Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos. La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

O nouă crimă a avut loc în județul Iași, unde o femeie de 35 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, la patru luni după revocarea ordinului de protecție emis anterior împotriva acestuia.

Tragedia readuce în atenție creșterea alarmantă a cazurilor de violență domestică din România, unde, potrivit datelor oficiale, aproape 60 de femei și-au pierdut viața în 2025 în urma agresiunilor.

Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos

Incidentul s-a produs luni seară, în orașul Hârlău. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, în care se semnala că o femeie era agresată fizic de concubin. Echipajele ajunse la fața locului au găsit victima fără viață, confirmând gravitatea situației.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a transmis primele informații oficiale:

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”, au precizat reprezentanții instituției.

La scurt timp după apel, o echipă de la Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a început cercetările la fața locului. Agresorul, un bărbat de 45 de ani, a fost depistat rapid și dus la audieri.

La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

Totodată, ancheta a scos la iveală un detaliu esențial: în august 2025, instanța emisese un ordin de protecție în favoarea victimei, ca urmare a unor episoade de violență. Documentul a fost însă revocat o lună mai târziu.

„Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data de 07.08.2025, instanța de judecată a emis ordin de protecție în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanța a dispus revocarea ordinului de protecție. De asemenea, la nivelul secției s-a întocmit mapa de stare conflictuală, iar, de la data revocării ordinului de protecție, nu au mai fost sesizări între cei doi concubini”, au mai transmis oficialii IPJ Iași.

În prezent, procurorii au deschis dosar penal pentru omor, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și aplicarea măsurilor legale.

