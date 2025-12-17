Acasă » Știri » Daniela Iliescu, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru că a plecat în vacanță doar cu fiul ei. În grija cui a rămas Miray

Daniela Iliescu, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru că a plecat în vacanță doar cu fiul ei. În grija cui a rămas Miray

De: Andreea Stăncescu 17/12/2025 | 14:15
Cum motivează Daniela Iliescu vacanța cu un singur copil / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

După ce a fost criticată în mediul online pentru faptul că a plecat în vacanță doar cu fiul ei, Milan, Daniela Iliescu a simțit nevoia să explice public decizia luată. Soția lui Culiță Sterp a transmis că, în mod normal, nu ar fi conceput să plece într-o vacanță fără ambii copii, însă destinația aleasă a schimbat complet perspectiva.

Daniela Iliescu a subliniat că Laponia presupune temperaturi extrem de scăzute și activități solicitante, precum plimbări cu sania trasă de husky, vizite prelungite în aer liber și deplasări dificile prin zăpadă. În aceste condiții, a considerat că nu ar fi fost corect să o supună pe Miray, care are doar 9 luni și fusese recent răcită, unui astfel de efort. Logistica complicată, grija constantă pentru somn, hrană și confort ar fi transformat experiența într-un stres continuu, atât pentru copil, cât și pentru părinți.

Sursa foto: Tiktok

Fetița a rămas în grija bunicilor

În același timp, soția lui Culiță Sterp a explicat că micuța a rămas acasă, în siguranță, alături de bunici, unde primește la fel de multă iubire și atenție. Ea a mai spus că această decizie i-a oferit și lui Milan ocazia de a se bucura de o experiență specială, doar pentru el, după o perioadă în care atenția familiei a fost împărțită odată cu venirea pe lume a surioarei sale.

Aceasta mai spune că fiecare părinte ar trebui să facă alegeri în funcție de ceea ce simte și de nevoile copiilor săi, fără a se lăsa influențat de opiniile din online. Experiența din Laponia a fost gândită ca un cadou memorabil pentru Milan, iar ea este convinsă că va reveni acolo cu întreaga familie atunci când Miray va fi suficient de mare pentru a înțelege și trăi pe deplin această aventură.

„M-am gândit că ar fi frumos pentru Milan. În ultimele 9 luni, de când a apărut Miray, el nu a mai avut parte de atenția noastră la fel cum avea înainte. M-am gândit ce frumos ar fi să-i facem o experiență de genul acesta, atâta timp cât Miray nu știe încă ce înseamnă mersul în Laponia și atât timp cât mă pot întoarce oricând împreună cu familia în Laponia ,când fata va fi mai mare și va înțelege ce înseamnă această bucurie”, a spus Daniela Iliescu pe Tiktok.

CITEȘTE ȘI: Cât a costat-o bona filipineză pe Alina Ceușan. Influencerița le oferă ajutor și rudelor femeii din Filipine

Daniela Iliescu se plânge că e lovită de hate, dar o comite grav! Gafa soției lui Culiță Sterp n-a trecut neobservată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
Știri
Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele…
Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera
Știri
Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de...
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
Gandul.ro
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce...
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești
Digi 24
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
Gandul.ro
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una ...
Cele 4 alimente cu efect prebiotic, care fac minuni pentru organism, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
Ce veste importantă a primit Rodica Stănoiu chiar în ziua morții. Decizia a venit prea târziu!
Ce veste importantă a primit Rodica Stănoiu chiar în ziua morții. Decizia a venit prea târziu!
Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera
Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera
Sătul de aceleași Reel-uri? Pe Instagram ai, în sfârșit, controlul: poți spune ce vrei și ce nu ...
Sătul de aceleași Reel-uri? Pe Instagram ai, în sfârșit, controlul: poți spune ce vrei și ce nu vrei să vezi!
Gina Chirilă, pe patul de spital! Imaginea cu care și-a îngrijorat fanii: ”Sănătatea nu e ceva ...
Gina Chirilă, pe patul de spital! Imaginea cu care și-a îngrijorat fanii: ”Sănătatea nu e ceva ce poți amâna”
Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ...
Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”
Vezi toate știrile
×