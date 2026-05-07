Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale

Culiță Sterp este împlinit pe toate planurile. Bărbatul are o familie frumoasă, iar pe plan profesional îi merge ca pe roate. Deși nu are foarte mult timp să petreacă alături de soția sa, artistul este foarte romantic și îi pregătește o surpriză impresionantă.

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Acesta are piese care au devenit rapid hituri și asta pentru că versurile sunt cântate din suflet. Nu cântă despre iubire doar pentru a-i cuceri pe fani, ci să o surprindă și pe soția sa. Cântărețul se împarte între viața de familie și momentele petrecute în studio sau pe scenă, iar din acest motiv, clipele romantice dintre el și Daniela Iliescu, partenera sa, sunt destul de rare. Și pentru a-i arăta cât de mult o iubește, artistul pregătește o surpriză pe măsură.

Ce surpriză îi pregătește Culiță soției lui, Daniela

Culiță Sterp are 33 de ani. Acesta formează unul dintre cele mai stabile și echilibrate cupluri alături de Daniela Iliescu. Cei doi au împreună doi copii și se bucură de fiecare dată de momentele petrecute împreună. Artistul este împlinit și pe plan profesional, iar în această perioadă este destul de aglomerat cu munca. Prezent la un eveniment, a povestit în cadrul unui interviu că este plecat mult și îi lipsesc copiii și soția.

Problema mea este că sunt cam mult plecat de acasă, de joia până lunea câteodată, mai ales în perioada asta și nu prea am foarte mult timp să petrec cu copiii mei și cu nevasta mea. Dar încerc pe cât de mult posibil zilele alea cât sunt acasă să le petrec cu ei, a transmis el.

Cu toate acestea, el este un romantic incurabil, așa că i-a pregătit o surpriză pe care abia așteaptă să i-o dezvăluie. Mai exact, acesta a organizat o vacanță specială pentru a petrece câteva momente de liniște împreună.

Da, am luat o vacanță pentru săptămâna viitoare, să-i fac o surpriză soției mele că n-am mai fost de mult împreună doar noi doi și am spus că ar trebui să mergem undeva să ne mai conectăm puțin că am fost doar cu copiii și săptămâna viitoare o să plecăm, a mai spus Culiță.

