Tratamentul controversat pe care îl urma Presley Gerber înainte să moară. Ce este ibogaina și ce riscuri are

Tratamentul controversat pe care îl urma Presley Gerber înainte să moară. Ce este ibogaina și ce riscuri are
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Foto: Colaj CANCAN
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Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a transmis un mesaj cu doar câteva luni înainte să moară despre tratamentul cu ibogaină pe care îl urmase în Mexic. Substanța psihoactivă este utilizată experimental pentru tratarea dependențelor, însă administrarea sa este controversată și poate provoca efecte adverse grave.

Tratamentul pe care îl urma Presley Gerber

Presley Gerber a murit duminică, la vârsta de 27 de ani, în timp ce se afla într-un centru de recuperare, potrivit informațiilor confirmate de Biroul Medicului Legist din Los Angeles. Cauza morții nu a fost încă stabilită.

În ultimii ani, fiul lui Cindy Crawford vorbise public despre problemele sale de sănătate mintală și problemele legate de consumul de substanțe.

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În luna martie, Presley a publicat pe Instagram o imagine realizată înainte de administrarea unei doze de ibogaină, în timpul unui tratament urmat în Cancun, Mexic, potrivit newsweek.com.

„Un moment de liniște înainte ca totul să se schimbe”, a scris el la acea vreme.

Sursa foto: Profimedia

Presley Gerber spunea că experiența l-a determinat să se confrunte cu problemele de care fugise până atunci și că simțea că începe să se regăsească.

„M-am confruntat cu lucrurile de care fugeam și, undeva în mijlocul tuturor acestor lucruri, am început să-mi găsesc drumul înapoi către mine.”

Tânărul și-a încheiat mesajul spunând că speră să fie ultima dată când trebuie „să se întoarcă” dintr-o astfel de situație.

Cindy Crawford a reacționat atunci la postarea fiului său și i-a transmis că este mândră de el.

„Ești un războinic! Ai trecut prin foc pentru a te regăsi! Sunt atât de mândră!”, a scris vedeta.

 

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Ce este ibogaina, substanța despre care a vorbit Presley Gerber

Ibogaina este un compus psihoactiv natural care se găsește în Tabernanthe iboga, un arbust originar din Africa de Vest. În doze mici, substanța poate avea efect stimulant, în timp ce dozele mai mari pot produce experiențe psihedelice intense și halucinații.

Ibogaina a început să atragă atenția în Statele Unite și Europa în anii ’80, inclusiv datorită posibilului său rol în tratarea dependențelor.

În Statele Unite, ibogaina este clasificată drept substanță din categoria Schedule I, ceea ce înseamnă că nu este aprobată pentru utilizare medicală la nivel federal.

În unele țări este utilizată în scop medical, iar în Mexic, unde Presley Gerber și-a urmat tratamentul, utilizarea sa nu este reglementată.

Ibogaina a fost studiată pentru posibila sa capacitate de a reduce simptomele sevrajului. Un studiu din 2014 realizat de cercetătorii de la Universitatea Federală din São Paulo, în Brazilia, care a urmărit 75 de persoane cu antecedente de consum de substanțe sau alcool și care au primit tratament cu ibogaină, a arătat că participanții care au primit o singură administrare au raportat o perioadă medie de abstinență de 5,5 luni, iar cei care au primit mai multe administrări au raportat, în medie, 8,4 luni.

Sursa foto: Profimedia

Ce riscuri are tratamentul cu ibogaină

Administrarea ibogainei poate produce modificări cardiovasculare, inclusiv încetinirea ritmului cardiac și schimbări ale tensiunii arteriale.

Printre efectele neurologice raportate se numără ataxia, tremorul și episoadele maniacale. În cazuri rare pot apărea complicații severe, precum aritmii sau insuficiență respiratorie. Au fost raportate și decese, riscul putând fi mai mare în anumite circumstanțe, inclusiv în cazul asocierii cu opioide sau al unor probleme medicale preexistente.

O analiză publicată în 2022 în Journal of Substance Abuse Treatment a identificat 58 de urgențe medicale asociate ibogainei, dintre care 38 s-au soldat cu decese. Două dintre aceste decese au avut loc în contextul unor studii clinice.

Presley Gerber, fiul celebrului model Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani. Tânărul și-a găsit sfârșitul într-un centru de recuperare din Los Angeles. Nu există în acest moment vreo legătură oficială între deces și tratamentul cu ibogaină, iar circumstanțele exacte ale morții tânărului nu au fost, deocamdată, dezvăluite.

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