Daniela Iliescu, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru că a plecat în vacanță doar cu fiul ei. În grija cui a rămas Miray

După ce a fost criticată în mediul online pentru faptul că a plecat în vacanță doar cu fiul ei, Milan, Daniela Iliescu a simțit nevoia să explice public decizia luată. Soția lui Culiță Sterp a transmis că, în mod normal, nu ar fi conceput să plece într-o vacanță fără ambii copii, însă destinația aleasă a schimbat complet perspectiva.

Daniela Iliescu a subliniat că Laponia presupune temperaturi extrem de scăzute și activități solicitante, precum plimbări cu sania trasă de husky, vizite prelungite în aer liber și deplasări dificile prin zăpadă. În aceste condiții, a considerat că nu ar fi fost corect să o supună pe Miray, care are doar 9 luni și fusese recent răcită, unui astfel de efort. Logistica complicată, grija constantă pentru somn, hrană și confort ar fi transformat experiența într-un stres continuu, atât pentru copil, cât și pentru părinți.

Fetița a rămas în grija bunicilor

În același timp, soția lui Culiță Sterp a explicat că micuța a rămas acasă, în siguranță, alături de bunici, unde primește la fel de multă iubire și atenție. Ea a mai spus că această decizie i-a oferit și lui Milan ocazia de a se bucura de o experiență specială, doar pentru el, după o perioadă în care atenția familiei a fost împărțită odată cu venirea pe lume a surioarei sale.

Aceasta mai spune că fiecare părinte ar trebui să facă alegeri în funcție de ceea ce simte și de nevoile copiilor săi, fără a se lăsa influențat de opiniile din online. Experiența din Laponia a fost gândită ca un cadou memorabil pentru Milan, iar ea este convinsă că va reveni acolo cu întreaga familie atunci când Miray va fi suficient de mare pentru a înțelege și trăi pe deplin această aventură.

„M-am gândit că ar fi frumos pentru Milan. În ultimele 9 luni, de când a apărut Miray, el nu a mai avut parte de atenția noastră la fel cum avea înainte. M-am gândit ce frumos ar fi să-i facem o experiență de genul acesta, atâta timp cât Miray nu știe încă ce înseamnă mersul în Laponia și atât timp cât mă pot întoarce oricând împreună cu familia în Laponia ,când fata va fi mai mare și va înțelege ce înseamnă această bucurie”, a spus Daniela Iliescu pe Tiktok.

