcut și le-a transmis un mesaj dur celor care îl critică. El este de părere că fiecare trebuie să își vadă de propria viață, mai ales că este singurul care știe ce simte, de fapt.

„Fiecare vede în tine ceea ce vrea să vadă. Unii văd intensitate, alții exces. Unii văd încredere în sine, alții aroganță. Unii văd sensibilitate, alții slăbiciune. Unii văd inspirație, alții competiție. Unii văd ambiție, alții aroganță. Unii văd bunătate, alții naivitate (…) Poți fi totul și opusul a tot, în ochii celorlalți. Nu poți controla ceea ce gândesc ceilalți despre tine și nici felul în care aleg să te interpreteze. Dar poți alege câtă importanță le acorzi opiniilor lor. Pentru că, în cele din urmă, doar tu îți cunoști cu adevărat povestea, știi prin ce ai trecut și îți cunoști valoarea”, a scris Prințul Marco, pe Instagram.

VEZI ȘI: Prințul Marco a intrat pe mâna dominatoarei Kennya. Partenera de afaceri a Nattashei nu l-a iertat: „E un libidinos”

Oana Monea l-a demascat pe Prințul Marco: ”Nu arată bărbătesc”. Ce fel de machiaj și-ar face soțul Biancăi la Insula iubirii