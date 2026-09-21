Răsturnare de situație la „Fugiți de acasă”! O concurentă a abandonat emisiunea încă din prima zi! Cine face parte din echipa care i-a luat locul

Răsturnare de situație la „Fugiți de acasă”! O concurentă a abandonat emisiunea încă din prima zi! Cine face parte din echipa care i-a luat locul
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Se anunță un sezon 3 plin de adrenalină, scandaluri și abandonuri la „Fugiți de acasă”! Echipele care se luptă pentru marele premiu de 10.000 de euro au fost deja dezvăluite să vă reamintim că printre cei care vor face show se numără Iorga și Adrian „Elicopter de luptă”, Prunea și Caparco, Bie și Alin, Alișorii și Nico, respectiv Iasmina și Zaya. CANCAN.RO a aflat că producătorii au pregătit și o echipă-surpriză, despre care vă vom da toate detaliile în rândurile de mai jos. 

Sezonul 3 al emisiunii „Fugiți de acasă” va fi unul cu adevărat spectaculos. Echipele au fost alese pe sprânceană. Unele dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite persoane din online promit să vă țină cu sufletul la gură în fața ecranelor. Avem un mix tare interesant de data aceasta, dar bineînțeles, controversele nu vor lipsi. Vă spuneam că producătorii au ales ca anul acesta să aducă și o echipă surpriză, însă decizia nu a fost luată întâmplător, ci prin prisma unui abandon al unei alte echipe.

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Nu are rost să vă mai ținem în suspans și vă dezvăluim faptul că cei doi sunt creatoarea de conținut Izzabela Mercan și celebrul youtuber XSlayder. Emisiunea va fi difuzată pe VOYO, iar ulterior va ajunge și pe YouTube. Startul competiției a venit însă cu o schimbare neașteptată!

Ce s-a întâmplat cu una dintre echipele de la „Fugiți de acasă”

Una dintre echipele al cărei parcurs ar fi fost de mare interes este cea formată din Alișorii și Nico. Toată lumea o știe pe creatoarea de conținut de pe TikTok și este renumită pentru replicile ei virale și atitudinea cu care ne-a obișnuit. Așadar, era de așteptat ca atunci când apar unele nemulțumiri, lucrurile să ia o altă turnură. Creatoarea de conținut nu ar fi stat prea mult în cadrul emisiunii.

Alișorii a abandonat emsiunea încă din prima zi. sursă – social media

Ba chiar nu ar fi trecut de prima zi de filmări. Alișorii ar fi abandonat chiar din prima zi emisiunea. Din informațiile disponibile până la acest moment, se pare că echipa Alișorii și Nico ar fi fost înlocuită cu xSlayder și Izzabela Mercan. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și ce se va întâmpla în cadrul emisiunii, până la urmă. Noi vă vom ține la curent!

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