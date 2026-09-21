Vortexul polar aduce ninsori în România. Temperaturile vor scădea brusc începând de marți, 22 septembrie

Vortexul polar lovește România! După zile în care soarele ne-a făcut să uităm că toamna a venit deja în calendar, vremea întoarce foaia. De astăzi începe răcirea, iar ceea ce urmează îi va lua prin surprindere pe cei care încă mai sperau la zile călduroase.

Dacă în weekend românii s-au bucurat de temperaturi aproape de vară, de acum lucrurile se schimbă radical. Aerul rece pătrunde peste țară, iar temperaturile încep să piardă serios teren. În doar câteva zile, diferența va fi uriașă.

Vortexul polar lovește România!

Prima lovitură se simte în Capitală. Astăzi, termometrele mai urcă spre 28-30 de grade, dar mâine valorile se prăbușesc spre 18-20 de grade. Practic, vara își încheie oficial mandatul, iar toamna vine cu tot arsenalul.

Schimbarea nu se oprește aici. Miercuri, temperaturile maxime nu mai trec de 20-21 de grade, în timp ce diminețile devin tot mai reci. În unele zone, mercurul din termometre poate coborî până la 6-9 grade. Diferența față de weekend va fi greu de ignorat. Hainele subțiri dispar rapid din peisaj, iar geaca și umbrela revin în prim-plan.

Odată cu răcirea vin și ploile, iar vântul începe să sufle cu putere. Meteorologii avertizează că schimbarea se va resimți în întreaga țară. La munte, însă, situația devine și mai serioasă. Temperaturile scad puternic, iar rafalele pot ajunge la 70-80 de kilometri pe oră. La altitudini mari sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare. Practic, în timp ce în urmă cu doar câteva zile oamenii încă se bucurau de atmosferă de vară, muntele începe deja să primească primele semne ale sezonului rece.

Nici Constanța nu rămâne în afara schimbării. Dacă astăzi temperaturile sunt încă plăcute, zilele următoare aduc valori mai scăzute și o vreme mult mai instabilă.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă

ANM a publicat și estimările pentru perioada 21 septembrie – 19 octombrie, iar acestea arată că episodul rece nu înseamnă neapărat că temperaturile scăzute vor rămâne instalate până la sfârșitul toamnei.

În perioada 21-28 septembrie, în estul, nordul și centrul țării, temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. În celelalte regiuni, valorile se vor apropia de mediile obișnuite. Ploile vor fi mai prezente în regiunile estice și sud-estice, în timp ce vestul țării va primi cantități mai reduse.

În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, vremea începe să se îndrepte din punct de vedere termic. În jumătatea nord-vestică, mai ales în vest, temperaturile medii vor fi peste cele normale pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile tind să fie deficitare, cu un deficit mai evident în zonele montane.

Și începutul lunii octombrie vine cu temperaturi ușor peste normal în jumătatea vestică, în timp ce restul țării se menține în apropierea valorilor obișnuite. În perioada 5-12 octombrie, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a României.

Pentru perioada 12-19 octombrie, ANM estimează temperaturi medii ușor peste cele normale la nivelul întregii țări, cu cele mai mari valori în regiunile vestice. Precipitațiile sunt prognozate să fie apropiate de normal.

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