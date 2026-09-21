Când va fi externat fiul Francescăi Sarao de la Insula Iubirii: „Așteptăm să îl luăm acasă, e nasol așa sentimentul”

Francesca Sarao și Cristi Pungă trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a adus pe lume primul lor copil. Fericirea a fost, însă, umbrită de problemele cu care s-a confruntat pe finalul sarcinii, dar și de nașterea prematură a micuțului.

După câteva zile în care a lipsit din mediul online, Francesca Sarao a revenit cu povești despre experiența nașterii, care nu a fost una tocmai plăcută. Ea a dezvăluit că micuțul a venit pe lume mai devreme decât se așteptau, prin operație de cezariană.

Mai mult decât atât, pentru că s-a născut prematur, micuțul a rămas în continuare internat în spital, unde este supravegheat constant. Bebelușului i se administrează un tratament și este așteptat acasă cât mai repede de părinții lui. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Francesca Sarao, despre nașterea fiului ei

Francesca Sarao a povestit pe pagina sa de Instagram că în data de 15 septembrie, chiar atunci când pregătea bagajul de maternitate, au început contracțiile. Însărcinată în 35 de săptămâni, s-a dus de urgență la spital, iar medicii i-au oprit contracțiile, în speranța că nu va naște în acea zi.

Ulterior, în data de 17 septembrie, cadrele medicale i-au sugerat operația de cezariană pentru a nu apărea complicații în cazul bebelușului. Ea a fost externată duminică, 20 septembrie, dar fiul ei este încă internat la spital la secția prematuri, unde se află sub tratament.

„Pe nepusă masă, m-am operat în 17 (n.r. septembrie), am stat în noaptea aceea la Terapie Intensivă și după m-au externat duminică (…) Doar că bebe era în zona de prematuri, nu a stat cu mine în spital, am fost din 3 în 3 ore la vizită și este bine, ia în greutate, face un tratament și așteptăm să îl luăm acasă”, a declarat Francesca Sarao pe Instagram.

Foștii concurenți de la Insula Iubirii își așteaptă bebelușul acasă

Totodată, vedeta a mărturisit că se duc în vizită la micuț și sunt nerăbdători să îl aducă acasă. Medicii le-au spus celor doi părinți că îl vor externa când va ajunge la 2,5 kilograme. Deși nu îi este ușor, Francesca Sarao încearcă să vadă partea plină a paharului, și anume că mai are timp să pună la punct ultimele pregătiri în camera băiețelului.

„Momentan, mergem așa, la ora de vizită (…) Așteptăm să îl luăm acasă, e nasol așa sentimentul, n-am să vă mint, dar să privim și partea bună. Este pe mâini nu că bune, foarte bune. Mie mi-e frică că îl iau acasă și îl stric. Atât de bine stau bebelușii acolo. Trebuie să mai ia până la 2,5 kilograme (…) Suntem bine, așteptăm să îl luăm acasă”, a mai adăugat Francesca.

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