Ce proiecte are Carmen Tănase după plecarea de la Românii au Talent. Actrița a fost înlocuită de Nadia Comăneci

În ultima vreme, numele lui Carmen Tănase a fost pe buzele tuturor. Actrița a fost înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au Talent, astfel că în următorul sezon, Zeița de la Montreal va face parte din juriu. Pe de altă parte, fosta jurată a aflat de schimbare într-un mod neașteptat. Acum, aceasta își ocupă timpul altfel.

Carmen Tănase este apreciată de o lume întreagă. Aceasta are 65 de ani, însă urcă în continuare pe scenă și aduce câte un zâmbet publicului. Până de curând, ea putea fi văzută la PRO TV, fiind jurată la Românii au Talent. Lucrurile s-au schimbat radical și asta pentru că producătorii emisiunii au înlocuit-o pe celebra actriță cu Nadia Comăneci.

A urmat un uriaș val de reacții, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că actrița ar fi fost anunțată cu doar o oră înainte ca fosta gimnastă să fie prezentată oficial în mediul online drept noua jurată a emisiunii. Acum că apele s-au calmat, Carmen Tănase se întoarce la una dintre activitățile care au consacrat-o: teatrul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cu ce se ocupă Carmen Tănase după plecarea de la Românii au Talent

Pe parcursul show-ului de talente, vedeta a mărturisit că îi place să fie alături de ceilalți jurați. Cu toate acestea, dedicarea nu a fost suficientă pentru producătorii emisiunii.

Acum, Carmen Tănase a revenit la activitatea sa preferată și anume teatrul. În perioada următoare va urca din nou pe scenă și va juca în două dintre cele mai cunoscute spectacole din repertoriul românesc. Aceasta îi așteaptă pe fani în Capitală și în Ploiești.

Unde va putea fi văzută Carmen Tănase

Talentul, gingășia și pasiunea pentru actorie au propulsat-o pe Carmen Tănase pe culmile succesului. Este cunoscută pentru rolul Flăcăricăi din telenovela „Inimă de Țigan”, însă acum publicul care o îndrăgește o poate vedea în București jucând în piesa de teatru „Gaițele”.

Ea o va interpreta pe Zoia, alături de Maia Morgenstern, Virginia Rogin și Adriana Trandafir. Spectacolul va avea loc în data de 14 octombrie, de la ora 20:00, la Sala Luceafărul.

Cea de-a doua interpretare a celebrei actrițe va avea loc la Ploiești, în data de 15 octombrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor. De această dată, va urca pe scenă pentru piesa de teatru „O noapte furtunoasă”, iar rolul său va fi al Vetei. Din distribuție mai fac parte Marius Manole, Maia Morgenstern, Vlad Zamfirescu, Mircea Rusu, Niculae Urs și Gabriel Vătavu sau Ștefan Radu.

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