Maurice Munteanu a făcut-o celebră pe Tănțica. Cine este personajul pe care îl invocă mereu la Asia Express 2026

Maurice Munteanu a făcut-o celebră pe Tănțica. Cine este personajul pe care îl invocă mereu la Asia Express 2026
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Maurice Munteanu / Sursa foto: Social media
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Pentru concurenții de la „Asia Express”, fiecare etapă înseamnă drumuri dificile, probe solicitante și soluții găsite pe loc pentru a câștiga timp. În cazul lui Maurice Munteanu, competiția are însă o particularitate aparte. În momentele-cheie, acesta face apel la Tănțica, un personaj despre care vorbește cu multă familiaritate și căruia îi aprinde chiar și lumânări, în mod simbolic.

Numele ei a devenit cunoscut și datorită referințelor lui Maurice la celebrele clătite cu gem de afine. Dar cine se află, de fapt, în spatele numelui Tănțica și de unde provine această legătură? Povestea femeii pe care concurentul o invocă în timpul aventurii de la „Asia Express” este una aparte.

Maurice Munteanu a făcut-o celebră pe Tănțica

Prezența lui Maurice Munteanu în sezonul 2026 al emisiunii „Asia Express” a venit alături de Connie Preda, prietena sa de mai bine de 15 ani. Cei doi au acceptat provocarea de a porni într-o aventură prin Uzbekistan și China, pe traseul „Drumul Mătăsii”, unde fiecare etapă le pune la încercare răbdarea, ingeniozitatea și capacitatea de a se adapta.

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Relația strânsă dintre ei se reflectă și în competiție, iar modul diferit în care reacționează în situațiile neprevăzute a atras atenția telespectatorilor. În acest context, un alt nume a devenit recurent în discursul lui Maurice: Tănțica.

Connie știa încă de dinaintea plecării că partenerul său de aventură va contribui din plin la atmosfera de pe traseu. Ea anticipa că experiența va fi una plină de voie bună, descriindu-l pe Maurice drept o persoană cu un simț al umorului aparte.

Dintre toate poveștile și personajele pe care Maurice le aduce în discuție în timpul competiției, Tănțica a devenit, fără îndoială, cea mai memorabilă. Concurentul face referire la ea mai ales atunci când are nevoie de un strop de noroc sau când situația de pe traseu devine complicată, iar numele ei a ajuns rapid să fie recunoscut de cei care urmăresc emisiunea.

Misterul din jurul acestei femei a stârnit curiozitatea publicului, mai ales prin poveștile lui Maurice despre legătura sa cu zona Bariera Vergului. Astfel, Tănțica a ajuns să fie un personaj recurent în aventura lui din Asia Express. Prin urmare, telespectatorii sunt tot mai interesați să afle cine se află, de fapt, în spatele acestui nume.

Cine este Tănțica, de fapt

Pe parcursul aventurii din „Asia Express”, Maurice Munteanu face în mod repetat referire la Tănțica, un personaj care pare să ocupe un loc aparte în poveștile sale. Concurentul îi pomenește numele în diferite contexte, fie că traversează o perioadă bună, fie că speră să aibă parte de puțin noroc sau se confruntă cu o situație neașteptată.

La un moment dat, discuțiile sale au ajuns inclusiv la preparatele pe care Tănțica le-ar fi pregătit cu mulți ani în urmă. Printre amintirile evocate de Maurice s-au numărat și clătitele despre care spune că ar fi fost făcute de aceasta în urmă cu câteva decenii.

„Eu mi-am adus aminte de Tănțica. Doamne, Tănțica, ajută-ne din Ceruri, de unde ești, Tănțico! Că ce clătite făceai, Tănțico’, a spus Maurice Munteanu la „Asia Express”.

Sursa foto: Social media

Referințele constante la Tănțica au stârnit rapid interesul celor care urmăresc aventura lui Maurice în „Asia Express”. Numele femeii a devenit tot mai prezent în discuțiile din jurul emisiunii. Curiozitatea telespectatorilor a crescut pe măsură ce concurentul a continuat să o pomenească în diferite situații.

Din poveștile lui Maurice reiese că Tănțica ar fi fost cunoscută în București, în anii regimului comunist, pentru clătitele pe care le prepara și le vindea. Concurentul a vorbit inclusiv despre un preparat anume, care ar fi făcut-o remarcată în acea perioadă.

„Tănțica e un personaj superb. Pe vremea lui Ceaușescu, vindea clătite la Bariera Vergului. Le făcea cu gem de afine’, a spus criticul de modă.

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