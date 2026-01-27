Acasă » Știri » Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos. La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos. La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

De: David Ioan 27/01/2026 | 09:45
Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos. La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

O nouă crimă a avut loc în județul Iași, unde o femeie de 35 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, la patru luni după revocarea ordinului de protecție emis anterior împotriva acestuia.

Tragedia readuce în atenție creșterea alarmantă a cazurilor de violență domestică din România, unde, potrivit datelor oficiale, aproape 60 de femei și-au pierdut viața în 2025 în urma agresiunilor.

Mariana Lupu din Iași a fost ucisă de iubitul gelos

Incidentul s-a produs luni seară, în orașul Hârlău. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, în care se semnala că o femeie era agresată fizic de concubin. Echipajele ajunse la fața locului au găsit victima fără viață, confirmând gravitatea situației.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a transmis primele informații oficiale:

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”, au precizat reprezentanții instituției.

La scurt timp după apel, o echipă de la Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a început cercetările la fața locului. Agresorul, un bărbat de 45 de ani, a fost depistat rapid și dus la audieri.

La scurt timp după crimă, și-a anunțat familia și s-a încuiat în casă

Totodată, ancheta a scos la iveală un detaliu esențial: în august 2025, instanța emisese un ordin de protecție în favoarea victimei, ca urmare a unor episoade de violență. Documentul a fost însă revocat o lună mai târziu.

„Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data de 07.08.2025, instanța de judecată a emis ordin de protecție în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanța a dispus revocarea ordinului de protecție. De asemenea, la nivelul secției s-a întocmit mapa de stare conflictuală, iar, de la data revocării ordinului de protecție, nu au mai fost sesizări între cei doi concubini”, au mai transmis oficialii IPJ Iași.

În prezent, procurorii au deschis dosar penal pentru omor, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și aplicarea măsurilor legale.

CITEŞTE ŞI: Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant

Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Știri
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Știri
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră
Digi 24
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. ...
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. Suspectul este fiul directorului unei companii cu contracte guvernamentale
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, ...
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
Vezi toate știrile
×