Noi reguli la școala copiilor Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Unii părinți sunt nemulțumiți: „Este complet exagerat”

Noi reguli la școala copiilor Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Unii părinți sunt nemulțumiți: „Este complet exagerat”
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Sursa foto: Profimedia
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Noi reguli privind fotografierea copiilor au fost introduse la școala din Marea Britanie frecventată de Prințul Archie și Prințesa Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Părinților li s-ar fi cerut să fotografieze doar propriii copii, însă măsura nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea.

Părinții și persoanele care vizitează școala la care învață Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, ar fi primit noi instrucțiuni privind conduita în incinta instituției, potrivit Page Six.

Una dintre regulile care a atras atenția se referă la realizarea fotografiilor. Părinților li s-ar fi reamintit importanța de a-și fotografia exclusiv propriii copii.

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Instrucțiunile nu s-ar limita la familiile elevilor instituției. Părinții copiilor de la alte școli care participă la competiții sportive împotriva instituției frecventate de Archie și Lilibet ar fi primit avertismente similare.

Unii părinți consideră noile măsuri exagerate

Momentul în care au apărut instrucțiunile a atras atenția unor părinți, având în vedere că Harry și Meghan și-au înscris recent copiii la școala respectivă.

Unul dintre aceștia a pus sub semnul întrebării faptul că noile avertismente au apărut la scurt timp după sosirea Ducelui și Ducesei de Sussex în zonă.

„Nu poate fi o coincidență faptul că aceste notificări sunt trimise acum, imediat după ce Harry și Meghan și-au mutat copiii în zonă”, a declarat părintele.

Acesta a criticat și necesitatea unor instrucțiuni suplimentare, susținând că părinții cunosc deja limitele atunci când vine vorba despre fotografierea altor copii.

„Este complet exagerat. Toată lumea cunoaște limitele. Vă puteți imagina ce scandal ar ieși printre ceilalți părinți dacă cineva ar fi prins fotografiind intenționat copii care nu sunt ai săi? Sper că acesta nu este un semn al lucrurilor care vor urma, pentru că este complet inutil”, a spus acesta.

Sursa foto: Instagram

Archie și Lilibet au schimbat recent școala

Noile instrucțiuni apar la scurt timp după ce Harry și Meghan au decis să-i mute pe Archie și Lilibet la o altă instituție de învățământ.

Un reprezentant al cuplului a explicat anterior că schimbarea a fost decisă în urma unor discuții cu echipa de securitate a familiei și a ținut de aspectele practice referitoare la siguranța copiilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, deplasarea către prima școală aleasă putea deveni dificilă în perioadele aglomerate, iar timpul petrecut în trafic ridica probleme pentru echipa responsabilă de securitatea familiei.

Sursa foto: Instagram

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