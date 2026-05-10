Culiță Sterp n-a mai putut cânta și a plecat în toiul nunții din cauza durerilor. A ajuns pe mâna medicilor

Culiță Sterp a trecut prin momente dificile, după ce un incident neașteptat i-a schimbat complet planurile artistice. Cântărețul trebuia să ajungă la un eveniment privat, însă situația medicală apărută brusc l-a trimis direct pe mâna medicilor, mai exact la un cabinet stomatologic.

Întregul episod a fost surprins și făcut public în mediul online de către Vlad Neagu, unul dintre colegii de trupă ai artistului.

Culiță Sterp, urgență medicală înainte de nuntă

Artistul este cunoscut pentru programul său încărcat, călătorind frecvent atât în țară, cât și în străinătate, pentru a onora numeroasele invitații la evenimente private și spectacole. De această dată, destinația a fost Oradea, unde urma să cânte la o nuntă. Însă, pentru un moment, planurile au fost întrerupte de o problemă medicală neașteptată.

Chiar în momentul în care ar fi trebuit să fie prezent la eveniment, Culiță Sterp a fost nevoit să se deplaseze de urgență la medicul stomatolog. Recent, acesta își montase un aparat dentar, însă o complicație apărută brusc a făcut imposibilă continuarea activității artistice. Din cauza durerilor și a disconfortului, artistul a fost nevoit să renunțe temporar la obligațiile profesionale.

„Să nu mai aud de aparat dentar. Sunt umflat. Am plecat direct de la nuntă la cabinet să îmi taie astea din gură. O să îl dau jos de tot”, a spus supărat artistul.

Momentul a atras atenția fanilor, mai ales că artistul este activ și implicat în numeroase evenimente. Mai mult decât atât, astfel de situații neprevăzute îi pot afecta serios programul încărcat.

Nici reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Cei care îl susțin și îi ascultă muzica au trimis mesaje de susținere, dar și de compătimire. O internaută a mărturisit că în aceeași situație au fost și fiicele sale care și-au aplicat același tip de aparat dentar cu cel al artistului.

