Divorțul lui Katie Price de Lee Andrews și un mister major: există sau nu averea de 37 de milioane de lire sterline?

Katie Price, în vârstă de 48 de ani, a pus piciorul în prag și a decis să divorțeze de Lee Andrews. Cei doi au avut parte de o căsnicie cu turbulențe, dar divorțul se anunță a fi și mai complicat. Află detalii!

Katie Price divorțează de Lee Andrews

Fosta vedetă glamour a confirmat că relația sa cu Andrews s-a încheiat, după luni de zile în care au apărut tot felul de afirmații despre soțul ei. Lee se află în închisoare în Dubai și așteaptă să fie eliberat în curând. Motivul încarcerării ar fi „o chestiune civilă” și susține că nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune.

Conform unui mesaj audio transmis din închisoare și difuzat în emisiunea „Good Morning Britain”, Andrews crede că „divorțul este probabil cea mai bună soluție”. Dar se pare că dorința lor nu va putea fi îndeplinită atât de repede pe cât și-ar dori!

Potrivit sursei citate, experții în dreptul familiei susțin că cei doi ar putea fi obligați să rămână căsătoriți în continuare. Cel puțin până când misterul din jurul presupusei averi de 37 de milioane de lire sterline a lui Andrews se va lămuri.

„Să descoperi că noul tău soț ar putea valora 2 lire sterline, și nu cele 37 de milioane de lire pe care susținea că le are, este un lucru. Întrebarea mai importantă pentru Katie este ce se întâmplă cu banii atunci când această căsnicie extraordinară de opt luni se încheie”, a declarat experta în dreptul familiei Susie Barter pentru Metro.

Adevărul despre averea lui Lee Andrews

În cadrul emisiunii „Good Morning Britain”, Katie a mărturisit că a decis să divorțeze după ce a verificat un cont de criptomonede al soțului. Lee Andrews susținea că are 37 de milioane de lire sterline pe el, dar soția lui a găsit doar 2,20 lire sterline.

După ce vestea a fost făcută publică, Andrews a contestat versiunea ei. Acesta susține că bruneta verificase contul greșit, deoarece nu este „pricepută la tehnologie”, și a continuat să insiste că este multimilionar.

Legislația nu este de partea lui Katie

Cu toate că vedeta își dorește să divorțeze cât mai curând, legislația din Marea Britanie nu o ajută. Cei doi sunt căsătoriți de 8 luni și mai au de așteptat încă alte 4 luni până când pot demara legal divorțul.

În Anglia și Țara Galilor, cererea de divorț nu poate fi depusă în primul an de căsătorie.

„Conform legislației engleze, procedura de divorț nu poate fi începută, în mod normal, până când părțile nu au fost căsătorite de cel puțin 12 luni, astfel că Katie ar putea fi nevoită să aștepte înainte de a începe oficial procesul. Între timp, nimic nu o împiedică să solicite consultanță juridică și să își pună în ordine situația financiară”, a explicat Barter.

Ce o sfătuiesc experții pe Katie Price

Până când vor împlini un an de la căsătorie, cei doi pot să înceapă negocierile privind separarea financiară și să facă schimb voluntar de informații despre situația lor bancară.

Separarea judiciară este o opțiune în primul an, deși nu poate pune capăt legal căsătoriei. Avocații susțin că vedeta nu poate divorța de Lee anul acesta și că, în mod obișnuit, există o perioadă minimă de 20 de săptămâni înainte de emiterea ordinului condiționat.

Această perioadă este urmată de alte 43 de zile înainte de emiterea ordinului final.

De ce divorțează Katie Price

Vedeta a mărturisit pentru „Good Morning Britain” motivul care a determinat-o să pună capăt mariajului de 8 luni. Aceasta susține că se simte trădată de bărbatul pe care îl iubește și în care și-a pus toată încrederea.

Price susține că a descoperit mai multe discrepanțe între spusele lui Lee și situația reală. Contul de criptomonede este cea mai recentă dintre afirmațiile financiare care l-au urmărit pe Andrews pe parcursul relației lor.

„Simt că mi-a înșelat încrederea și mi-a furat încrederea pe care o aveam în el, iar eu apăram constant un bărbat pentru că mă făcea să cred că: «Kate, haide, știi că eu nu sunt așa.»”, a mai adăugat bruneta.

Katie Price s-a săturat de minciuni

Vedeta susține că nu doar contul de criptomonede ar fi problema reală, ci numărul mare de minciuni spuse de Lee. Anterior, el susținuse că a cumpărat pentru cei doi, cu bani cash, o casă în valoare de 36 de milioane de lire sterline. Apoi că a depus o ofertă pentru cumpărarea clubului de fotbal Chelsea. Dar se pare că realitatea din conturile de cripto nu se pupă cu spusele bărbatului, așa că bruneta a decis să divorțeze.

„Dacă unul dintre soți ar susține public că are o avere de aproximativ 37 de milioane de lire sterline, această cifră ar trebui demonstrată”, a declarat Sugaré pentru Metro.

În plus, inelul pe care Katie l-a primit și despre care știa că ar fi valorat 72.000 de lire sterline a fost evaluat, de fapt, la suma de 5.000 de lire sterline. Price susține că soțul ei nu i-a luat banii, el fiind cel care a plătit întâlnirile, bijuteriile și biletele de avion în timpul relației lor.

După ce fostul model s-a căsătorit cu Lee, două foste iubite ale acestuia l-au acuzat public că ar fi un „Tinder Swindler”, încercând să scoată bani de la ele.

CITEȘTE ȘI:

Katie Price, de nerecunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Ce noi proceduri și-a făcut vedeta

Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună după separarea de iubit