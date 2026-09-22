Arnaud Denis a ales să recurgă la eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului a început după o operație de hernie inghinală

Arnaud Denis a ales să recurgă la eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului a început după o operație de hernie inghinală
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Arnaud Denis/ sursa foto: social media
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Actorul și regizorul Arnaud Denis a murit la vârsta de doar 43 de ani, după ce a recurs la eutanasie. Bărbatul a câștigat premii importante de-a lungul timpului, fiind nominalizat inclusiv la Premiile Molière. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Philippe Courtois, pentru AFP.

Arnaud Denis a fost supus de curând unei operații de hernie inghinală care i-a provocat suferințe insuportabile. Acesta a ales să recurgă la eutanasie, astfel că, marți, 22 septembrie, medicii au efectuat procedura în Belgia.

El și-a exprimat dorința de a fi eutanasiat încă din luna ianuarie a acestui an și s-a consultat cu trei cadre medicale. Mai mult decât atât, în urma intervenției pentru problemele de sănătate pe care le avea, actorul a depus și o plângere penală pentru „vătămare corporală din culpă”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Arnaud Denis a ales să recurgă la eutanasie la doar 43 de ani

Operația de hernie inghinală a avut loc în data de 17 iulie 2023. Acestuia i s-a implantat o proteză din polipropilenă, iar de atunci a început calvarul.

Arnaud Denis a declarat la acel moment că nu mai poate ieși din casă și se simte fără viață. Tot atunci, și-a exprimat pentru prima dată dorința de a fi eutanasiat.

„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce înseamnă demnitatea unei vieți de om. Și este din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un pacient cu cancer în fază terminală. Medicii nu mai au nimic să-mi propună”, declara actorul pentru publicația L’Est républicain.

De asemenea, actorul a relatat la acea vreme că în urma intervenției chirurgicale la care a fost supus, medicul l-a avertizat doar cu privire la dureri cronice. În schimb, specialiștii i-au explicat că durerile nu pot fi legate de proteza pe care o avea și a ajuns chiar în Statele Unite pentru îndepărtarea acesteia. La câteva săptămâni distanță, starea s-a înrăutățit.

În final, el a primit diagnosticul de encefalomielită mialgică (sindrom ASIA), o afecțiune care ar fi putut apărea în urma unui sindrom inflamator provocat de substanțele din proteză. Sistemul său imunitar a fost serios afectat, așa că a decis să depună plângere pentru „vătămare corporală din culpă”.

Arnaud Denis/ sursa foto: social media

Arnaud Denis/ sursa foto: social media

Plângerea actorului a fost respinsă

Judecătorii i-au respins plângerea actorului „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni ”. Chiar în urmă cu câteva zile, el și-a exprimat dezamăgirea, precizând că: „Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”. Până în acest moment, familia lui Denis nu a oferit nicio declarație în acest sens.

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