Cheloo, dat de gol de Dan Haiducul, reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Ce făcea rapper-ul la fiecare cazare, când camerele de filmat se opreau

Cheloo, dat de gol de Dan Haiducul, reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Ce făcea rapper-ul la fiecare cazare, când camerele de filmat se opreau
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Cheloo a lăsat să se întrevadă o latură mai puțin cunoscută a personalității sale în timpul participării la Asia Express – Drumul Mătăsii. Deși artistul este cunoscut pentru atitudinea sa directă, stilul nonconformist și imaginea de băiat rău, experiențele trăite în cadrul emisiunii au scos la iveală și o altă față a rapperului. Detaliile au fost prezentate în cadrul producției speciale „Jurnal de călătorie Asia Express”, unde au fost dezvăluite aspecte din culisele competiției, care nu au ajuns neapărat pe micul ecran.

Participarea la Asia Express presupune mult mai mult decât probe contra cronometru, drumuri lungi și găsirea unor soluții pentru a ajunge la următoarea destinație. Concurenții sunt nevoiți să interacționeze cu oameni din culturi diferite, să accepte condiții de trai neobișnuite și să se adapteze unor situații imprevizibile. Pentru Cheloo, experiența a reprezentat și o ocazie de a cunoaște poveștile celor pe care i-a întâlnit de-a lungul traseului.

Cum se comporta Cheloo în casele oamenilor care l-au găzduit la Asia Express

În episodul al patrulea din „Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Mătăsii”, Dan Haiducul, reporterul care l-a însoțit pe Cheloo și pe Mihai Ban în aventura lor, a oferit detalii despre comportamentul artistului în timpul filmărilor. Dincolo de momentele surprinse de camerele de filmat, rapperul s-a remarcat prin interesul manifestat față de oamenii care le-au deschis ușa concurenților și i-au primit în locuințele lor.

Cazările au reprezentat unele dintre cele mai importante ocazii în care artistul a putut să intre în contact cu localnicii și să descopere modul în care aceștia trăiesc. În loc să privească opririle de peste noapte doar ca pe o necesitate a competiției, Cheloo a profitat de timpul petrecut alături de gazde pentru a afla mai multe despre familiile lor, despre preocupările de zi cu zi și despre comunitățile din care fac parte.

„Cu toții știm o parte din Cheloo. Ce mi-am propus eu de când am început emisiunea asta a fost nu să judec ce știu, ci să descopăr lucruri noi despre el, laturi ale lui pe care nu le știm. Și într-adevăr, la fiecare cazare, el puțin câte puțin se lasă descoperit. Povestește despre familie, povestește despre înclinații pe care le are, povestește despre copilăria lui. Aflăm pas cu pas câte ceva despre el. Surprinzător, el este un concurent care vrea să afle permanent câte ceva despre gazdele lui. Adică nu intră în casă, filmează cu ei, întreabă lucruri și după aia se duce să se culce. Nu. El rămâne întotdeauna, și după ce pleacă echipa de filmare, și discută cu oamenii ăia și află lucruri: care este viața, câți copii au, ce s-a întâmplat în satul sau în localitatea respectivă cu familia lor.

El este foarte, foarte atent să nu îi deranjeze cu ceva, să nu se simtă oamenii oarecum jenați, stresați de ceva, că nu au mâncarea pe care și o dorește el sau că nu îi oferă condițiile pe care și le dorește. Și nu doar cu gazdele, ci și cu mașinile, adică în momentul în care ia o mașină, face autostopul, nu îi împinge pe șoferi, să se grăbească. Nu forțează. Dacă omul i-a spus că îl duce până în punctul X, nu mai încearcă să îl convingă să îl ducă până în punctul X. El zice: nu, eu nu pot să fac chestia asta. Dacă omul a zis asta, asta voi face”, a spus Dan Haiducul, reporterul lui Cheloo de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Un aspect care a atras atenția reporterului a fost faptul că artistul nu își limita interacțiunile la momentele în care echipa de producție era prezentă. După încheierea filmărilor, Cheloo continua să petreacă timp cu oamenii care îi găzduiau pe concurenți. Astfel, discuțiile nu se opreau odată cu terminarea secvențelor care urmau să fie incluse în emisiune, iar rapperul avea ocazia să descopere povești personale și experiențe de viață care nu puteau fi surprinse întotdeauna în materialul difuzat la televizor.

Un alt detaliu important legat de comportamentul lui Cheloo a fost felul în care se raporta la familiile care îl primeau în casele lor. Într-o competiție în care participanții sunt obosiți, presați de timp și nevoiți să se descurce în condiții dificile, adaptarea la regulile și obiceiurile gazdelor poate deveni o adevărată provocare.

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