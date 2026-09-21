De ce a ținut Lorenzo secret că a fost căsătorit? Unde locuiesc copiii lui și ce relație are în prezent cu ei

Ies tot mai multe detalii la suprafață despre concurentul de la Insula Iubirii, Lorenzo. Iubitul Nattashei Black a recunoscut că a fost căsătorit timp de opt ani, însă a divorțat. Mai mult decât atât, este tată a trei băieți, detaliu pe care până acum a preferat să-l țină secret.

Lorenzo și Nattasha au o relație de un an și șapte luni. Cei doi vor să vadă cum se comportă în prezența altor persoane, departe unul de celălalt, motiv pentru care au ajuns în Thailanda, la Insula Iubirii.

Dacă până acum a fost rezervat în fața ispitelor feminine când vine vorba despre detalii din viața lui, la ceremonia focului a dezvăluit că este divorțat și are trei copii. Fanii show-ului au fost curioși să afle de ce a ținut totul secret, iar acum Lorenzo a răspuns întrebărilor primite de la aceștia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a ținut Lorenzo secret că a fost căsătorit

Mariajul dintre Lorenzo și fosta soție a durat doar opt ani. Chiar dacă acesta nu a vorbit până acum despre motivele despărțirii, concurentul a răspuns unei curiozități a fanilor. Mulți dintre ei s-au întrebat de ce a ținut secret divorțul sau faptul că are trei băieți.

Acum, concurentul de la Insula Iubirii a explicat că și-a dorit ca viața lui să rămână privată. Mai mult decât atât, pentru el copiii sunt un subiect sensibil.

„Am vrut ca viața privată să fie cât mai privată, dar datorită emisiunii, nu am vrut să îmi expun copiii pe rețelele de socializare. Am considerat că viața privată este doar a mea și mă privește doar pe mine. Am trei băieți de 9, 7 și 5 ani (…) Sunt sensibil când vine vorba despre copiii mei, am evitat mult, dar nu am avut de ales”, a spus Lorenzo în cadrul unui live pe TikTok.

Cum se înțelege Nattasha cu băieții lui Lorenzo

Nattasha nu pare deranjată de faptul că partenerul ei are copii dintr-o relație anterioară. Bărbatul are trei băieți și își petrece adesea timp cu ei, mai ales că locuiesc la cinci minute distanță de casa lui Lorenzo.

În cadrul unui alt live, pe aceeași platformă, concurentul de la Insula Iubirii a povestit că iubita sa are o legătură specială cu cei mici. Pentru el, acest lucru este foarte important, mărturisind că a fost unul dintre motivele pentru care a pus bazele relației cu Nattasha.

„M-a atras cum s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș”, a mai adăugat el.

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