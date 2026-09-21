Gabriela Cristea și-a liniștit fanii după ce a apărut plină de pete pe ten. La ce procedură a apelat vedeta

Gabriela Cristea
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Gabriela Cristea a ajuns în cabinetul medicului estetician. Fosta prezentatoare TV a optat pentru o intervenție cu laser pentru eliminarea petelor pe care le are pe față. Mai mult decât atât, a apelat și la o procedură specială pentru stimularea masei musculare.

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online, acolo unde abordează adesea subiecte interesante. De această dată, vedeta a împărtășit cu fanii ei experiența pe care a trăit-o în cabinetul medicului estetician.

Ea a mers la o terapie cu laser la față, cu dorința de a rezolva o problemă pe care o are de pe vremea când era însărcinată. În plus, vedeta a mai făcut și o procedură care stimulează musculatura. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Cristea, despre intervenția cu laser

Vedeta a fost mai sinceră ca niciodată cu fanii ei și a explicat că se confruntă cu pete pigmentare pe față. Ea le-a dobândit pe parcursul celor două sarcini, dar nu a avut ocazia să își rezolve problema până în prezent.

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Acum a trecut la acțiune, așa că a împărtășit totul pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea a spus că după intervenție petele s-au accentuat, însă a explicat că procesul este normal. Pe de altă parte, a punctat că rezultatele se vor vedea treptat.

„Sunt foarte lucioasă pe față pentru că sunt dată cu tot felul de creme și dacă mă vedeți așa pătată, este pentru că mi-am făcut, în sfârșit, un tratament pentru aceste pete pigmentare, pe care le-am dobândit în mare parte în timpul sarcinilor, dar nu le-am tratat. Astăzi am fost și mi-am făcut o terapie cu laser (…) Aici se văd deja rezultatele după tratament”, a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea/ sursa foto: captură video TikTok

Gabriela Cristea/ sursa foto: captură video TikTok

De ce și-a făcut vedeta stimulare musculară

În cadrul aceluiași videoclip, Gabriela Cristea a mărturisit că a apelat și la procedura de stimulare musculară. Ea a povestit că și-a făcut această intervenție pentru că, de-a lungul anului, a slăbit în jur de 30 de kilograme.

Deși a precizat că mănâncă foarte multă proteină, era nevoie de stimularea musculară. Vedeta a fost nevoită să slăbească rapid, după ce a fost diagnosticată cu diabet de tip 1.

„Fac o stimulare musculară (…) Există riscul să pierzi masă musculară. Eu recunosc că m-am apucat un pic cam târziu, dar, spre norocul meu, nu pierdusem atât de multă masă musculară pentru că am avut grijă să mănânc cât de multă proteină am putut”, a mai adăugat ea.

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