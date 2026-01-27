Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună după separarea de iubit

O cunoscută vedetă din showbiz-ul internațional a reușit din nou să surprindă opinia publică printr-o decizie care a stârnit reacții puternice în rândul fanilor și al apropiaților. La mai puțin de o lună de la despărțirea de fostul partener, aceasta s-a căsătorit într-un cadru exclusivist, într-o relație care a evoluat cu o viteză greu de anticipat chiar și pentru cei care îi urmăresc de ani buni viața personală tumultuoasă.

Este vorba despre Katie Price, una dintre cele mai controversate și mediatizate figuri din spațiul public britanic, care a ales să spună „da” pentru a patra oară, într-o ceremonie discretă organizată în Dubai. Evenimentul a avut loc la doar câteva zile după ce vedeta și actualul ei soț s-au întâlnit pentru prima dată față în față, o decizie care a șocat atât fanii, cât și familia acesteia.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Katie Price era aproape de nerecunoscut în aparițiile sale publice. În fotografii recente, vedeta apare extrem de slăbită și vizibil instabilă, în timp ce este însoțită de fiica ei, Princess, care pare atentă la fiecare mișcare a mamei sale. (VEZI AICI)

Căsătoria a venit extrem de rapid, mai ales în contextul în care Katie Price se despărțise recent de fostul iubit, JJ Slater. Relația anterioară se încheiase cu doar câteva săptămâni înainte, iar apropierea de noul partener s-a produs într-un timp record. În ciuda controverselor, vedeta a mers mai departe cu planurile, fără a implica familia sau cercul apropiat de prieteni în acest pas important din viața sa.

Actualul soț al vedetei este Lee Andrews, un om de afaceri cunoscut în domeniul turismului și CEO al unei companii internaționale axate pe proiecte urbane și călătorii de viitor. Acesta are deja un trecut marital, fiind divorțat de două ori. Relația dintre cei doi a început într-un mod intens și spectaculos, culminând rapid cu o logodnă extravagantă, organizată într-un hotel de lux din Dubai, urmată la scurt timp de ceremonia de căsătorie.

Nunta a fost una extrem de restrânsă, desfășurată în lipsa membrilor familiei, inclusiv a copiilor vedetei. Katie Price este mamă a cinci copii, însă niciunul dintre aceștia nu a fost prezent la eveniment. Alegerea de a organiza ceremonia într-un cadru privat, departe de casă și fără invitați apropiați, a ridicat numeroase semne de întrebare și a alimentat speculațiile din presa internațională.

