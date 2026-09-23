Maurice Munteanu a recunoscut de ce nu o place pe Valerie Lungu. Cum a pedepsit-o pe concurenta de la Asia Express

Maurice Munteanu a recunoscut de ce nu o place pe Valerie Lungu. Cum a pedepsit-o pe concurenta de la Asia Express
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Maurice Munteanu și Valerie Lungu
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au acceptat provocarea Asia Express, iar o altă echipă din noul sezon este formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. În cea mai recentă ediție difuzată pe Antena 1, concurenții din urmă au votat echipele care se vor lupta în cursa pentru ultima șansă. 

Nu mai este un secret pentru nimeni că Valerie Lungu și Maurice Munteanu nu se înțeleg deloc. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, când tânăra a participat la „Bravo ai stil!”. Acum, ei bifează o nouă emisiune în care se întâlnesc, iar replicile acide sunt nelipsite.

Prima etapă din China este pe final, astfel că trei echipe ajung la cursa pentru ultima șansă. Atunci când influencerița a fost votată, nu s-a mai abținut. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Valerie Lungu și Maurice Munteanu, replici acide la Asia Express

Așa cum era de așteptat, Maurice a votat-o pe Valerie Lungu la cursa pentru ultima șansă. Aceasta nu a fost surprinsă, însă replicile acide nu au întârziat să apară.

Concurentul de la Asia Express a spus numele echipei fără prea multe explicații, dar precizând că influencerița „este tare în gură”. Vizibil deranjat de prezența tinerei, pare că fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” vrea să rămână în competiție fără adversara sa.

„Am să zic oricum ce aveam de zis de la bun început și asta pentru că suntem în China, într-un spațiu al meditației și într-un spațiu al meditației eu sunt foarte puternic, în adâncul vieții mele, energia negativă și atunci aș vrea să ajut oamenii să scape de energia negativă și să îmbrățișeze generozitatea, umilința și inocența acestui popor (…) Alex și Valerie (…) Asta mică, Valerie, e tare în gură. E tare în gură, aia e”, a spus Maurice Munteanu, la Asia Express.

Maurice Munteanu și Connie Preda/ sursa foto: captură video Antena 1

Maurice Munteanu și Conne Preda/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum a reacționat Valerie

Influencerița a răspuns imediat. Ea a spus fără ezitare că se aștepta să fie votată de adversarul său, Maurice. Pe de altă parte, concurenta a mai fost votată la finalul etapei trecute, așadar nu este la prima experiență pentru ultima șansă.

„N-am timp de Maurice. Nu aveam niciun dubiu că o să ne voteze Maurice, deci cine e? Următorul”, a răspuns Valerie Lungu.

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