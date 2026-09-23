Kate Middleton și Prințul William, alături de Tom Cruise și familia Beckham la premiera „Digger”. Covor roșu plin de vedete la Londra

Kate Middleton și Prințul William au fost în centrul atenției la premiera mondială a filmului „Digger”, care a adunat numeroase vedete la Londra. Tom Cruise, David Beckham și fiii săi, Romeo și Cruz, Salma Hayek și Hannah Waddingham s-au numărat printre invitații care au pășit pe covorul roșu.

Premiera mondială a filmului „Digger” a avut loc marți, 22 septembrie, la ODEON Luxe Leicester Square din Londra, evenimentul reprezentând și cea de-a 73-a ediție a Royal Film Performance, organizată în beneficiul Film and TV Charity.

Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, au atras atenția încă de la sosire. Kate a purtat o rochie lungă, semnată Jenny Packham, în timp ce William a optat pentru un sacou negru din catifea și papion.

Pentru Kate și William, seara a reprezentat și o revenire pe covorul roșu al unei premiere cinematografice după mai mulți ani.

Kate și William s-au întâlnit cu David Beckham și fiii săi

Unul dintre momentele serii a fost întâlnirea cu David Beckham și doi dintre fiii săi, Romeo și Cruz.

Cei cinci au pozat împreună, iar după realizarea fotografiilor, William și David Beckham au fost surprinși râzând. Kate a stat de vorbă cu Romeo și Cruz, cărora le-a făcut apoi semnul aprobator cu degetul mare, potrivit PEOPLE.

David Beckham și fiii săi au respectat ținuta black tie a evenimentului și au purtat costume negre.

Familia Beckham are legături strânse cu Prințul și Prințesa de Wales. David și Victoria Beckham s-au numărat printre invitații la nunta lui William și Kate, în 2011, iar fostul fotbalist s-a întâlnit în numeroase rânduri cu William.

Romeo Beckham i-a mai întâlnit, la rândul său, pe William și Kate. În 2021, el și tatăl său au stat de vorbă cu cei doi și cu Prințul George la meciul dintre Anglia și Germania de la Campionatul European de Fotbal.

Reîntâlnire cu Tom Cruise după patru ani

Premiera „Digger” a marcat și reîntâlnirea cuplului regal cu Tom Cruise. Actorul, în vârstă de 64 de ani, a participat alături de William și Kate și la premiera britanică a filmului „Top Gun: Maverick”, în mai 2022.

La acea vreme, un moment în care Cruise i-a întins mâna lui Kate pentru a o ajuta să urce câteva trepte a atras atenția presei.

Actorul are de altfel o relație veche cu Familia Regală britanică. Tom Cruise și fosta sa soție, Nicole Kidman, au întâlnit-o pe Prințesa Diana la premiera londoneză a filmului „Far and Away”, în 1992, iar cei doi au participat ulterior la funeraliile acesteia, în 1997.

Cruise a vorbit în trecut și despre pasiunea pentru aviație pe care o împarte cu Prințul William.

„Avem multe lucruri în comun. Amândoi iubim Anglia, amândoi suntem aviatori și amândurora ne place să zburăm”, declara actorul în 2022.

Numeroase vedete au participat la premiera „Digger”

Evenimentul a adunat numeroase nume cunoscute din cinematografie și divertisment. Alături de Tom Cruise și membrii Familiei Regale, pe covorul roșu au fost fotografiați Salma Hayek, Hannah Waddingham, Riz Ahmed, John Goodman, Jesse Plemons, Emma D’Arcy și alte vedete.

„Digger” este noul film regizat de Alejandro G. Iñárritu, cineastul premiat cu Oscar pentru „Birdman” și „The Revenant”. Tom Cruise interpretează rolul principal, iar distribuția îi mai include pe Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde și Emma D’Arcy.

Filmul îl are în centrul poveștii pe unul dintre cei mai puternici oameni din lume, care pornește într-o misiune pentru a demonstra că poate salva omenirea după ce acțiunile sale au contribuit la producerea unui dezastru.

CITEȘTE ȘI:

Regina Elisabeta ar fi vrut să-i opereze urechile Regelui Charles. Dezvăluirea făcută de fratele Prințesei Diana

Lewis Hamilton dezvăluie cum arată întâlnirile romantice cu Kim Kardashian. De la cinema în aer liber la șampanie pe Sena