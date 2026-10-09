Maurice Munteanu a încercat sa agațe un bărbat în China. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor la Asia Express

Maurice Munteanu a încercat sa agațe un bărbat în China. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor la Asia Express
Asia Express. Foto: Captură Antena 1
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Maurice Munteanu a avut parte de un moment savuros în timpul aventurii sale la Asia Express, după ce a întâlnit un chelner care i-a atras imediat atenția. Juratul și criticul de modă nu și-a ascuns entuziasmul și a trecut direct la complimente, spre amuzamentul celor din jur. Deși a încercat să intre în grațiile bărbatului, situația nu a evoluat chiar așa cum și-ar fi dorit.

Pe parcursul filmărilor din China, concurenții s-au confruntat cu numeroase provocări, însă Maurice Munteanu a găsit timp și pentru un moment care i-a făcut pe colegi să râdă. Totul s-a petrecut atunci când acesta a observat un chelner care i-a atras imediat privirea.

Maurice Munteanu a încercat sa agațe un bărbat în China

Fără să stea prea mult pe gânduri, Maurice a decis să îi transmită direct ceea ce crede despre el. Cunoscut pentru sinceritatea sa și pentru replicile spuse fără ocolișuri, concurentul nu și-a ascuns admirația și a mers la atac.

„Eşti foarte sexy. Extrem de sexy”, i-a spus Maurice chelnerului care l-a cucerit pe loc.

Foto: Captură Antena 1

Momentul a stârnit hohote de râs în rândul celor prezenți și a devenit rapid unul dintre episoadele memorabile ale cursei. Deși complimentul a fost cât se poate de direct, reacția nu a fost una care să îi ofere prea multe speranțe. Maurice a încercat să creeze o conexiune și să destindă atmosfera, însă inițiativa lui nu a avut efectul pe care probabil îl aștepta.

Cu toate acestea, situația a fost tratată cu mult umor, exact în stilul pentru care este apreciat de public. Concurentul a demonstrat încă o dată că nu se teme să spună lucrurilor pe nume și că poate transforma orice interacțiune într-un moment savuros de televiziune.

Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor la Asia Express

Asia Express este recunoscut pentru situațiile neprevăzute care apar la fiecare pas, iar experiențele concurenților depășesc adesea probele și regulile competiției. Întâlnirile cu localnicii, diferențele culturale și momentele spontane ajung de multe ori să fie la fel de spectaculoase precum provocările din cursă.

În cazul lui Maurice Munteanu, un simplu schimb de replici cu un chelner din China s-a transformat într-o secvență care a atras imediat atenția telespectatorilor. Chiar dacă tentativa sa de a-l impresiona pe bărbat nu s-a încheiat cu succesul dorit, momentul a oferit o doză zdravănă de amuzament și a arătat încă o dată că spontaneitatea face parte din farmecul competiției.

Astfel, printre autostopuri, probe dificile și kilometri întregi parcurși prin Asia, Maurice a găsit timp și pentru un episod care, cu siguranță, va rămâne printre cele mai comentate secvențe ale sezonului.

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