Paris Hilton, mesaj sfâșietor după moartea fiului lui Cindy Crawford: ”Sunt devastată!”

Paris Hilton a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber. Vedeta, care îl cunoștea de mai mulți ani pe tânărul de 27 de ani, s-a declarat „complet devastată” și a rememorat momentele petrecute împreună.

Paris Hilton a reacționat pe Instagram după moartea lui Presley Gerber, descriindu-l pe acesta drept un „suflet frumos” și mărturisind că încă îi este greu să accepte vestea, potrivit Page Six.

„Sunt complet devastată. Încă nu-mi vine să cred că este real”, a scris Paris Hilton.

Vedeta a publicat mesajul alături de o fotografie mai veche în care apare împreună cu fiul lui Cindy Crawford. Paris a vorbit apoi despre personalitatea lui Presley și despre relația de prietenie pe care au avut-o.

„Presley, ai fost un suflet atât de frumos. Atât de dulce, sensibil, bun și sincer”, a mai transmis ea.

Paris Hilton a adăugat că a ținut foarte mult la el și că îi va simți lipsa mai mult decât poate exprima în cuvinte.

Paris Hilton, despre amintirile alături de Presley Gerber

În continuarea mesajului, vedeta a rememorat momentele petrecute împreună de-a lungul anilor, de la conversațiile dintre ei până la clipele în care pur și simplu se bucurau unul de compania celuilalt.

Paris a transmis că va păstra aceste amintiri și a descris din nou firea blândă a prietenului său, spunând că oamenii care au avut ocazia să îl cunoască puteau observa ceva special la el. Vedeta a transmis și un mesaj familiei lui Presley Gerber, precizând că gândurile sale se îndreaptă către apropiații acestuia în această perioadă extrem de dificilă.

„Odihnește-te în pace, prietenul meu. Te voi iubi mereu. Ne va fi enorm de dor de tine”, și-a încheiat Paris Hilton mesajul.

Paris Hilton și Presley Gerber se cunoșteau de mai mulți ani și au fost văzuți împreună la diferite evenimente. Fiul lui Cindy Crawford a participat, printre altele, la petrecerea organizată de Paris cu ocazia împlinirii vârstei de 39 de ani, în februarie 2020.

Mai recent, Presley a fost prezent și la premiera „Infinite Icon: A Visual Memoir”, proiectul lui Paris Hilton, în ianuarie 2026.

Presley Gerber a murit la doar 27 de ani

Presley Gerber, singurul fiu al lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber și fratele mai mare al modelului Kaia Gerber, a murit duminică, 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani.

Potrivit informațiilor făcute publice de medicul legist din Los Angeles County, tânărul se afla într-un centru de recuperare în momentul morții.

Cauza decesului nu a fost stabilită deocamdată, iar autopsia nu a fost încă finalizată. Familia lui Presley Gerber a cerut să îi fie respectată intimitatea în această perioadă „foarte dificilă și dureroasă”.

Presley a urmat, la rândul său, o carieră în modelling. A semnat cu IMG Models în adolescență și a apărut de-a lungul anilor în mai multe campanii și prezentări de modă.

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