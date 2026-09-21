De ce a ținut Lorenzo secret că a fost căsătorit? Unde locuiesc copiii lui și ce relație are în prezent cu ei

De ce a ținut Lorenzo secret că a fost căsătorit? Unde locuiesc copiii lui și ce relație are în prezent cu ei
Galerie Foto 6
Lorenzo/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ies tot mai multe detalii la suprafață despre concurentul de la Insula Iubirii, Lorenzo. Iubitul Nattashei Black a recunoscut că a fost căsătorit timp de opt ani, însă a divorțat. Mai mult decât atât, este tată a trei băieți, detaliu pe care până acum a preferat să-l țină secret.

Lorenzo și Nattasha au o relație de un an și șapte luni. Cei doi vor să vadă cum se comportă în prezența altor persoane, departe unul de celălalt, motiv pentru care au ajuns în Thailanda, la Insula Iubirii.

Dacă până acum a fost rezervat în fața ispitelor feminine când vine vorba despre detalii din viața lui, la ceremonia focului a dezvăluit că este divorțat și are trei copii. Fanii show-ului au fost curioși să afle de ce a ținut totul secret, iar acum Lorenzo a răspuns întrebărilor primite de la aceștia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

De ce a ținut Lorenzo secret că a fost căsătorit

Mariajul dintre Lorenzo și fosta soție a durat doar opt ani. Chiar dacă acesta nu a vorbit până acum despre motivele despărțirii, concurentul a răspuns unei curiozități a fanilor. Mulți dintre ei s-au întrebat de ce a ținut secret divorțul sau faptul că are trei băieți.

Acum, concurentul de la Insula Iubirii a explicat că și-a dorit ca viața lui să rămână privată. Mai mult decât atât, pentru el copiii sunt un subiect sensibil.

„Am vrut ca viața privată să fie cât mai privată, dar datorită emisiunii, nu am vrut să îmi expun copiii pe rețelele de socializare. Am considerat că viața privată este doar a mea și mă privește doar pe mine. Am trei băieți de 9, 7 și 5 ani (…) Sunt sensibil când vine vorba despre copiii mei, am evitat mult, dar nu am avut de ales”, a spus Lorenzo în cadrul unui live pe TikTok.

Lorenzo și copiii/ sursa foto: captură video TikTok

Lorenzo și copiii/ sursa foto: captură video TikTok

Cum se înțelege Nattasha cu băieții lui Lorenzo

Nattasha nu pare deranjată de faptul că partenerul ei are copii dintr-o relație anterioară. Bărbatul are trei băieți și își petrece adesea timp cu ei, mai ales că locuiesc la cinci minute distanță de casa lui Lorenzo.

În cadrul unui alt live, pe aceeași platformă, concurentul de la Insula Iubirii a povestit că iubita sa are o legătură specială cu cei mici. Pentru el, acest lucru este foarte important, mărturisind că a fost unul dintre motivele pentru care a pus bazele relației cu Nattasha.

„M-a atras cum s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș”, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Cum se înțelege Lorenzo cu cei trei copii ai săi. Comportamentul Nattashei față de ei

Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce relație are Andreea Popescu cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc? „Sunt sentimente firești care apar”
Ce relație are Andreea Popescu cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc? „Sunt sentimente firești care apar”
A „turnat” sau nu Serghei Mizil pe vremea comuniștilor? „Peste mine erau tata și Nicolae Ceaușescu. Cine să mă pună?”
A „turnat” sau nu Serghei Mizil pe vremea comuniștilor? „Peste mine erau tata și Nicolae Ceaușescu. Cine să mă pună?”
Gabriela Cristea și-a liniștit fanii după ce a apărut plină de pete pe ten. La ce procedură a apelat vedeta
Gabriela Cristea și-a liniștit fanii după ce a apărut plină de pete pe ten. La ce procedură a apelat vedeta
Victoria Lungu, confesiune surprinzătoare! Și-ar fi lăsat băiețelul la casa de copii pe când avea doar 2 ani
Victoria Lungu, confesiune surprinzătoare! Și-ar fi lăsat băiețelul la casa de copii pe când avea doar 2 ani
Doliu în lumea influencerilor! Alena a murit la 49 de ani, după un diagnostic devastator
Doliu în lumea influencerilor! Alena a murit la 49 de ani, după un diagnostic devastator
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Mediafax
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Adevarul
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
Mediafax
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Click.ro
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Digi 24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Digi24
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.