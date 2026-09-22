Alexandra Bădescu, amenințată de Cătălin Grozavu după dezvăluirile făcute! Mădălina Apostol ar fi fost și ea victima agresiunilor fizice

Alexandra Bădescu, atac dur la adresa lui Cătălin Grozavu
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Alexandra Bădescu a făcut noi declarații despre Cătălin Grozavu, la Dan Capatos Show. Ea susține că bărbatul ar fi contactat-o telefonic și ar fi amenințat-o. Ba mai mult, aceasta a vorbit și despre imaginile ororii din timpul agresiunii fizice pe care Cătălin Grozavu i-a aplicat-o soției sale, Florina. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Alexandra Bădescu, amenințată de Cătălin Grozavu

Alexandra a explicat că, în timpul apelului, Cătălin Grozavu ar fi făcut referire inclusiv la posibilitatea unui proces între ei doi. Ea susține că nu intenționează să își retragă declarațiile despre el și că își asumă opiniile exprimate public. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pe mine m-a sunat vineri, înainte să intru cu voi în direct. M-a sunat domnul, care inițial a încercat să mă amenințe voalat. Eu nu reacționez foarte bine la amenințări. După care a zis: «Da, da, pot să vă dau în judecată». Și am zis: «Da’ vă reține cineva?» Noi vrem să credem că suntem într-o țară liberă, în care eu am dreptul să spun, pe profilele mele de Instagram, TikTok și ce mai am eu, părerea mea. N-am spus niciodată că știu sigur ce e cu certificatul de naștere. Am spus că știu din surse. Eu îți spun că ești un prădător și că ai nenorocit destul de multe femei.”

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Florina Grozavu și Cătălin Grozavu

Florina Grozavu și Cătălin Grozavu

Mădălina Apostol ar fi fost agresată de Cătălin Grozavu

Alexandra a vorbit și despre imaginile în care Cătălin Grozavu și agresat soția, pe care CANCAN.ro le-a publicat în premieră – vezi mai jos. Aceasta susține că incidentul nu ar fi unul izolat. Alexandra susține că știe că Mădălina a fost și ea agresată de Cătălin Grozavu de la prietenele ei, care se duceau mereu să o ajute după episoadele violente.

„Eu nu aș fi făcut asta, aș fi vrut să o închei. Dar mulțumesc inclusiv doamnei care a dat această filmare, ca să-l vedem realmente cum acționează. Știu că a făcut chestia asta și cu Mădălina. Au fost anumite prietene de-ale mele care, în anumite nopți, au recuperat-o bătută de la el.

Fac asta pentru că sunt mamă de fete și mă îngrozește faptul că există indivizi de genul ăsta, în absolut toate generațiile. Mă gândesc că, Doamne ferește, i se poate întâmpla unei fete de-ale mele sau altor fete tinere să dea peste un individ ca ăsta. Eu nu mi-am dorit să intru într-un conflict cu el. Tot timpul când am încercat să spun ceva, vorbea, îmi punea o întrebare și, când încercam să-i răspund, zicea: «Acum vorbesc eu». Să poți să ajungi să ai gradul ăsta în care tu ești ca un porc grohăitor pe o canapea, după ce ai bătut o femeie…”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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