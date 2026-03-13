Doliu în lumea filmului! A murit actrița Jane Lapotaire

Lumea filmului și a teatrului este în doliu după moartea actriței britanice Jane Lapotaire! Aceasta i-a fost cunoscută publicului din producții celebre precum The Crown și Downton Abbey. Artista s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, iar vestea a întristat profund fanii și colegii de breaslă.

Decesul actriței a avut loc pe 5 martie, însă anunțul oficial a fost făcut abia o săptămână mai târziu. De-a lungul unei cariere impresionante, Jane Lapotaire a cucerit publicul cu roluri atât pe scenă, cât și pe micile ecrane.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera actriței a venit în anii ’80. Atunci când Lapotaire a interpretat-o pe celebra cântăreață Edith Piaf pe Broadway. Rolul i-a adus un succes răsunător și premiul Tony pentru cea mai bună actriță într-o piesă de teatru.

Într-un mesaj emoționant transmis după vestea morții sale, Royal Shakespeare Company a elogiat contribuția actriței la teatru și a amintit rolurile care au consacrat-o.

Reprezentanții instituției au subliniat că Jane Lapotaire a fost „o actriță cu adevărat strălucitoare”! Aceștia au amintit interpretările sale din „Piaf” sau rolul Gertrude din „Hamlet”, jucat alături de Kenneth Branagh.

Carieră impresionantă în teatru și televiziune

Jane Lapotaire și-a început cariera în 1965, pe scena teatrului Bristol Old Vic, unde a interpretat rolul Ruby Birtle în piesa „When We Are Married”.

Câțiva ani mai târziu, actrița a devenit membru fondator al Young Vic Theatre, iar în 1974 s-a alăturat prestigioasei Royal Shakespeare Company.

Primul rol care i-a adus notorietate în televiziune a fost cel al savantei Marie Curie, interpretat în serialul din 1977. Ulterior, actrița a continuat să apară în producții importante, printre care filmul Lady Jane, unde a interpretat-o pe regina Maria.

De asemenea, publicul a putut-o vedea în serialele „Downton Abbey”, în rolul Prințesei Kuragin, și „The Crown”, unde a interpretat-o pe Prințesa Alice de Battenberg.

A trecut prin momente dramatice: două operații și terapie intensivă

Viața actriței nu a fost lipsită de încercări. În anul 2000, în timp ce preda un curs de Shakespeare la Paris, Jane Lapotaire a suferit o hemoragie cerebrală severă.

A fost operată de urgență și a petrecut aproape patru săptămâni la terapie intensivă, într-o perioadă extrem de dificilă pentru artistă. Experiența dramatică a fost descrisă ulterior în memoriile sale, publicate în volumul „Time Out of Mind”.

În ciuda problemelor de sănătate, actrița a continuat să fie activă în lumea culturală și să participe la evenimente importante.

În februarie 2026, cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Jane Lapotaire a avut o apariție publică importantă. Actrița a fost onorată la Windsor Castle, unde a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE). Distincția a venit ca o recunoaștere a contribuției sale excepționale la teatru și cinematografie. O recunoaștere după o carieră care s-a întins pe mai bine de cinci decenii.

Foto: Profimedia