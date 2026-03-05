Acasă » Știri » Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, împreună pe aceeași scenă! Fanii s-au revoltat: „Reprezintă-te pe tine, lasă-l pe colegul tău”

De: Elisa Tîrgovățu 05/03/2026 | 15:55
Carmen de la Sălciua a fost acuzată că s-ar folosi de numele fostului soț. Internauții au taxat-o pe cunoscuta cântăreață. Vedeta nu a ezitat să răspundă criticilor și a transmis un mesaj în mediul online.

Solista de muzică de petrecere este din nou în mijlocul unui scandal care s-a iscat pe rețelele de socializare. Nu este pentru prima oară când vedeta este trasă la răspundere de urmăritorii săi.

Cei din mediul online o acuză pe Carmen de la Sălciua că s-ar folosi de numele fostului soț pentru a avea succes în carieră. De această dată, cântăreața a revenit cu un mesaj ferm la adresa celor care au criticat-o.

Artista este celebră în lumea muzicii românești. Ea s-a făcut remarcată în urmă cu mulți ani, însă separarea de Culiță Sterp a alimentat faima pe care o câștigase până la acea vreme. Deși au trecut câțiva ani de când cei doi au divorțat, urmăritorii încă mai continuă să îi asocieze. Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp și-au urmat parcursul profesional în stil propriu, însă fanii s-au divizat în două tabere.

Sursa foto: Social media
Fanii lui Carmen de la Sălciua s-au revoltat

Artista a fost acuzată în repetate rânduri că încearcă să își valorifice imaginea prin asocierea cu fostul soț. Cu un astfel de incident s-a confruntat recent Carmen de la Sălciua. O urmăritoare a susținut în mediul online că încearcă să profite de numele fostului partener pentru a obține vizibilitate.

„Nu îl mai reprezenta tu pe Culiță Sterp. Ți-a dat acordul să îl publici? Reprezintă-te pe tine, lasă-l pe colegul tău”, a fost comentariul pe care l-a primit artista.

Urmăritorii solistei de petrecere au fost intrigați din cauza unui anunț pe care l-a făcut vedeta. Șatena a transmis că va participa la un eveniment la care va fi prezent și Culiță Sterp, atașând totodată un clip video în care apare și cântărețul.

Carmen de la Sălciua a oferit repede un răspuns la adresa acuzațiilor. Ea a susținut că este totul profesional și că așa este normal, să anunțe toți colegii de breaslă cu care împarte scena la un eveniment.

„Te rog mult să îmi arăți, la mine pe pagină, un eveniment la care eu să fiu invitată cu alți colegi de-ai mei și să nu îi menționez. Nu îmi amintesc să fi făcut asta vreodată. Mereu îi menționez pe artiștii cu care eu împart scena. Asta mi se pare o dovadă de profesionalism, dacă ești cu adevărat un artist. Dacă dumneavoastră și mulți alții de pe această platformă trăiți într-o telenovelă și în mintea voastră ea încă există, în viețile noastre nu mai există. Atât eu, cât și fostul meu soț reușim să împărțim scena, pentru că suntem doi oameni maturi. Fiecare dintre noi are propria familie, propria carieră și propriul drum”, a transmis Carmen de la Sălciua.

