Pescobar a rămas fără permis? Omul de afaceri, oprit în trafic de polițiști: „M-a înjurat”

Pescobar, probleme cu poliția
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Pescobar rămâne fără permis de conducere, după ce a fost oprit în trafic, în București. Patronul de la Taverna Racilor susține că polițistul l-a sancționat pentru condus agresiv și a povestit în mediul online cum s-a desfășurat întreaga situație.

Pescobar a cerut ajutorul urmăritorilor săi după ce a avut parte de o situație neașteptată în trafic. Patronul de la Taverna Racilor a fost oprit de Poliția Rutieră din București, iar permisul de conducere i-ar fi fost reținut după ce agentul a considerat că acesta a condus agresiv.

Pescobar a rămas fără permis de conducere?

Omul de afaceri, cunoscut pentru activitatea intensă din mediul online, a ales să povestească public ce s-a întâmplat și să le ceară celor care îl urmăresc o părere despre modul în care ar trebui să reacționeze. Pescobar a explicat că incidentul s-a produs în zona Tineretului, unde polițistul ar fi considerat că a făcut o manevră periculoasă în trafic.

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Potrivit spuselor sale, Pescobar nu consideră că a condus agresiv în sensul în care i s-a reproșat, ci susține că ar fi semnalizat și că, în timpul manevrei, i-ar fi tăiat calea celuilalt participant la trafic.

Situația nu s-ar fi oprit însă la sancțiunea primită. El susține că, după ce polițiștul s-a urcat în mașină, comportamentul ar fi fost unul nepotrivit și că l-ar fi înjurat.

„Dragilor, spuneți-mi și mie cum să reacționez. Bine, eu reacționez ca un domn. Acum mi se ia permisul în intersecția de la Tineretului, pe motiv că am condus agresiv. I s-a părut domnului polițist că am făcut stânga. Dar mai mult de atâta, când a ajuns în mașină acest domn polițist, la care cea mai mare realizare este asta de azi, de acum din toată viața lui, cred că scrie în **** procesul verbal, că urât tare de tot s-a comportat cu mine, m-a înjurat, mi-a adus înjurii, adică i-am citit pe buze, dă-l în *****. N-am cum să demonstrez, n-am cum să… dar doar așa, spuneți-mi și mie cum e de reacționat la chestiile astea. Frustrare la kilogram. Love, am condus agresiv. Adică i-am semnalizat, i-am tăiat fața… atât s-a putut.”, a povestit Pescobar pe rețelele de socializare.

Sursa foto: social media

Postarea lui Pescobar a stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care i-au oferit mai multe sugestii despre cum ar putea proceda. Unii i-au recomandat să conteste sancțiunea în instanță, în timp ce alții au discutat despre dificultatea de a demonstra un astfel de incident în lipsa unor dovezi video.

Au existat și comentarii în care internauții l-au întrebat dacă nu avea o cameră de bord, iar unii au făcut haz de necaz, spunându-i că ar avea nevoie de un șofer.

„Daci refuzi și dai în judecată, rămâi cu permisul până se clarifica cazul”, „Tu ca șofer nu ai cum să demonstrezi că nu ai condus agresiv, el ca agent nu poate demonstra că ai condus agresiv, dar beneficiază de o prezumție de autenticitate ceea ce înseamnă că sarcina de a aduce dovezi contrare vă revine adesea dumneavoastră.”, ”N-ai cameră auto?”, „Ai nevoie de șofer”, sunt o parte dintre comentarii.

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