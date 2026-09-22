Întors de la Insula Iubirii, Prințul Marco îl atacă pe Radu Vâlcan. Cum l-a ironizat pe prezentator, direct din Italia

Radu Vâlcan a râs de Prințul Marco la bonfire, dar uite că gluma s-a întors ca un bumerang! Concurentul de la „Insula Iubirii” n-a uitat momentul în care prezentatorul l-a taxat pentru un cuvânt spus în română și i-a dat o replică pe măsură.

De aici a plecat toată povestea. La ultimul bonfire al băieților, Prințul Marco a folosit cuvântul „fantascienza”. Radu Vâlcan a auzit, a prins imediat mingea din zbor și a făcut haz pe seama lui.

Marco nu este crescut în România, iar româna nu este limba lui de bază. Concurentul s-a născut și a crescut în Italia, acolo a mers la școală și acolo și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. Cu alte cuvinte, omul n-a învățat limba română la școală.

Prințul Marco l-a atacat pe Radu Vâlcan!

Așa că, atunci când Radu Vâlcan a găsit motiv de caterincă, Marco n-a uitat momentul. L-a pus la păstrare și a așteptat să ajungă acasă ca să-i întoarcă gluma și să-l taxeze pe prezentator.

Marco intrat pe TikTok și i-a explicat lui Radu Vâlcan, în stilul caracteristic, ce a vrut să spună prin „fantascienza”. Iar pentru demonstrație a scos din buzunar ditamai reperul cinematografic: „Interstellar”. Marco a spus că prezentatorul trebuia să se prindă că „fantascienza” vine de la „științifico-fantastic”.

„Fantascienza, domnul Radu. Gen, gen, ai văzut filmul Interstellar? Buahahahahah”, a spus Prințul Marco pe TikTok.

Prințul Marco Dăscăliuc este unul dintre concurenții sezonului 10 al „Insula Iubirii”. A intrat în aventura din Thailanda împreună cu Bianca Ghiurcă, femeia alături de care își împarte viața de aproape un deceniu.

Prințul Marco activează în mai multe domenii, iar imobiliarele reprezintă una dintre direcțiile în care a investit. Are proprietăți și investiții atât în România, cât și în Italia, iar pe lângă acestea este implicat și în HORECA.

Împreună cu Bianca, acesta are afaceri în zona restaurantelor și a locațiilor de alimentație publică. Cei doi au construit în Italia un local care face parte din activitatea lor antreprenorială. Iar povestea businessului are și o mică legătură cu povestea lor de iubire. Bianca lucra într-un bar atunci când Marco a văzut-o pentru prima dată. De acolo, lucrurile au luat-o înainte și, în timp, cei doi au ajuns să construiască împreună atât o familie, cât și afaceri.

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La capitolul avere, Marco nu are o cifră oficială făcută publică. În funcție de proprietățile din România și Italia și de activitatea din HORECA, averea lui ar putea fi undeva între 1 și 5 milioane de euro.

Într-o variantă mai conservatoare, vorbim despre 1-2 milioane de euro, dacă portofoliul imobiliar este unul mai restrâns, iar afacerile au un nivel obișnuit de profit. Într-un scenariu în care proprietățile sunt deținute integral sau cu datorii reduse, iar businessurile din HORECA produc serios, estimarea poate ajunge la 3-5 milioane de euro.

Prințul Marco a terminat liceul, adică 12 clase. Nu a mers pe o carieră academică, ci a luat-o pe drumul antreprenoriatului. Și-a făcut viața în Italia, acolo unde s-a născut, a crescut și a mers la școală. Tot acolo a cunoscut-o pe Bianca și tot acolo și-au pus bazele vieții de familie și ale afacerilor.

Iar acum, după „Insula Iubirii”, Marco pare să aibă și un nou „business”: să-i răspundă lui Radu Vâlcan de fiecare dată când prezentatorul îi mai găsește vreun motiv de caterincă.

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Prințul Marco a râs de propria soție la Insula Iubirii. Ce i-a confirmat lui Radu Vâlcan despre Bianca Ghiurcă