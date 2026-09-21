Avertismentul astrologului Sanda Ionescu: „Pot apărea documentele care au dus la anularea alegerilor din 6 decembrie 2024”

Luna octombrie vine cu schimbări puternice, tensiuni în relații, provocări financiare și evenimente care pot avea ecou atât la nivel personal, cât și la nivel mondial. Venus retrogradă în Scorpion, revenirea sa în Balanță, dar și configurațiile dintre Marte și Pluto aduc în prim-plan teme precum iubirea, gelozia, puterea, banii și nevoia de transformare. Astrologul specialist FAS, Sanda Ionescu, dezvăluie pentru CANCAN.RO ce ne rezervă această perioadă și care sunt zilele în care tensiunile pot atinge cote maxime. Vezi mai jos!

Luna octombrie vine cu tensiuni relaționale, dar mai ales tensiuni mundane, avertizează Sanda Ionescu, care explică modul în care configurațiile astrale ale perioadei pot influența atât relațiile dintre oameni, cât și evenimentele de la nivel global.

Ziua în care se reaprinde „lupta pentru schimbare”.

Potrivit astrologului Sanda Ionescu, pe 6 decembrie 2024, după aproximativ 235 de ani, a avut loc marea întâlnire dintre octavele superioare-inferioare, Marte și Pluto. Marte în Leu, Pluto în Vărsător. În istorie, această opoziție a adus libertate prin vărsare de sânge, schisme și schimbări de sistem. Marea Schismă dintre Biserica Apuseană și cea Răsăriteană din 1054, Revoluția Franceză, după care s-a pus în practică Magna Carta, inițiată în 1215, dar nu pusă în practică până în 1805 de către Napoleon Bonaparte, Războiul de Independență al Americii, de aici tragem concluzia că este un aspect ce scrie file de istorie. Ce se întâmplă din 2024 până în 2044 reprezintă noua lume în care planeta vrea, nu vrea, a intrat.

Pe 29 septembrie, Marte și Pluto se întâlnesc din nou, în același aspect al schimbării, numai că de data aceasta planetele mundane Saturn și Neptun nu mai sunt sub semnul minciunii, al iluziei, ci sunt sub semnul războinicului, al celui care s-a plictisit de vechi, vrea ceva nou, sub semnul Berbecului. Are mare legătură cu toată spirala în care am intrat ca țară și chiar la nivel global. Pot avea loc arestări, pentru a speria, bazate pe documente vechi, Lilith în Capricorn. Pot ieși la lumină documentele care au dus la anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Este aspect de schimbare prin luptă. Chiar e necesar să ne gândim ciclic. Niciodată în istorie schimbarea nu s-a făcut pașnic. Vechiul – Cronos – s-a luptat cu viitorul, Zeus. Lupta o să fie intensă, care pe care, însă putem asista la o luptă fără precedent, una a tehnologiei, a armelor invizibile. Până acum am gustat din schimbare, însă acum o vom vedea cum se manifestă. Zile tensionate: 29 septembrie, 3 octombrie, 24 octombrie.

Marea vedetă a lunii octombrie este Venus retrogradă în Scorpion, cu întoarcere în Balanță.

Conform Sandei Ionescu, Venus își începe retrogradarea pe 3 octombrie, în semnul Scorpionului, apoi, cu ziua de 25 octombrie, se întoarce în semnul Balanței și stă în mers aparent retrograd până pe 14 noiembrie. Retrogradarea începe la 8 gr. în Scorpion și se termină la 22 gr. în Balanță. Aceste date sunt foarte importante pentru a vedea penumbra și postumbra. Aici putem observa când au început provocările relaționale și când se vor termina. Penumbra lui Venus retrogradă a fost simțită încă din 31 august, când au început deja problemele în relațiile de lungă durată și cele de căsătorie. Se poate intensifica la jumătatea lunii decembrie, iar problemele se vor rezolva după data de 7 ianuarie.

Ce e indicat să nu facem în general atunci când Venus retrogradează?

– să nu ne căsătorim în această perioadă, pentru că, din experiență, relația se poate destrăma cu următoarea perioadă în care Venus va retrograda, adică peste 18 luni;

– să nu ne implicăm în relații, dacă asta ne dorim → o relație stabilă. Venus Rx ne spune să o luăm mai ușor și să conștientizăm dacă suntem noi pregătiți să împărțim viața;

– să nu facem schimbări de look;

– e indicat să nu apelăm la operații estetice sau alte tehnici noi de reînfrumusețare;

– să nu deschidem o afacere ce ține de industria beauty;

– să nu încercăm să achiziționăm haine, accesorii fizic, nu online.

Cum ne ajută Venus retrogradă:

– să ne acceptăm deciziile relaționale;

– să învățăm să gestionăm provocările;

– să nu rămânem ancorați într-un trecut negativ;

– să învățăm să ne gestionăm finanțele și energia banilor;

– ne impulsionează să căutăm iubirea, o relație pură și simplă.

Astrologul explică că, în Scorpion, Venus se simte exilată, dată la o parte, având tendința de a controla totul, de a judeca: cât îți dau eu și ce primesc, ce sacrificii fac eu în familie și pentru familie? Pot ieși la suprafață secretele relaționale legate de relații extraconjugale sau bani care se scurg din casă. Scoate la lumină și provocările de natură erotică din cuplu, aduce frica de a pierde ceea ce cuplul a construit, frica de securitate financiară, a resurselor comune, gelozie, nevoia de control, mai ales că Venus în Scorpion este recunoscută ca „iubirea sufocantă”.

Lecția lui Venus retrogradă în Scorpion este însă una destul de adâncă. Avem de-a face cu iubirea intensă, profundă, grija, ci nu toxicitatea pentru celălalt, detașarea, a oferi așteptării și ne îndeamnă să ne întrebăm: „Mă ține frica de a pierde tot ce am construit sau iubirea reală în această relație?”

În Balanță ne impulsionează să învățăm să ne bazăm unul pe celălalt, să fim iubiți și parteneri în această călătorie a vieții.

Careul în T dintre Venus Rx în Scorpion, Pluto în Vărsător și Marte în Leu vine cu un adevărat test relațional, punând sub lupă puterea prin manipulare, orgoliile, rănile nespuse, ascunse. Bărbații caută recunoaștere, admirație, validare, vor să fie în centrul atenției. În schimb, femeile nu se mai mulțumesc cu ceea ce este la suprafață, vor loialitate, fuziune emoțională, pot deveni suspicioase, dorindu-și controlul absolut al finanțelor și al relației. Nu e indicat nici să se domine, nici să devenim din iubiți detectivi sau răzbunători.

Multe cupluri vor simți nevoia de spațiu, dacă nu este o iubire autentică, dacă este o relație bazată pe control și angoase. Pot apărea și parteneri din trecut cu care avem conturi neîncheiate sau lecții neînvățate.

În a doua parte a retrogradării lui Venus în semnul Balanței, avem de-a face cu Chiron, și el retrograd în Berbec, în aspect de opoziție, unde vedem oglindirea rănilor. Aduce sentimentul de a nu fi suficient în relație, aduce exagerări și sentimentul de identificare în relație: „Cine sunt eu în această ecuație, care este rolul meu?” Acest aspect vine și cu vindecarea rănilor atât la nivel individual, cât și la nivel relațional, dacă partenerii comunică deschis, fără să acuze, ajungând la maturitatea relației și echilibru.

La nivel mondial putem observa multe provocări ce țin de datoriile internaționale, putere, secrete de stat, crize deja planificate, acorduri comerciale și alianțe financiare globale.

Ce vom observa:

– turbulențe pe piețele financiare;

– renegocierea datoriilor;

– inflație, măsuri fiscale drastice;

– relațiile diplomatice sunt în tensiune;

– negocierile pot eșua din cauza orgoliilor;

– revolte publice din cauza restricțiilor ce vor fi puse în practică;

– tensiuni legate de controlul informației;

– control al resurselor naturale și financiare;

– pot izbucni noi lupte, din cauza rigidității și egoului ce țin de resurse și finanțe;

– utilizarea unor tehnologii militare noi, război cibernetic, care să creeze un precedent ce va duce la rupturi de tratate internaționale;

– se creează alianțe secrete, de care se află, ce pot duce la ostilități deschise.

Venus este Lahamu (pregătitoarea de război), iar în Scorpion și retrogradă, ne arată că ceva deja este pregătit, însă în cuadratură (care este câmpul de luptă) cu Marte, fratele lui Lahamu, Lahmu (care este războiul în sine), ne arată că poate izbucni un nou război, unul atipic, bazat pe tehnologie și arme psihotronice, ținând cont că îl avem pe Pluto în Vărsător la dispoziție.

Vor apărea tensiuni foarte mari în:

Finlanda, Suedia, Polonia, Germania, Chile, Peru, Columbia, China, Thailanda, Indonezia & apoi tensiuni și cu Australia, Sudan, Ciad, Republica Centrafricană, Congo, România, partea de est.

La nivel personal, această perioadă ne ajută să fim mai profunzi, să reînvățăm să iubim. Să iubim fără să ne fie frică.

Să iubim inteligent și să gândim cu iubire, să acționăm profund & să respectăm relația.

HOROSCOP

Berbec: Lasă de la tine și renunță la orgoliu. Este momentul să îți lămurești neînțelegerile din cuplu printr-o discuție deschisă, fără reproșuri.

Taur: Evită deciziile financiare majore și schimbările de look sau estetice. Analizează-ți obiceiurile din relații și adu mai multă blândețe în viața ta de zi cu zi.

Gemeni: Nu lăsa frica de a pierde să te controleze. Redefinește ce înseamnă iubirea autentică pentru tine și învață să te conectezi profund cu partenerul.

Rac: Lasă în urmă resentimentele legate de trecut. Concentrează-te pe armonia de acasă și pe clădirea unei siguranțe emoționale reale.

Leu: Ferește-te de luptele de putere și de nevoia de a fi mereu în centrul atenției. Ascultă-ți mai mult partenerul și evită discuțiile aprinse.

Fecioară: Ai mare grijă la bani și evită cheltuielile impulsive. Învață să te valorizezi singur, fără să cauți perfecțiunea sau validarea constantă a altora.

Balanță: Nu face schimbări drastice de imagine sau de stil. Pune-ți granițe sănătoase și vezi unde ai făcut compromisuri care nu te mai reprezintă.

Scorpion: Transformă gelozia sau nevoia de control într-o lecție de maturizare. Oferă spațiu celuilalt și curăță relația de orice formă de toxicitate.

Săgetător: Stai departe de complicații sau relații ascunse care nu au viitor. Folosește această perioadă pentru liniște interioară și pentru a înțelege ce tipare repeți.

Capricorn: Nu lăsa rigiditatea să îți strice relațiile cu prietenii sau planurile de viitor. Construiește-ți legături bazate pe maturitate, respect și pe o direcție comună.

Vărsător: Păstrează un echilibru sănătos între carieră și viața personală. Evită deciziile impulsive legate de statutul tău și nu lăsa orgoliul să intervină.

Pești: Ferește-te de iluzii și de tendința de a idealiza excesiv oamenii. Conectează-te la o iubire matură, acceptând adevărul celuilalt fără să încerci să îl schimbi.

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