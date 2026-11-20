Producătorii emisiunii Survivor se pregătesc de noul sezon. Următoarea ediție va începe în 2027, iar telespectatorii sunt deja curioși să afle cine sunt concurenții curajoși. Pe pagina oficială de social media, reprezentanții show-ului au dezvăluit câteva indicii cu privire la unul dintre participanți, iar CANCAN.RO și-a dat seama despre cine este vorba.

Survivor România este unul dintre cele mai îndrăgite show-uri. Războinicii și Faimoșii se întrec în cele mai dure probe, în timp ce se află în Republica Dominicană. Postul de televiziune Antena 1 promite un sezon de excepție, așadar pentru asta au nevoie de concurenți cu nume importante. Potrivit promo-ului publicat pe rețelele de socializare, printre cei care ar fi acceptat deja provocarea se numără nimeni altul decât Cheloo. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cheloo intră în tabăra Faimoșilor la Survivor 2027?

După ce a participat la Asia Express în sezonul ce tocmai s-a încheiat, Cheloo revine la Antena 1. De această dată, celebrul rapper este gata să demonstreze din nou cât este de sportiv, puternic și curajos.

Din videoclipul publicat în mediul online de pagina oficială Survivor se poate observa că l-au prezentat drept „maestrul vorbelor adevărate”, fiind textier al trupei Paraziții, dar și unul dintre cei mai buni când vine vorba de rime inteligente și spontane.

Încă un detaliu care a atras atenția este îmbrăcămintea și mersul său specific. Cheloo ține în mână un microfon, însă și descrierea oferă un indiciu clar că rapperul a acceptat provocarea.

„Maestrul vorbelor adevărate este gata de provocarea vieții lui”, arată descrierea clipului de pe TikTok al paginii oficiale Survivor.

Ce a spus Cheloo despre experiența Asia Express

Cheloo a afișat la Asia Express și o latură mai puțin cunoscută de public. Acesta a reușit să facă față autostopului, probelor dificile, dar mai ales oboselii.

Rapperul a transmis că nu a fost atât de greu pentru el, deoarece este obișnuit să doarmă puțin și să facă foamea. Pe de altă parte, singura lui temere era că nu va avea suficientă răbdare, însă este mândru că și la acest capitol a excelat.

„Nu știu de unde am găsit-o (n.r. răbdarea), dar a fost bine. Aveam așteptări mai mici de la mine. M-am surprins. Eu fac urât, dar am reușit să mă transform într-un mod ciudat. N-am nicio explicație, jur. (…) Fac foamea extraordinar de bine. Recordul meu personal e 76 de ore. Și am știut de la început că nu e o problemă. Același 4-5 ore pe care le dorm eu pe noapte. Am avut și momente în care ne-am permis luxul să sărim de 8 ore. Atunci când ești obosit, recuperezi un pic și te împleticești pe picioare mai departe”, a spus Cheloo potrivit WOWbiz.ro.

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