Cheloo a clacat la Asia Express! Artistul nu și-a mai stăpânit nervii: „Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea”

Cheloo a clacat la Asia Express! Artistul nu și-a mai stăpânit nervii: „Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea”
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Cheloo a clacat la Asia Express! Artistul nu și-a mai stăpânit nervii: „Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea”
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Cheloo și-a pierdut răbdarea la „Asia Express”! Artistul a ajuns la capătul puterilor în timpul unei misiuni de autostop, iar haosul din China l-a făcut să izbucnească. Alături de Mihai Ban, Cheloo s-a trezit blocat într-o situație în care fiecare minut pierdut îi putea costa scump. Iar nervii au început să atingă cote maxime.

Ediția de duminică seara, 20 septembrie, a venit cu nervi întinși la maximum pentru cei doi. Prima etapă din China n-a început deloc ca o plimbare prin parc: trafic, aglomerație, oameni care nu înțelegeau ce li se cere și o misiune în care trebuiau să găsească rapid o mașină.

Cheloo și-a ieșit din minți la Asia Express!

Cheloo și Mihai Ban s-au blocat exact la capitolul „încotro o luăm?”. O neînțelegere între cei doi a fost suficientă ca artistul să-și piardă răbdarea. Problema rapperului nu era doar că nu găseau transport. Îl scotea din sărite ideea că trebuia să stea la mâna altora ca să poată merge mai departe. Așa că artistul a pus piciorul în prag și a spus-o fără menajamente.

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„Întreb 10 taximetriști, dacă nu, îl calc în picioare. Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea, înțeleg, dar trebuie să luăm o decizie. Hai pe partea pe care au plecat toți enoriașii și vedem dacă găsim o mașină contra unui ceas de care nu îmi pasă. Atât am la mine”, a declarat Cheloo, la Asia Express.

Cheloo a clacat la Asia Express! Artistul nu și-a mai stăpânit nervii: „Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea”

Cheloo a clacat la Asia Express! Artistul nu și-a mai stăpânit nervii: „Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea”

Cheloo și Mihai Ban nu sunt doi oameni care se văd pentru prima dată puși în situații-limită. Cei doi au mai făcut echipă și la Raliul Dakar, unde au avut parte de propriile doze de adrenalină și probleme de rezolvat din mers.

Acum, însă, „Asia Express” le-a schimbat complet regulile jocului. În sezonul 9, „Drumul Mătăsii” îi poartă prin Uzbekistan și China, cu destinația Shanghai. Iar dacă la Dakar au avut parte de motoare și trasee dificile, aici trebuie să se descurce cu ce găsesc pe drum. Iar autostopul le-a arătat rapid că socoteala de acasă nu se potrivește deloc cu cea din China.

„Am plecat fără să știu ce fac”

Culmea, Cheloo a spus că a intrat în „Asia Express” fără să-și facă planuri mărețe și fără obsesia de a pune mâna pe victorie. Ba chiar a recunoscut că a acceptat aventura fără să cunoască prea bine oamenii sau regulile.

„Am plecat fără să știu ce fac. Nu cunoșteam aproape pe nimeni și nu știam regulamentul”, a povestit el pentru Click!.

Pentru artist, miza nu a fost să ajungă cu orice preț primul.

„Noi n-am venit aici să câștigăm”, a spus artistul, continuând: „Nu ne-a fost teamă pentru că nu am venit să câștigăm Asia Express și n-am simțit nevoia de competiție decât 5% din timp”, a spus el.

Ba chiar faptul că nu știa mare lucru despre emisiune înainte de plecare pare să fi fost, în opinia lui, un avantaj. Artistul a spus că nu prea s-a uitat la Asia Express și că n-a apucat să înțeleagă mecanismul emisiunii.

„Eu m-am uitat pe bucăți, nu știam regulamentul și când te uiți pe bucăți, azi mă uit, mă mai uit peste două săptămâni, mă mai uit la anul, nu ai cum să percepi Asia Express pe adevărat”, a explicat el. „Ăsta a fost farmecul pentru mine și a fost o mișcare foarte deșteaptă pentru că nu am avut așteptări”, a mărturisit rapper-ul.

VEZI ȘI: Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express, dar ea i-a dat replica imediat. Nu l-a menajat deloc!

Proba de la Asia Express care l-a revoltat pe Cheloo: „Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”

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