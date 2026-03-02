Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, special pentru bona copiilor. Locuința a fost proaspăt amenajată

Daniela Iliescu, partenera cunoscutului artist Culiță Sterp, a atras din nou atenția publicului după ce a anunțat prin intermediul rețelelor sociale că a achiziționat un apartament special pentru persoana care va avea grijă de copiii lor.

Noua locuință se află în imediata apropiere a casei familiei și a fost concepută pentru a servi ca reședință permanentă pentru bona care îi va ajuta pe Daniela și Culiță în îngrijirea celor mici. Apartamentul a fost achiziționat recent și urmează să fie complet amenajat înainte de sosirea noii angajate, preconizată pentru luna martie a acestui an.

Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, special pentru bona copiilor

Locuința dispune de un design modern și funcțional, fiind organizată pe o suprafață eficient utilizată. Spațiul include o zonă de zi cu bucătărie open‑space, un dormitor, o baie și o terasă generoasă. Bucătăria deschisă spre living oferă un ambient aerisit, perfect pentru petrecerea timpului liber, iar terasa adaugă un plus de confort, oferind un loc ideal pentru relaxare în aer liber.

Amenajarea interioară pare să pună accent nu doar pe utilitate, ci și pe estetică, cu finisaje moderne și o paletă de culori plăcută. Deși încă se lucrează la ultimele detalii, atmosfera generală transmite o senzație de ordine și primire călduroasă, potrivită pentru cineva care va locui acolo o perioadă îndelungată.

Achiziția acestui apartament face parte dintr‑un plan mai amplu al cuplului Sterp – Iliescu de a se asigura că cei doi copii ai lor beneficiază de sprijinul necesar, fără a fi nevoie ca bona să se deplaseze zilnic. Amplasarea locuinței în imediata apropiere a casei principale asigură atât confortul persoanei angajate, cât și liniștea familiei.

Daniela și Culiță sunt deja părinți a doi copii: un băiețel și o fetiță, iar de la venirea pe lume a micuților au împărtășit numeroase imagini și momente din viața de familie cu fanii lor. Decizia de a achiziționa un apartament special pentru bona reprezintă o continuare firească a eforturilor lor de a crea un cadru ideal pentru creșterea și educația copiilor.

Foto: Instagram