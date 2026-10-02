Numele real al lui Maurice Munteanu, dezvăluit. Povestea neștiută din spatele poreclei sale

Maurice Munteanu este unul dintre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Pe Drumul Mătăsii, acesta a făcut echipă cu prietena sa, Connie Preda, iar cei doi au făcut deliciul publicului. Puțini sunt cei care știu că Maurice nu este numele real al concurentului de la Asia Express, iar în buletinul său scrie cu totul altceva. Povestea neștiută din spatele poreclei sale.

Maurice Munteanu este un nume cunoscut de mult timp în lumea modei și a televiziunii, însă puțini știu că Maurice nu este, de fapt, prenumele său din buletin. Concurentul de la Asia Express se numește, de fapt, Marius Munteanu. Deși mulți ar putea crede că „Maurice” este un nume de scenă, ales special să prindă la public, nu este așa.

În urmă cu ceva timp, fostul jurat al emisiunii „Bravo, ai stil!” dezvăluia că porecla de Maurice datează încă din copilăria sa și a primit-o chiar de la bunicul lui. Încă de la vârsta de cinci ani, apropiații îi spuneau Maurice, iar porecla i s-a potrivit atât de bine încât a rămas toată viața cu ea.

„Pentru că aşa mi-a spus bunicul meu prima oară la vreo patru-cinci ani şi aşa mi-a rămas numele. După care, în şcoala generală, un profesor de matematică mi-a făcut cadou un disc cu Maurice Chevalier (n.r. actor francez şi cântăreţ de muzică de cabaret). A considerat că mi se potrivește. M-a uimit şi pe mine gestul lui, am apreciat foarte tare şi de atunci absolut toată lumea mi-a spus Maurice. Nu este un truc, nu este o găselniţă, aşa s-a întâmplat. Nu e nicio filosofie sau strategie în spatele acestui prenume”, povestea Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu și-a depășit limitele la Asia Express

În acest an, una dintre echipele de curajoși de la Asia Express este formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Cei doi au fost una dintre surprizele sezonului, reușind să se descurce extrem de bine. Aceștia au ajuns în China și par să reprezinte o concurență serioasă.

Recent, Maurice Munteanu mărturisea că experiența Asia Express a fost una care l-a schimbat din multe puncte de vedere. Fashion editorul a ieșit total din zona de confort și chiar și el a fost surprins de parcursul pe care l-a avut în competiție.

„Asia Express a fost pentru mine mult mai mult decât un show de televiziune. A fost o experiență care m-a obligat să mă întâlnesc cu propriile frici, cu limitele mele și, uneori, chiar cu mine însumi. M-a deblocat în feluri pe care nu le anticipam, m-a învățat să privesc lumea altfel și să accept că uneori necunoscutul este exact locul în care trebuie să ajungi. O ipostază în care nu m-aș fi imaginat, dar care mi-a plăcut la nebunie!”, a spus Maurice Munteanu.

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