Prințul Harry vrea să marcheze 30 de ani de la moartea Prințesei Diana. Proiectul pe care îl pregătește în memoria mamei sale

Prințul Harry vrea să marcheze 30 de ani de la moartea Prințesei Diana. Proiectul pe care îl pregătește în memoria mamei sale
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Foto: Colaj CANCAN
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Prințul Harry ia în calcul realizarea unui documentar despre Prințesa Diana pentru a marca 30 de ani de la moartea mamei sale. Ducele de Sussex analizează mai multe proiecte pentru 2027 și ar fi început deja să contacteze membri ai familiei și prieteni care au cunoscut-o pe Diana.

Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, analizează mai multe variante prin care să marcheze împlinirea a trei decenii de la moartea acesteia, potrivit People.

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, în urma unui accident de mașină produs la Paris. În 2027 se vor împlini 30 de ani de la tragedie.

Printre proiectele luate în calcul de Harry se numără și realizarea unui documentar despre viața mamei sale și despre ceea ce Diana a lăsat în urma sa.

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Deocamdată însă, proiectul nu a fost finalizat și nici confirmat oficial. Potrivit unor surse, documentarul este una dintre mai multe idei aflate în discuție.

Sursa foto: Hepta

Prințul Harry a început să contacteze apropiații Prințesei Diana

În pregătirea aniversării din 2027, Harry ar fi contactat deja membri ai familiei și prieteni care au avut o legătură cu Prințesa Diana.

Ducele de Sussex încearcă să găsească o modalitate prin care să îi aducă un omagiu mamei sale la trei decenii de la moarte. Reprezentanții lui Harry nu au comentat până acum informațiile.

Un eventual documentar nu ar fi primul proiect de acest fel la care participă fiul cel mic al Dianei. În 2017, la 20 de ani de la moartea Prințesei de Wales, Harry și fratele său, Prințul William, au participat împreună la documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”.

Cei doi au vorbit atunci despre amintirile pe care le au cu mama lor și despre impactul pe care moartea acesteia l-a avut asupra lor. Harry avea doar 12 ani când Diana a murit, în timp ce William avea 15 ani.

Situația dintre cei doi frați este însă foarte diferită în prezent. Relația dintre William și Harry rămâne tensionată, iar ruptura dintre ei nu a fost rezolvată.

Sursa foto: Hepta

Prințul Harry a vorbit în repetate rânduri despre mama sa

Harry a discutat de-a lungul anilor despre influența pe care Prințesa Diana continuă să o aibă asupra vieții sale. Într-un interviu acordat People în 2022, ducele spunea că speră ca acțiunile sale să o facă mândră pe mama sa.

„Sper cu siguranță și cred că tot ceea ce fac o face mândră”, spunea Prințul Harry.

El vorbea atunci și despre perioada scurtă pe care a petrecut-o alături de Diana și despre modul în care aceasta încerca să îi ajute pe ceilalți.

„În cei 12 ani scurți pe care am avut norocul să îi petrec alături de ea, am văzut și am simțit energia și bucuria pe care le avea atunci când îi ajuta pe ceilalți, indiferent de originea, boala sau statutul lor”, a spus el.

Ducele de Sussex a vorbit pe larg despre moartea Dianei și în volumul său de memorii, „Spare”, publicat în 2023.

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