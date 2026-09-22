Melissa McCarthy, dezvăluiri despre culisele „Gilmore Girls”. De ce spune că filmările au fost „foarte dificile”

Melissa McCarthy, dezvăluiri despre culisele „Gilmore Girls”. De ce spune că filmările au fost „foarte dificile”
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Sursa foto: Profimedia
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Actrița Melissa McCarthy a vorbit despre experiența sa din „Gilmore Girls”, serialul în care a interpretat-o timp de șapte sezoane pe Sookie St. James. Ea recunoaște că filmările au fost „foarte dificile”, în special din cauza scenariilor neobișnuit de lungi și a regulilor stricte privind replicile actorilor.

Melissa McCarthy, în vârstă de 56 de ani, și-a amintit de perioada petrecută pe platourile de filmare ale serialului care a contribuit decisiv la lansarea carierei sale.

Actrița a povestit că ritmul de lucru era extrem de solicitant, însă, fiind primul său rol important într-un serial, la vremea respectivă credea că acesta era modul obișnuit în care se realiza o astfel de producție, potrivit Entertainment Weekly.

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„A fost greu! A fost foarte greu. Dar pentru mine era ceva normal, pentru că era primul meu serial”, a mărturisit Melissa McCarthy.

Una dintre principalele provocări era reprezentată de scenariile foarte lungi și de dialogurile rapide, devenite între timp una dintre caracteristicile definitorii ale „Gilmore Girls”, a povestit actrița.

Sursa foto: Profimedia

Actorii trebuiau să respecte cu strictețe scenariul

McCarthy a dezvăluit că scenariile puteau ajunge la 93 de pagini, iar actorii trebuiau să respecte întocmai textul scris de creatoarea serialului, Amy Sherman-Palladino.

Regulile erau atât de stricte încât aceștia nu puteau modifica absolut nimic în ceea ce privește replicile. Situația putea deveni și mai dificilă atunci când actorii primeau paginile chiar în dimineața filmării.

„Scenariile noastre aveau 93 de pagini și nu puteai schimba absolut nimic, chiar dacă le primeai în dimineața respectivă și aveai un plan-secvență de 10 pagini”, a povestit actrița.

În ciuda dificultăților, McCarthy consideră că experiența a reprezentat o „pregătire bună” pentru restul carierei sale.

Sursa foto: Profimedia

Actrița a lăudat-o pe Amy Sherman-Palladino pentru faptul că și-a apărat viziunea și stilul aparte al serialului, chiar dacă acest lucru presupunea reguli stricte pe platourile de filmare.

„Îmi place că avea propriul stil și îmi place că a construit acea lume. Îmi place că a luptat pentru ea”, a povestit actrița.

Melissa McCarthy consideră că, în calitate de femeie aflată la conducerea unui serial la începutul anilor 2000, Sherman-Palladino probabil trebuia să lupte pentru a-și păstra viziunea intactă.

„Gilmore Girls” a fost difuzat inițial între 2000 și 2007, iar Melissa McCarthy a interpretat-o pe Sookie St. James, cea mai bună prietenă a lui Lorelai Gilmore, jucată de Lauren Graham.

Actrița a revenit în universul serialului în 2016, pentru producția Netflix „Gilmore Girls: A Year in the Life”. McCarthy spune că reîntâlnirea cu foștii colegi a fost plăcută și a dezvăluit că a rămas apropiată de Lauren Graham și Yanic Truesdale.

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